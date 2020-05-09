Парад военной техники в Минске 9 мая 2020 года: показали «Флейту», «Кентавра», «Защитника» и «Полонезы»

Несмотря ни на что, минский парад Победы - 2020 состоялся. В этом году проведение этого праздничного мероприятия обросло разговорами и слухами. В стране бушует коронавирус, 7 тысяч белорусов подписали петицию за отмену парада, против проведения парада высказались представители ВОЗ. Пошли слухи, что многие участники парада болеют коронавирусом, а парад все же решили отменить, поскольку даже в программе телепередач о параде ничего не сообщалось. Однако подготовку к параду не прекращали. Правда, с генеральной репетицией тянули до последнего, и в результате ее провели буквально за несколько часов до самого парада.

Посмотреть парад пришли тысячи минчан.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Официально заявлялось, что главная особенность парада Победы в этом году - только новые и модернизированные образцы военной техники. Правда, впервые список участвующей техники заранее не анонсировали. Однако на деле все оказалось несколько иначе.

На трибунах можно было увидеть ветеранов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко приехала на парад на «Майбахе» - том самом, который ему подарил «Миша из России». Это далеко не самый роскошный лимузин из президентского автопарка. Напомним, прошлым летом у Лукашенко появился новый бронелимузин Mercedes-Maybach Pullman Guard. Младшего сына президента - Николая - в этот раз на параде не было.

Сегодня в белорусской армии служит около 4 тысяч женщин.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Итак, парад начался в 11.00. После торжественного объезда парадных коробок по проспекту Машерова промаршировали 20 парадных расчетов: суворовцы, курсанты кадетских училищ, курсанты военной академии, военнослужащие 120-й и 11-й отдельной гвардейских механизированных бригад, офицеры ВВС и ПВО, отдельная коробка женщин (а их сегодня в белорусской армии служит 4 тысячи), курсанты Института пограничной службы, МВД и МЧС.

В парадном строю - курсанты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

20 коробок с военнослужащими промаршировали перед трибунами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Потом поехала техника. Парад открыл танк времен войны - Т-34. Затем поехала современная техника. Как оказалось, далеко не вся показанная техника оказалась новинками.

Легендарный Т-34.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сегодня в белорусской армии служит около 4 тысяч женщин.Фото: Павел МАРТИНЧИК

НОВИНКИ-2020

Реактивная система залпового огня «Флейта» на базе броневика ASILAK

Это новинка-2020 - «Флейту» показали в начале этого года. Внутри «Флейты» есть автоматизированная система управления «Альянс» и бортовой навигационный комплекс. Благодаря этому повышается точность стрельбы и появляется возможность задействовать установку в составе звена под руководством единого центра управления. Развертывание на местности - не более 60 секунд. Время подготовки к залпу занимает до 30 секунд. «Флейта» стреляет авиационными неуправляемыми реактивными снарядами С-8 (осколочными и зажигательными) - они летят на 5 километров. Лафет установки включает 80 направляющих. «Флейта» нужна для подавления живой силы и огневых средств. Пока «Флейта» существует в виде опытного образца, проходит предварительные испытания - работа над ней продолжается.

Реактивная система залпового огня «Флейта» на базе броневика ASILAK.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Сам броневик ASILAK презентовали на MILEX-2019 как новинку, однако на поверку он оказался нижегородским «Бураном», который показали еще в 2017 году. Правда, в Минске на параде его показали впервые.

Гусеничный робот «Вистл»

Гусеничного робота впервые показали в 2017 году все на той же выставке MILEX. Тогда новинкой больше всего заинтересовался Виктор Лукашенко - помощник президента по национальной безопасности. Сначала появился «Богомол» - это маленький танк на дистанционном управлении. На его борту - четыре управляемые противотанковые ракеты. Они стреляют на 4 километра, цели определяется автоматически. Водитель «Богомола» может сидеть с пультом в защищенном месте. На открытой местности дальность связи - 5 километров, в городских условиях - 500 метров.

