«Коронавирус и отсутствие оппонентов сделают выборы очень формальными». Как пройдет шестая президенская кампания

Депутаты Палаты представителей собрались в Овальном зале 8 мая для того, чтобы назначить дату президентских выборов. Нельзя сказать, что оно было заранее запланировано, депутаты даже успели разъехаться в свои округа. На заседание пригласили только узкий круг журналистов, представителей негосудаственных СМИ не было. Объяснение такое: соображения безопасности из-за коронавируса. Дату выборов - 9 августа - утвердили быстро.

Напомним, президентские выборы должны были быть назначены не позднее пяти месяцев и проведены не позднее двух месяцев до истечения полномочий действующего президента. Крайний срок для президентских выборов 2020 года - 31 августа. И не раз говорилось, что выборы могут пройти в день рождения Александра Лукашенко - 30 августа.

Как выяснилось на заседании депутатов именно последнее воскресенье августа забраковали сразу, объяснив это тем, что надо запланировать возможность второго тура. К слову в первый и последний раз второй тур президентских выборов был лишь в 1994 году. В 2001, 2006, 2010 и 2015 годах Александр Лукашенко побеждал в первом туре.

Сразу после утверждения даты парламентариями члены ЦИК собрались в 11 утра на заседание, утвердили календарный план выборов и смету кампании. Глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина даже уточнила, что в этот раз выборы обойдутся бюджету дешевле. Понятно, что кампания будет стремительной и особенной из-за пандемии коронавируса.

- Эта избирательная кампания будет проходить в совершенно особых условиях. Она будет очень резко отличаться от кампаний по выборам президента, которые проходили раньше, - сказала Лидия Ермошина.

Например, сборщики подписей будут обязаны носить маски и перчатки по требованию Минздрава, заседания исполнительных комитетов пройдут без наблюдателей, представителей партий и общественных объединений. Социальную дистанцию будут обязаны держать и национальные наблюдатели. А вот прилетят ли к нам международные наблюдатели за выборами - большой вопрос.

- Будут ли приглашаться на выборы международные наблюдатели - политическое решение. Это с учетом сложной эпидемиологической обстановки. А вот приедут ли они - это зависит не только от международных организаций и государств, но и от того, насколько будет работать авиация и смогут ли они добраться. В любую страну, не только в нашу, - рассказала во время заседания ЦИК Лидия Ермошина. Кстати, заседание ЦИК по поводу организации выборов провели без журналистов, трансляция заседания велась онлайн.

- Впервые мы проводим заседание в таком формате - без приглашенных. Присутствуют только сотрудники аппарата ЦИК. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в нашей стране. Поэтому ни журналисты, ни наблюдатели здесь не присутствуют, - рассказала глава ЦИК Лидия Ермошина. И по ходу полуторачасового заседания она несколько раз повторила, что ситуация с коронавирусом в Беларуси сложная.

- Выборы назначены на 9 августа, уже с сегодняшнего дня очень быстро начинаются все мероприятия. Не позднее 20 мая должны быть образованы территориальные комиссии. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты начинается с 21 мая и будет длиться до 19 июня. Последний день подачи документов на регистрацию инициативных групп в ЦИК - 15 мая. Неделя для потенциальных кандидатов в президенты для регистрации инициативой группы.

Порядок выдвижения кандидатов на пост президента остался прежним - надо собрать 100 тысяч подписей.

- Если не улучшится эпидемиологическая обстановка и рекомендации Минздрава не изменятся, а группа сборщиков будет собирать подписи, и у члена инициативой группы не будет маски, перчаток... Это будет основанием для вынесения предупреждения группе, а потом и отказа в регистрации кандидата в президенты. Это уже обязательное условие, - сказала глава ЦИК. - Точно так же как кассир не может работать без маски - это может прекратить деятельность торгового заведения, точно так же и инициативные группы обязательно в ходе сбора подписей должны осуществлять рекомендации Минздрава. Я надеюсь мы в июне выйдем на нормальную эпидемиологическую обстановку, но пока так.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА

Эта кампания будет еще более формальная, чем все предыдущие

- Какие будут особенность у этих выборов? - спросила «КП» у политолога Валерия Карбалевича.

- Белорусские выборы - это специфическое явление в условиях, когда реальных выборов нет. Это просто политическая кампания, это ритуал, формальность, некая техническая процедура. В выборах этого года таких моментов - ритуала и формальности - будет значительно больше. По той причине, что в условиях коронавируса и того, что у президента нет серьезных оппонентов в оппозиции. Оппозиция расколота и не готова к тому, чтобы предложить серьезную альтернативу и 100 тысяч подписей не соберет никто. Потому что собирать придется уже в июне, а коронавирус будет все еще бушевать. Маски и перчатки обязательные для членов групп, которые собирают подписи - это дополнительный фактор, который затрудняет сбор подписей. Люди и так пытаются изолироваться, а пускать к себе в квартиру, близко общаться со сборщиком подписей... Непонятно ради чего это надо. Я прогнозирую, что 100 тысяч подписей никто не соберет. Но поскольку одного Лукашенко оставлять в бюллетене неприлично, то власти будут сами выбирать себе оппонентов. Это еще больше превращает кампанию в фарс.

