«Выручка упала в 10 раз, доставка не спасет, пришло время развенчать эти мифы о сверхприбыли»: белорусские рестораторы хотят добиться от властей поддержки их бизнеса

В Беларуси создана Ассоциация рестораторов, возглавил ее Вадим Прокопьев, совладелец Bistro de Luxe, Tapas bar и Mai Thai. Бизнесмен записал видеообращение, в котором не просто жестко раскритиковал недавний указ властей о поддержке экономики, назвав его полумерами, но и обратился к коллегам по ресторанному бизнесу, призвав их вступить в отраслевую ассоциацию.

Сама ассоциация рестораторов была официально зарегистрирована 30 апреля. В числе ее учредителей такие заведения, как «Бессонница», «Оливье», «Пена дней», «Молт энд Хопс», сеть кофеен «Валенка», сеть «Суши весла», «Май Тай», «Клевер Паб», «Бистро де Люкс», «Полугар», «Бобо», «Ла Скала».

На сайте Ассоциации рестораторов подчеркивается, что идея объединиться в организацию для защиты коллективных интересов возникала несколько раз за последнее десятилетие. И только сейчас, с началом последнего кризиса, когда проблемы коснулись всех без исключения рестораторов, это желание получило существенный импульс.

Основной посыл Прокопьева - только объединившись, кафе и рестораны бары, кондитерские и пекарни смогут влиять на меры, которые государство принимает в отношении ресторанной отрасли, а также на отношение со стороны общества.

Вадим Прокофьев. Фото: Сергей Шапран

В числе первостепенных мер, которые необходимо принять для спасения общепита уже сейчас, определены следующие.

Во-первых, введение не повышающих, а понижающих коэффициентов на аренду помещений. Во-вторых, ограничение роста тарифов на электроэнергию. И в-третьих, мораторий на проверки, штрафы и снижение налогов.

О том, что коронакризис погрузил ресторанный бизнес в состояние летаргического сна, не говорят только те заведения, которые изначально были рассчитаны на доставку еды.

Выручка упала, доставка не спасет

- Если на начало года у нас средняя выручка в день составляла 550 - 600 тысяч рублей, то в конце апреля и первые дни мая мы упали до 200 - 240 тысяч рублей. Падение - около 60 - 65% в зависимости от недели, - говорит Олег Паречин, соучредитель сети кафе Garage, в которой сегодня 16 заведений. - Ресторанное сообщество у нас достаточно закрытое, только сейчас в последнее начали как-то объединяться, что не может не радовать. Тем не менее цифры, которые мы знаем от коллег по цеху, следующие: падение выручки у фастфуда - от 45 - 60%, у полноформатных ресторанов - до 90 - 95%. Люди закрываются и просто не работают. Если в начале года около 70% выручки приносило обслуживание гостей именно в зале, то сейчас зал упал до 40%. Выросла реализация вне зала (то есть доставка во всех формах и обслуживание с собой) - ее доля сейчас 60%.

Но доставка никак не спасет положение, считает другой соучредитель сети кафе Garage Виталий Паречин.

- Бизнес-модель, которая была изначально направлена на привлечение и обслуживание гостей в зале, влечет за собой определенные издержки: обслуживание зала, эксплуатационные затраты, коммунальные платежи, - объясняет он. - Развивать собственную доставку в настоящих условиях - дорогостоящий процесс, поэтому многие обращаются к агрегаторам (компаниям, которые занимаются доставкой еды. - Ред.). Агрегаторы, во-первых, забирают свои 25 - 35% от чека, а во-вторых, поток выручки не идет на счет заведения сразу, есть отсрочка платежа. Раньше она была полтора-два месяца, то есть деньги ресторана это время крутились у агрегатора. Сейчас вроде бы сроки сократились до двух недель. Но это в нынешних условиях тоже много - продукты, заработная плата сотрудникам, аренда, коммуналка - это все надо оплачивать, а денег нет. Учитывая эти постоянные издержки, считаю, что доставка не спасет: она поможет где-то, поддержит, но это не панацея.

«Лечь-то можно, но потом поднимать отрасль из руин будет очень сложно»

- Посещаемость упала даже не в разы - намного больше. Соответственно, упала и выручка, - рассказал «Комсомолке» Александр Чикилевский, глава Гильдии шеф-поваров Беларуси, бренд-шеф ресторана «Литвины». - Хотя я скажу, что в последнюю неделю визуально людей стало больше, но о полном покрытии зала речь не идет.

Александр Чикилевский, глава Гильдии шеф-поваров Беларуси, бренд-шеф ресторана «Литвины»

- Когда пандемия началась, были такие дни, когда был занят один стол. Сейчас небольшая тенденция роста все-таки стала отмечаться. Что касается инициативы Вадима Прокофьева по созданию Ассоциации рестораторов, то я с ней полностью согласен: надо объединяться, двигаться вперед. Лечь-то можно, но поднимать потом отрасль из руин будет очень сложно. Индустрия общественного питания у нас, скажем мягко, разобщена. Объединение, которое бы позволило наболевшие вопросы решать сообща, необходимо. Я не знаю, услышат ли нас, но объединяться надо, это мое мнение, как шеф-повара.

Другие рестораторы пока размышляют о том, вступать ли в новую ассоциацию.

- Инициатива совсем новая, мы еще пока не приняли решение о концептуальной поддержке и ее возможной форме, - сообщила начальник отдела маркетинга сети ресторанов «Васильки» и «Темпо Пицца» Анна Нарбут. - Думаю, что определимся в ближайшие несколько недель. Что касается того, насколько сократилось количество посетителей, то здесь цифра - 95%.

«Мы платим огромные налоги, наши права тоже надо защищать»

- Выручка у нас упала в 10 раз, - оценил глубину кризиса для своего заведения директор ресторана-пивоварни «Друзья» Юрий Приемко. - Что касается того, насколько сократилось количество наших гостей, то порядок цифр следующий: раньше в месяц нас посещало около 25 - 30 тысяч человек, сейчас - около 5 - 6 тысяч. Из всего большого ресторана у нас теперь работает только один зал. Если раньше в среднем у нас обедало до 500 человек в день, то сейчас - в районе 150.

- Вы сократили персонал?

- Мы постарались максимально удержать людей. Некоторые вошли в положение, ожидают помощи от государства, ждут, что эта ситуация падения спроса не продлится долго, некоторые в отпусках за свой счет. Тех, кому нужно платить кредиты, мы понимаем, отпускаем, хотя утрачивать сплоченный коллектив, конечно, очень жалко.

- Станете ли вы членом Ассоциации рестораторов?

- Считаю, что под инициативой Вадима Прокофьева подпишется каждый - все сказано по делу и четко. Настала необходимость, чтобы нас услышали. Люди думают, что мы какие-то хапуги, которые сидят и с людей просто деньги собирают. Пришло время развенчать эти мифы о сверхприбыли. Мы даем людям работу. У нас штат на летний сезон - порядка 280 человек. У них есть семьи. Мы не просто платим большие налоги, в Советском районе Минска мы - градообразующее предприятие. Мы все в цепочке - поставщики, потребители. Падаем мы - падают и все остальные. Наше намерение вступить в Ассоциацию однозначно, мы ждем ее учредительные документы и вступим как юридическое лицо. Наши права тоже надо защищать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Почему государство нам хамит?»: ресторатор Вадим Прокопьев записал резкое видеообращение https://www.kp.by/online/news/3863204/

«Прибыли нет, а за аренду и коммуналку надо 7000 рублей в месяц!»: в здании завода «Горизонт» студиям танцев и квест-румам уже отключают электричество https://www.kp.by/daily/27126/4208302/