Потом появился брат «Богомола» - его назвали «Кентавр». Вместо противотанковых ракет несет на себе авиационный четырехствольный пулемет ГШГ-7,62. Раньше «Кентавра» широкой публике не показывали.

9 мая 2020 года на параде показали третьего брата - его назвали «Вистл». Он способен нести 18 ракет типа С-5 и поражать цели на расстоянии до 3,5 км.

Гусеничный робот «Вистл».Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Привод «Богомола» «Кентавра» и «Вистла» гибридный: дизельный двигатель заряжает аккумуляторы, а гусеницы крутятся от электрических двигателей. Дизельный двигатель используется только для доставки робота к месту боевой операции. Дальше двигатель глушится, и по позиции робот передвигается на аккумуляторах. В этом режиме он практически не излучает тепла - поэтому его трудно обнаружить тепловизорами. На параде роботы не будут ехать самостоятельно - их повезут на автомобильных платформах.

Новый танковоз от МЗКТ

О выпуске новинки объявили всего месяц назад. Тягач создан на базе другого тягача МЗКТ-793000 - такие используются для «Полонеза». Уменьшили длину тягача и его колесную базу, установили более мощный двигатель в 525 лошадей, поставили двухскоростную лебедку новые тормоза. Полуприцеп способен взять на себя 52 тонны груза.

Также на параде показали модернизированные БТР 70 и БТР 80 с противокумулятивными решетками - они рассеивают кумулятивные струи от снарядов, сохраняя броню машины.

Станция спутниковой связи «Восход»

Задачу по ее разработке Лукашенко поставил в 2016 году. В этом году станцию поставили на вооружение. Она может связываться с отечественным спутником «Белинтерсат-1», а еще - со спутниками стран, с которыми подписаны координационные соглашения.

Станция спутниковой связи «Восход».Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

НОВИНКИ-2019

Модернизированный «Бук» на новом шасси МЗКТ

По мнению независимых экспертов, это была главная белорусская военная новинка - 2019. Советский зенитно-ракетный комплекс «Бук» выпускают давно - с 1979 года. Именно из такого в 2014 году сбили малазийский Boeing над оккупированной частью Украины. С 2005 года глубокой модернизацией «Бука» занимаются и в Беларуси. Самая последняя наша модификация называется «Бук-МБ3К».

Модернизированный «Бук» на новом шасси МЗКТ.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- От «Бука» тут осталось только название, - рассказал «Комсомолке» военный аналитик Александр Алесин. - Это практически полная модернизация: новая электроника, новые алгоритмы работы, новая белорусская ракета.

Дальность обнаружения целей увеличилась на 30%, повысилась устойчивость комплекса к помехам. А недавно комплекс поставили на новое шасси Минского завода колесных тягачей. Восьмиколесная версия имеет повышенную грузоподъемность и мощность двигателя - дизельный ярославский 17-литровый мотор развивает 500 лошадей.

Модернизированный «Ураган» на базе МАЗа

Его также показали в прошлом году, но на параде он поедет впервые. «Ураган» - это советская реактивная система залпового огня. Она стреляет по бронированной технике, живой силе, артиллерии, командным пунктам, узлам связи, стоящим на земле вертолетам и самолетам.

Модернизированный «Ураган» на базе МАЗа.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Тут история примерно такая же, как и с модернизированным «Буком», - рассказал Александр Алесин. - Систему модернизировали и поставили на шасси МАЗа.

Боевая «Оса» на базе МАЗа

Это также новинка прошлого года.

- Ракетный комплекс «Оса» разработали еще в 70-е годы прошлого века, - рассказал Алесин. - С тех пор его много раз модернизировали. Комплексы до сих пор используются в разных странах. Научились проводить модернизацию и мы. А еще вместо устаревшего шасси Брянского автомобильного завода мы теперь используем шасси нашего МАЗа.

