2020-05-10T10:28:41+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Смысл связываться с рублями есть». Эксперт рассказал, как заработать на вкладах в период коронакризиса

Спойлер: если метаться между обменниками, можно прогореть
Таисия ЧЕРНУХО
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Чтобы не казалось, что у нас все только плохо, сообщаем хорошую новость: банки повышают проценты по вкладам. Мы спросили у экономического эксперта, какие вклады сейчас выгодны и в какой валюте лучше хранить свои сбережения в период пандемии.

Краткосрочные вклады (снять деньги можно через 1 - 3 месяца)

Банки за последний месяц подняли проценты по коротким вкладам максимум на 2%. Ставки по краткосрочным вкладам обычно менее выгодны, чем по долгосрочным, а предложения по таким вкладам имеют меньше банков, чем по долгосрочным. Но если подгадать и вложиться в нестабильное время скачков курса, то можно неплохо выиграть. Правда, есть одно жирное но: с дохода от вклада вам нужно будет заплатить подоходный налог 12%. Даже если вы заработали на нем всего 3 рубля.

Долгосрочные вклады (снять деньги можно через год)

Самая выгодная ставка сейчас равна 13,75% годовых по безотзывному депозиту Белорусского народного банка. Главные преимущества долгосрочных вкладов - проценты по ним выше краткосрочных, а прибыль от вклада в белорусских рублях не облагается подоходным налогом. Но если вы не пополняли его и не снимали проценты.

Из новостей, кроме повышения ставок, только то, что Статусбанк перестал открывать долгосрочные вклады в белорусских рублях.

5 НАИВНЫХ ВОПРОСОВ О БАНКОВСКИХ ВКЛАДАХ

На них отвечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Почему банки повышают ставки в ситуации надвигающегося кризиса?

- Последние несколько лет процентные ставки по депозитам ограничивались Нацбанком с помощью расчетной величины стандартного риска (РВСР) для того, чтобы банки не проводили излишне рискованную политику и имели возможность рассчитаться потом по таким вкладам. С 1 марта, предчувствуя последствия пандемии и кризиса в виде возможного резкого оттока вкладов, Нацбанк до конца года временно приостановил действие РВСР, и банки смогли сами устанавливать проценты, чтобы удерживать вклады и привлекать новые.

13,75% - это большой процент?

- Смотря с чем сравнивать. У нас с 2011 года процентные ставки по долгосрочным рублевым депозитам иногда зашкаливали, доходя до 65 - 70% годовых. Сейчас о таких ставках речи не идет.

Может ли вообще быть выгоден рублевый депозит? Или все съедает инфляция и разница курсов валют?

- Смысл связываться с рублями есть, если хранить их на долгосрочных депозитах с самой высокой ставкой. На инфляции мы потеряем, только если она составит за год более 13,5% (максимальная на сегодняшний день ставка), а это маловероятно. Начиная с осени 2011 года, когда официальный курс сделали рыночным, ставка по депозитам всегда была положительной в реальном выражении, то есть выше инфляции. Многие говорят: «Если бы я купил валюту, заработал бы больше». Но фишка в том, что валюта растет больше, чем проценты по рублевым депозитам, только что в короткие промежутки времени, когда происходят резкие скачки курса. Такими периодами сравнивать некорректно. С 2011 года курс доллара вырос примерно в три раза, но если человек все это время держал бы рубли под максимальную ставку на депозите, то, несмотря на все скачки, он заработал бы существенно больше. В отдельные годы депозиты приносили до 55% прибыли, хотя курс доллара не менялся.

В какой валюте лучше хранить деньги в период эпидемии и кризиса?

- Смотря какую цель ставит человек: сохранить деньги или заработать. Если человек не профессиональный валютный спекулянт, то ставить цель зарабатывать сейчас бессмысленно. Обычный человек будет метаться из одной валюты в другую в самое неподходящее время и нести сплошные убытки. Вот недавний пример: в марте куча людей закупились долларами по курсу 2,7 рубля, а сейчас получат за них максимум 2,45 рубля. Желание заработать и перевести все с одной валюты в другую в 90% приводит к потерям. Обычно желание все перевести в валюту настигает как раз в то время, когда курс максимальный, а дальше он будет ниже.

Как сохранить свои деньги, если сейчас заработать на вкладах сложно?

- Идеальный вариант - диверсификация, то есть сбережения лучше держать в разных валютах. Универсальный способ сохранить сбережения - это держать половину в белорусских рублях на депозите с максимальной ставкой, остальное поделить между долларом и евро (не важно, на депозите или в наличной валюте, ведь ставки по ним минимальные). Такой способ не максимизирует прибыль, но дает возможность спокойно спать при любой ситуации на рынке: пока одна часть депозита растет, другая обесценивается, и наоборот. Смысл стратегии в том, чтобы принять решение разделить валюту сбережений на несколько лет вперед и придерживаться его, несмотря на кризисы, изменяющиеся процентные ставки и курсы валют. Если дергаться по каждому информационному поводу и каждый раз менять стратегию, это приведет к сплошным убыткам. Если все вложить в доллар, который не вырос, можно проиграть и пожалеть об этом. То же самое, если все вложить в рубли, а доллар вырастет на 13% - тоже будем жалеть. Если иметь обе валюты - сложно представить ситуацию, в которой нам будет сильно больно.

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