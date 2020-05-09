День Победы в Брестской крепости 9 мая 2020 года: «Наши деды победили фашизм - неужели мы не победим какой-то коронавирус?»

В Брестской крепости отмечают День Победы каждый год. В центре перекрывают несколько улиц, брестчане - ветераны, сотрудники разных предприятий, школьники и студенты, простые горожане - собираются в колонну и с оркестром, флагами, гирляндами из шариков и портретами солдат шествуют в крепость. На площади Церемониалов проходит митинг, официальные лица возлагают венки к Вечному огню, звучат торжественные речи и военные песни...

В этом году всего этого нет. Городские власти приняли решение не проводить шествие, но не стали никому запрещать по своей инициативе прийти в Брестскую крепость. Делегации от областного и городского исполкомов пришли в крепость к 10 утра. Вся церемония заняла не больше 5 минут: оставили цветы, сказали пару слов на камеры и ушли.

А тем временем в крепость потянулись брестчане. Здесь из громкоговорителей звучат военные песни, кто-то сам себе поет «Катюшу» и «День Победы».

Кажется, что людей в крепости немного, потому что они рассредоточились по большой территории мемориала.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Мы приходим в Брестскую крепость каждый год. Я - обычно с детьми, но сейчас такая ситуация сложилась, что нецелесообразно семьей приходить: у сына уже маленький ребенок есть. Поэтому мы с братом решили сами прийти, - говорит брестчанин, подполковник запаса погранвойск Виктор Иванюк.

В крепость они с братом пришел с портретами своих дедов.

Братья в этом году решили не нарушать традицию приходить в крепость 9 Мая, но из-за коронавируса оставили семьи дома.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Дедушка Федорчук Леонтий Васильевич, отец моей мамы, был призван в 1944 году. Он из Жабинковского района, деревня Свищи. Он воевал в Пруссии, в Польше в районе города Вроцлав. Награжден медалью за боевые заслуги. Он был пулеметчиком и уничтожил трех фашистов, и несмотря на то, что был ранен, продолжал бой. Умер он в 81 год, пятеро детей воспитал, и 11 внуков у него. А второй дедушка - Иванюк Василий Минович - воевал еще в советско-финскую кампанию. Был в плену, потом был освобожден. Жил и работал в Кобрине, - делится историей своей семьи мужчина.

Братья говорят, что остаться дома в такой день не могли.

У Вечного огня полно цветов.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Мы ведь по велению сердца идем. У нас большая семья и традиция серьезная. Все-таки чувство долго и чувство светлой памяти о своих родственниках возобладает над страхом, который сейчас образовался перед непонятной болезнью. Наши деды победили фашизм - неужели мы не победим какой-то коронавирус? - задает риторический вопрос Виктор.

Все, кто приходят в Брестскую крепость, подходят к Вечному огню. Каждый делает фото на память, кто-то приносит цветы. Возле входа в мемориал можно купить гвоздики: живые по 2,5 рубля, искусственные - по полтора.

На входе можно было купить гвоздичку.Фото: Оксана БРОВАЧ

Немало в крепости стариков. Некоторые приходят поодиночке, есть и организованные группы по 5 - 10 человек. Прохожие фотографируются с парочкой пенсионеров, которые каждый год приносят в крепость портрет Сталина. Люди поздравляют друг друга с Днем Победы, пожимают руки и обнимаются. Людей в масках на лице можно пересчитать по пальцам - и это не фигура речи: маску действительно практически никто не носит.

- А почему вы носите маску? Вас за ней вообще не видно, - говорит посетительница крепости, к которой обращаюсь с вопросом.

- Чтобы случайно не накашлять на вас, - отвечаю.

Инна с сыном в День Победы снимает в Брестской крепости видеоролик для школы.Фото: Оксана БРОВАЧ

- А мы не боимся. Мы не верим той информации, которую распространяют. Если вирус и есть, то он, наверное, не более опасен, чем обычный сезонный вирус. И я не хочу, чтобы этот вирус был поводом для такой политики, которая проводится во всех странах, исключая Беларусь. Как в такой знаменательный день остаться дома? - рассуждает Инна, которая пришла в крепость с сыном-школьником.

Семья в крепости снимает на телефон видеозарисовку для школы о празднике.

Энтузиасты сами себе устроили шествие к Вечному огню в крепости.Фото: Оксана БРОВАЧ

- У меня два деда, они воевали. Рудник Василий Федорович погиб 8 августа - еще только война началась - в Гомельской области, возле Брагина. У него нет такой славной военной биографии, но благодаря таким солдатам, которые сразу поднялись и дали отпор фашистам, наверное, враг и не смог так быстро пройти. Второй дед - тоже Василий, я нашла на сайте «Подвиг народа» описание его подвигов и его награды за отвагу, за смелость. Мы пришли сюда почтить память всех, кто воевал, - еле сдерживая слезы, говорит женщина.

Люди идут с портретами родственников.Фото: Оксана БРОВАЧ

Цветы к Вечному огню возложили и сотрудники мемориального комплекса «Брестская крепость - герой». Директор мемориала Григорий Бысюк поздравил коллег с Днем Победы и пожелал всем здоровья. Прятаться в кабинете он не спешил: приветствовал случайных прохожих, благодарил за то, что пришли.

В крепость идут участники акции «Бессмертный полк» с портретами воевавших родственников.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Что скажете про то, что люди идут в крепость, несмотря на отмену официальных мероприятий?

- Я рад! Люди еще будут идти в течение дня, я не сомневаюсь. По будням мы наблюдаем, что примерно человек 700 - 800 просто гуляет по территории крепости. И меня очень радует, что сюда приходят родители с детьми. В прошлом году на 9 Мая в течение дня у нас прошло около 50 тысяч, в позапрошлом вообще 70 тысяч. Сейчас посетителей значительно меньше, но я уверен, что 8 - 10 тысяч, наверное, будет сегодня.

Сотрудники мемориала почтили память защитников, о которых они рассказывают туристам, минутой молчания.Фото: Оксана БРОВАЧ

Я разговариваю тут с людьми - все говорят, что по зову сердца идут, они не могут не прийти. Мои родные тоже скоро должны подойти - дети, внуки. Мы тоже хотим возложить цветы, поклониться тем, кто защищал эту землю, - говорит Григорий Бысюк, директор Брестской крепости.

Вечером, в 23.00, в Брестской крепости дадут праздничный салют. В этом году его организуют не военные, а специализированная организация по заказу Брестского горисполкома.

В крепость пришли и участники войны.Фото: Оксана БРОВАЧ

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