Бронеавтомобиль «Защитник»

Огромный бронированный автомобиль-монстр с названием «Защитник» впервые показали в прошлом году. Машина сделана на базе МАЗа, внутри - мотор ярославского производства. Автомобиль делали в Борисове - там же, где и производят «Кайманы». Разработку держали в строжайшей тайне, до последнего дня о броневике не было никакой информации. Полная масса монстра - почти 20 тонн, в машину помещается 20 бойцов. На параде броневик поехал впервые.

Броневик на модульной платформе Sekach

Его впервые показали в прошлом году, на параде в Минске он поехал впервые.

Броневик сделан на так называемой универсальной боевой платформе. Фишка в том, что модули - сменные. Есть боевой вариант, транспортный, штабной и санитарный.

Броневик на модульной платформе Sekach.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Станция тропосферной связи «Горизонт»

Ее показали в прошлом году на военной выставке MILEX-2019. Станция предназначена для развертывания и обеспечения работы цифровых линий связи, коммутации, маршрутизации цифровых каналов и предоставления должностным лицам полевых пунктов управления различных видов связи на полевых пунктах управления Вооруженных сил в оперативном, оперативно-стратегическом и стратегическом звеньях управления.

Станция тропосферной связи «Горизонт».Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

НОВИНКИ-2018

Миномет «Нона-М1»

Миномет показали на параде в Минске еще в 2018 году. Это миномет российского производства, и там он новинкой уже давно не является. Миномет разработали в Подольске, в 2004 году начались его испытания, в 2007-м его приняли на вооружение в России. Производят такие минометы в Перми. Кстати, каждый экземпляр стоит 142 тысячи долларов. По сравнению с предшественниками этот миномет может стрелять почти всеми боеприпасами 120-го калибра (включая импортные). Увеличена точность стрельбы, миномет стало проще транспортировать, а заряжать его можно с тыльной стороны, не выходя из укрытия.

В Беларуси испытания «Ноны» прошли минувшей зимой. Первая партия этих орудий уже поступила на вооружение сил специальных операций.

Минометы на параде в Минске везли полноприводные грузовики МЗКТ 500200 - впервые такие показали в 2013 году.

НОВИНКИ-2017

Т-72Б3

Танки Т-72Б3.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эти танки открывали парад. Но это уже не новинка. В России танк впервые показали в 2011 году. В 2016 году была легкая модернизация. В белорусской армии такие танки с июня 2017 года. Еще такие есть в армиях Сербии и Сирии. Образцы оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения. Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовыми экранами корпуса с комплектом съемной модульной защиты. Это танк нового поколения, который в корне отличается от Т-72Б. По сути, от танка предыдущего поколения остался только корпус.

УЖЕ НЕ НОВИНКИ

Реактивная система залпового огня «Полонез»

Впервые его показали на параде 9 мая 2015 года. Реактивная система залпового огня способна поражать цели на расстоянии 200 километров. Комплекс сделан на базе четырехосного шасси «Астролог» производства нашего МЗКТ. С ракетами помогли китайцы. А недавно стало известно: белорусским ученым поставлена амбициозная задача - разработать ракеты, которые полетят на 300 километров. В 2017 году эту ракету показали широкой публике, а позже испытали ее в действии. Ее сделали на Заводе точной электромеханики в Дзержинском районе. Длина ракеты - почти 8 метров, а масса - 4 тонны. Мощность боевой части - 560 килограмм в тротиловом эквиваленте. В том же 2017 году впервые показали макет будущей «суперракеты» для «Полонеза», которая, по некоторым данным, может лететь на 500 километров.

- Если ее действительно создадут, то новая ракета - безусловный лидер среди новинок белорусского военпрома. По сути - это евростратегическое оружие. С белорусской территории она достанет до Москвы, Киева, Варшавы, Вильнюса, Риги и Таллина.

В 2018 году белорусский «Полонез» накалил отношения между Арменией и Азербайджаном - именно в последнюю страну мы продали «Полонезы», в Армении были недовольны.

