2020-05-09T15:30:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Военный Парад Победы в Минске 9 мая 2020 года: запись онлайн-трансляции

В Минске проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы
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Парад Победы в Минске 9 Мая 2020. Беларусь. Прямая трансляция. День Победы.

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В Минске прошел Парад Победы. Для тех, кто не успел посмотреть прямую трансляцию, мы даем возможность увидеть Парад в записи.

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«Сегодняшние сложности меркнут перед тяготами и потерями того героического поколения». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Победы

- Мы бесконечно благодарны ветеранам, которые в этот священный для всего народа день вместе с нами. Отдаем дань уважения патриотизму, стойкости и трудолюбию тружеников тыла, - цитирует поздравительную речь президента его пресс-служба. - Белорусы должны сохранить в веках это бесценное наследие - нашу Великую Победу. Свято чтить и защищать ее от клеветы и фальсификаций (подробнее)

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