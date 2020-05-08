2020-05-08T16:10:44+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Из-за страха перед коронавирусом мы рискуем упустить у себя другие серьезные болезни

Люди готовы лечиться народными методами и терпеть боль, откладывая визит к врачу до лучших времен. Я сама отодвинула нужный курс физиопроцедур – и жалею
Раиса ЮДИНАобозреватель
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Из-за страха перед коронавирусом мы рискуем упустить у себя другие серьезные болезни. Фото: pixabay.comИз-за страха перед коронавирусом мы рискуем упустить у себя другие серьезные болезни. Фото: pixabay.com
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Поликлиники и медицинские центры во время коронавируса опустели. Как будто под страхом COVID-19 все остальные болезни отступили или все врачи ушли на «фронт» борьбы с ним. Но ведь большинство докторов живы-здоровы, на своих местах, а наши болячки никуда не делись! Перепуганы сами люди и откладывают запланированные визиты к узким специалистам до лучших времен – мол, пойдешь к врачу с головной болью, а подхватишь вирус.

Не спорю, по мелочам нечего шастать лишний раз где бы то ни было. Но запускать проблемы, которые чреваты обострением, тоже глупо. Я вот отложила курс физиопроцедур для лечения позвоночника в марте, о чем до сих пор жалею. Дачные весенние работы, когда позвоночнику надо быть особенно выносливым, никто не отменял…

Подруга не сделала запланированное УЗИ два месяца назад, хотя гинеколог строго-настрого ей наказывала держать под контролем пока еще безобидное новообразование. Другая знакомая решила переждать и не обращаться к неврологу, хотя руки немеют каждый день по неизвестным причинам. Пытается спасаться народными методами, среди которых есть и осиновое полено под подушкой. Я не шучу. А сколько еще таких отложенных визитов, манипуляций, операций и попыток самолечения при куда более серьезных случаях?! Из-за страха перед коронавирусом мы можем подорвать свое здоровье!

Когда все только начиналось, в медицинские учреждения мы шли со своими антисептиками, с дефицитной маской, которую потом хочешь-не хочешь, а приходилось выбросить. Сейчас же и маску купить не проблема, причем многоразовую, и дезинфицирующие средства в поликлиниках и медцентрах чуть не на каждом шагу. А в некоторых воздух вообще постоянно очищается и кварцуется. Я это с удивлением и радостью заметила, когда, поборов свой страх, пошла-таки на прием к специалисту. И никто не смотрел на меня с укором – мол, что ты в такое время со своими «мирными» проблемами пришла? Наоборот, поддержали, приободрили – правильно сделала, упускать нельзя, лечитесь и на повторный прием приходите. И мне уже не страшно. А вот упустить проблему, которую потом придется решать долго и упорно, страшно.

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