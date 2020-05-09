2020-05-09T09:21:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Парад Победы в Минске 9 мая 2020 года: генеральная репетиция

Накануне 9 мая в Минске прошла генеральная репетиция Парада Победы с военной техникой. Смотрите, как это было [фото]
Святослав ЗОРКИЙ
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8 мая вечером в Минске прошла генеральная репетиция Парада Победы 2020.8 мая вечером в Минске прошла генеральная репетиция Парада Победы 2020.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Колонна с военной техникой начала движение из военного городка Уручье. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Колонна с военной техникой начала движение из военного городка Уручье.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Техника двигалась по проспекту Независимости. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Техника двигалась по проспекту Независимости.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Значительную часть маршрута техника будет двигалась по проспекту Независимости. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Значительную часть маршрута техника будет двигалась по проспекту Независимости.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Военная техника на улицах города вызывает интерес у зрителей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Военная техника на улицах города вызывает интерес у зрителей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На время репетиции на некоторых улицах города было перекрыто движение автомобильного транспорта. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На время репетиции на некоторых улицах города было перекрыто движение автомобильного транспорта.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Улица Максима Богдановича. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Улица Максима Богдановича.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С проспекта Независимости техника свернула на проспект Машерова где и осталась до начала репетиции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С проспекта Независимости техника свернула на проспект Машерова где и осталась до начала репетиции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Военные готовят технику к репетиции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Военные готовят технику к репетиции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За десять минут до начала репетиции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За десять минут до начала репетиции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Потапенко Сергей Владимирович - заместитель Министра обороны Республики Беларусь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Потапенко Сергей Владимирович - заместитель Министра обороны Республики Беларусь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хренин Виктор Геннадьевич - министр обороны Республики Беларусь Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хренин Виктор Геннадьевич - министр обороны Республики БеларусьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Генеральная репетиция парада к 75-летию Победы в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Генеральная репетиция парада к 75-летию Победы в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Парад и репетиция с военной техникой всегда вызывает интерес у иностранцев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Парад и репетиция с военной техникой всегда вызывает интерес у иностранцев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Генеральная репетиция парада к 75-летию Победы в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Генеральная репетиция парада к 75-летию Победы в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За репетицией наблюдатели зрители. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За репетицией наблюдатели зрители.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

8 мая в 21:00 в Минске прошла генеральная репетиция парада. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

8 мая в 21:00 в Минске прошла генеральная репетиция парада.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Репетиция роты почётного караула. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Репетиция роты почётного караула.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рота почётного караула. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рота почётного караула.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Представители БРСМ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Представители БРСМ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Звезда. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Звезда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото на память. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото на память.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Генеральная репетиция парада к 75-летию Победы в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Генеральная репетиция парада к 75-летию Победы в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Встреча. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Встреча.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Техника и военные прошли два раза в 21:00 и 23:00. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Техника и военные прошли два раза в 21:00 и 23:00.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Генеральная репетиция парада к 75-летию Победы в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Генеральная репетиция парада к 75-летию Победы в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марш. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марш.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За репетицией наблюдало около ста зрителей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За репетицией наблюдало около ста зрителей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В этот раз военная техника впервые осталась на ночь. Технику опечатали и сдали под охрану. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В этот раз военная техника впервые осталась на ночь. Технику опечатали и сдали под охрану.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В этот раз военная техника впервые осталась на ночь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В этот раз военная техника впервые осталась на ночь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После репетиции оркестра. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После репетиции оркестра.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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