Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 мая 2020 года: заболевшие монахини, угроза выборов без наблюдателей и парад, который беспокоит ВОЗ

Во всем мире коронавирус выявлен более чем у 3,85 млн человек. Максимальное количество случаев зафиксировано в США: более 1,29 млн инфицированных, 175 тысяч выздоровевших и свыше 76,5 тысяч летальных исходов. Затем с большим отрывом идут Испания (более 223 тысяч зараженных) и Италия (свыше 216 тысяч).

По официальной информации Минздрава, в Беларуси зарегистрирован 21 101 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели 5 484 пациента, умерли – 121. Эти цифры ведомство озвучило 8 мая. Статистику на 9 мая Минздрав еще не называл, но мы продолжаем следить за ситуацией.

Лукашенко: «В стране достаточно развитая медицина»

Во время посещения храма-памятника в честь Всех Святых президент заявил, что в Беларуси достаточно развитая медицина, поэтому республика и выбрала такой путь борьбы с коронавирусом, какой выбрала. То есть, без карантина, но с контролем заболевших. По словам Лукашенко, за здравоохранением в стране следили всегда и не отдавали его в частные руки:

- Да, нам непросто было. Мы небогатая страна, нам это дорого обходилось. Но зато это сторицей вернется.

ВОЗ - о массовых мероприятиях на 9 мая: «Это может спровоцировать новую волну заболеваемости»

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге назвал решение властей перенести парады ко Дню Победы храбрым. По его словам, этим правительства поставили здоровье своих граждан на первое место. Ведь проведение массовых мероприятий может спровоцировать новую волну заболеваемости.

- Сейчас (в период пандемии COVID-19. - Ред.) время для того, чтобы найти альтернативные решения для празднования и не подвергать риску человеческие жизни, - отметил представитель ВОЗ.

Ханс Клюге также отметил, что в 43 государствах Европы введены ограничения или карантин с целью остановить распространение COVID-19. Беспокойство вызывает ситуация в Восточной Европе: за первую неделю мая число новых случаев возросло в России, Беларуси, Украине и Казахстане.

Лидия Ермошина: «Эпидемиологическая ситуация в стране сложная»

Шестые президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. В пятницу, 8 мая, депутаты собрались на заседание и утвердили календарный план. Подробнее о выборах читайте здесь.

Глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что заседание впервые проходит в таком формате: ни журналистов, наблюдателей на нем нет – только сотрудники аппарата ЦИК.

- Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в нашей стране, - объяснила Ермошина. И дополнила:

- Будут ли приглашаться на выборы международные наблюдатели – это политическое решение. Это с учетом сложной эпидемиологической обстановки. А вот приедут ли они – это зависит не только от международных организаций и государств, но и от того, насколько будет работать авиация и смогут ли они добраться. В любую страну, не только в нашу.

Кстати, на этот раз сборщики подписей буду выглядеть не совсем традиционно: Минздрав рекомендует соблюдать защитные мероприятия. Поэтому теперь члены группы обязаны носить защитные маски и перчатки. Если же их не будет – это станет основанием для вынесения предупреждения и не регистрации.

В лидерах по количеству выявленных случаев COVID-19 находятся США, Испания и ИталияФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фельдшера из Лиды, который рассказал о проблемах в «Скорой», осудили на 7 суток

Жена фельдшера Павла Палейчика рассказала, что 7 мая мужчину после дневной смены вызвали в милицию. Его задержали, а на следующий день осудили на 7 суток.

Напомним, ранее Павел рассказал журналистам о сложностях работы в «Скорой» в Лиде. После стрима с блогером Сергеем Тихановским медику начали угрожать увольнением. А еще незадолго до этих событий он в группе в мессенджере возмутился тем, что бригаду «Скорой» отправили к человеку с подозрением на COVID-19 без средств защиты. Палейчику объяснили, что это было сделано для того, чтобы не разжигать панику. И тогда Павел обратился к волонтерам с просьбой обеспечить коллектив респираторами.

В Свято-Елисаветинском монастыре в Минске коронавирус выявили почти у половины из 130 сестер

Монахиня Мария, которая сама недавно переболела коронавирусом, рассказала: у нескольких сестер COVID-19 выявился через несколько дней после Пасхи. У остальных – еще через несколько дней. А 24 апреля санэпидслужба провела обследование и подтвердила: инфицированы почти половина из 130 сестер. Семеро из них сейчас находятся в больнице, а остальные лечатся в Свято-Елисаветинском монастыре. Напомним, 25 апреля стало известно, что он закрывается на карантин.

Маски снижают риск заражения коронавирусом на 50-80%

К такому выводу пришли американские ученые, которые проанализировали исследования за последние 17 лет. Эксперты считают, что если человек умеет правильно пользоваться маской (не трогает ее со стороны, прилегающей к лицу), то риск заразиться коронавирусом снижается на 50-80%. Также руководитель исследовательской группы Роджер Чжоу отметил, что носить СИЗ стоит не только в помещении, но и на улице.

Национальный аэропорт ввел обязательный масочный режим

Чтобы защитить пассажиров и предотвратить опасность распространения коронавируса, Национальный аэропорт «Минск» ввел дополнительные меры безопасности. С 11 мая все пассажиры должны, прибывающие в аэровокзал, должны быть в медицинских масках во время:

- регистрации;

- прохождения досмотра;

- в автобусах и на телетрапах;

- на борту самолета на протяжении всего полета.

При этом отмечается, что маски у людей должны быть свои. Если их не будет, то пассажир никуда не полетит: нарушители требования не допускаются к посадке и отстраняются от полета.

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