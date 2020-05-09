Парад Победы в Минске 9 мая 2020 года: генеральная репетиция
Колонна с военной техникой начала движение из военного городка Уручье.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Техника двигалась по проспекту Независимости.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Значительную часть маршрута техника будет двигалась по проспекту Независимости.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Военная техника на улицах города вызывает интерес у зрителей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На время репетиции на некоторых улицах города было перекрыто движение автомобильного транспорта.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Улица Максима Богдановича.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
С проспекта Независимости техника свернула на проспект Машерова где и осталась до начала репетиции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Военные готовят технику к репетиции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
За десять минут до начала репетиции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Потапенко Сергей Владимирович - заместитель Министра обороны Республики Беларусь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Хренин Виктор Геннадьевич - министр обороны Республики БеларусьФото: Святослав ЗОРКИЙ
Парад и репетиция с военной техникой всегда вызывает интерес у иностранцев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
За репетицией наблюдатели зрители.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
8 мая в 21:00 в Минске прошла генеральная репетиция парада.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Репетиция роты почётного караула.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Рота почётного караула.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Представители БРСМ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Звезда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фото на память.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Встреча.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Техника и военные прошли два раза в 21:00 и 23:00.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Марш.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
За репетицией наблюдало около ста зрителей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В этот раз военная техника впервые осталась на ночь. Технику опечатали и сдали под охрану.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В этот раз военная техника впервые осталась на ночь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
После репетиции оркестра.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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