Второй момент - это дата 9 августа. Она выбрана с расчетом на то, что явка властей совершенно не интересует. Потому что конец августа, который сразу прогнозировался, был логичен - вернулись бы студенты в общежития, вышли из отпусков люди. Но 9 августа студентов в общежитиях не будет совсем. В августе как раз откроются курорты для туристов, люди уедут в отпуск. Раньше, когда не было пандемии, сезон отпусков был растянут с мая по сентябрь. В пандемию только к августу будут открываться страны, население к этому месяцу ринется к морю. В больших городах будет мало людей, явки не будет. То, что власти выбрали эту дату, говорит о том, что их явка вообще не интересует. Эти факторы говорят, что эта кампания будет еще более формальная, чем все предыдущие.

- А момент с экономикой как может повлиять?

- Экономический фактор тоже работает на Лукашенко. У него есть замечательная отмазка, которая будет звучать примерно так: «Смотрите, во всем мире падение экономики и эта пандемия пришла к нам извне, я тут не виноват. Какие ко мне претензии из-за низких зарплат и пенсий? Я тут сделать ничего не мог, это объективно». Это объективный фактор, который пришел к нам. В определенной мере так и есть. Эта ситуация смазывает и вину самой власти потому что плохая ситуация была и до пандемии. Но тут она появилась и на нее все можно списать.

- Как могут сказаться отношения с Москвой?

- Я не думаю, что это будет слишком важно. Идея укрепления независимости и суверенитета будет важной в риторике Лукашенко. Он ее уже несколько месяцев акцентирует и во время выборов будет акцентировать. Но я не думаю, что это будет доведено до того, что Россия будет представлена в образе врага. Думаю, что до этого дело не дойдет, но так подспудно, что нам надо укреплять независимость, что есть внешние угрозы. Но пальцем показывать на ту сторону, откуда угроза, не будет. Что касается слухов о том, что Россия может как-то вмешаться. Я не думаю, что Россия будет вмешиваться. Если бы в Беларуси были реальные выборы, можно было бы как-то участвовать в них, сделать информационную поддержку, дать денег, выдвинуть своих кандидатов. Хотя бы так поддерживать как в Украине Януковича. А в Беларуси нет смысла выставлять своего кандидата - его могут убрать на этапе регистрации и всё - кампания закончена. И не думаю, что Москва хочет поменять Лукашенко на кого-то. В этом есть некий риск. Может получится так, что на смену может прийти политик, который будет больше дистанцироваться от России, готовый идти на сотрудничество с Западом. Вряд ли Россия будет рисковать, а вот потроллить каким-то образом может.

БУДЬ В КУРСЕ

О намерении участвовать в президентской кампании 2020 года заявляли депутат Олег Гайдукевич, экс-депутат Анна Канопацкая, руководитель партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергей Черечень. Сейчас проходят праймериз оппозиции, планировалось, что единый кандидат от оппозиции будет определен к концу мая.

Как сообщил БелаПАН, о договоренности начать процедуру выбора единого кандидата от оппозиции объявили 27 января. Для участия в праймериз были зарегистрированы пять претендентов - зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич, и.о. председателя ОГП Николай Козлов, сопредседатели БХД Павел Северинец и Ольга Ковалькова, а также лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

КСТАТИ

О своих планах на выборы Александр Лукашенко заявил 17 ноября 2019 года

- Если люди меня не поддержат на каких-то выборах - я на них не обижусь. Я уже поработал достаточное количество лет. Это вы думайте, выдвигаться мне на этих выборах или нет. Если цените стабильность, развитие государства, чтобы вас не продали и не загнали никуда, - пожалуйста, придите и скажите: послушай, президент, ты еще здоров… - сказал он на избирательном участке во время парламентских выборов. - Если не попросите - я никогда не буду выдвигать свою кандидатуру. Я, конечно, предложу ее на этих выборах, если буду чувствовать, что категорически против - я буду переживать. Но вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. Я же сказал, синеющими пальцами держаться за кресло не буду. Поверьте, это не такое мягкое кресло! Не думайте, что у нас президентская власть - это царствование.

КСТАТИ

Календарь выборов 2020:

- заяления для потенциальных кандидатов подаются до 15 мая;

- сбор подписей за кандидатов в президенты - с 21 мая по 19 июня;

- выдвижение кандидатов – с 20 июня по 4 июля;

- регистрация кандидатов – с 5 по 14 июля;

- досрочное голосование – с 4 по 8 августа;

- дата основного дня голосования - 9 августа (при необходимости второго тура – 23 августа);

- итоги выборов - до 19 августа.

ЕСТЬ ВОПРОС

Сколько стоят выборы?

- Деньги любят тишину, - рассказала Лидия Ермошина на заседании ЦИК. - Я ознакомила депутатов с тем, сколько будут стоить эти выборы. Они будут почти на три миллиона условных единиц меньше стоить, чем предыдущие –эти выборы будут более бюджетные.

На два тура потребуется более 36 миллионов рублей, из которых 15% - на техническое обслуживание, 80% - на заработную плату членов избирательных комиссий. ЦИК направит заявку на получение этих денег в Минфин, первый транш будет получен до 15 мая, последний – до 19 июля.

Озвучили и зарплаты. За один день работы член участковой избирательной комиссии заработает 90 рублей до налога, а с учетом подоходного на руки выйдет 78,3 рубля.

- Зарплаты – это наши самые большие расходы. Они составляют 81,5 процента от всего бюджета выборов (29 миллионов 546 тысяч рублей на два тура), - рассказала глава ЦИК.

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