Броневики Dajiang CS/VN3 «Дракон»

В Беларуси такие машины появились аккурат к параду 3 июля 2017 года. Это был подарок наших китайских друзей, которые, кстати, уже не первый раз делают нам подобный «подгон». Тогда к нам завезли пять броневиков Dajiang (в русском варианте - «Дракон») - они приняли участие в параде. Уже в сентябре машины испытали на учениях «Запад-2017». После этого броневики доработали, и вторая партия в Беларусь прилетела в январе 2018 года. Изменения коснулись платформы под вооружение, системы вентиляции воздуха, управления лебедкой и водительского места. Всего у нас теперь около 30 таких машин. Полноприводные броневики могут перевозить по 9 бойцов. Весит машина почти 9 тонн, под капотом - 245-сильный дизельный двигатель. На шоссе броневик может разогнаться до 120 км/ч.

Броневик «Кайман», который придумала женщина

Бронеавтомобиль «Кайман» создали по поручению Лукашенко в Борисове - на 140-м ремонтном заводе. Интересно, что главным конструктором броневика стала женщина - конструкторское бюро возглавляет Ольга Петрова. Бронемашина сделана на базе советской БРДМ-2 - бронированной разведывательно-дозорной машины. Дизельный двигатель - производства Минского моторного завода, мосты, редукторы и подвеску взяли у БТР-60. На трассе «Кайман» разгоняется до 110 км/ч, а еще он умеет плавать.

Еще до официальной презентации, машину показали приехавшему в Беларусь американскому актеру Дольфу Лундгрену. Он прокатился на пассажирском сиденье, а потом сказал, что не исключает варианта покупки такой машины для личных целей. По данным «Комсомолки» такой бронеавтомобиль стоит порядка 200 тысяч долларов. Правда, американский актер белорусский броневик так и не купил.

Броневик VOLAT V1 - для маневренной войны

Впервые броневик производства МЗКТ засветился в 2016 году.

- Это вариация на тему российско-белорусского бронеавтомобиля «Лис», - рассказал «Комсомолке» военный аналитик Александр Алесин. - Очевидно, что экономически стало нецелесообразно производить «Лисы» из российских комплектующих. Поэтому на МЗКТ решили создать собственный аналог. Такая машина может использоваться в разведке, для переброски личного состава диверсионно-разведывательных групп, и даже для пуска противотанковых ракет. В общем, такая техника нужна для сил специальных операций.

Официально новинку показали в 2017 году. Машина оборудована дистанционно-управляемым боевым модулем АДУНОК - это разработка витебского КБ «Дисплей».

- Торчащий из броневика человек с пулеметом - это вчерашний день, - считает Алесин. - А тут оператор сидит внутри броневика и управляет боевым модулем дистанционно, не подвергая себя опасности.

Легкобронированный автомобиль «Лис» от внутренних войск МВД

Белорусско-российский бронеавтомобиль «Лис» - это брат-близнец российского «автомобиля для вежливых людей» «Тигр». Белорусский «Лис» впервые показали в Минске на параде в 2015 году. Тогда машины начали собирать на нашем МЗКТ, а белорусских комплектующих в «Лисе», как заявлено, 85%. «Лис» может комплектоваться разными видами вооружения. Например, противотанковой установкой «Шершень» - она выдвигается из крыши и стреляет ракетами производства украинского КБ «Луч».

Зенитные ракетные комплексы С-300.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Также на параде проехали копии американского «Хаммера» - китайские внедорожники Dongfeng Mengshi EQ2050F «Богатырь» - они участвуют в минских парадах с 2012 года. Были зенитные ракетные комплексы ТОР-М2 - у нас такие с 2011 года. Сейчас они прикрывают Белорусскую АЭС от нападения с воздуха. А показанные на параде-2020 зенитные ракетные комплексы С-300, гаубицы «Мста Б» и реактивная система залпового огня «Белград» и вовсе стоят на вооружении белорусской армии не один десяток дет.

Новинка авиапарада - российские истребители Су-30СМ, они появились в нашей армии осенью прошлого года

После проезда техники по проспекту Машерова, в небе над Минском появилась военная авиация. Новинкой авиационной части парада называют истребители Су-30СМ. Такие самолеты появились в белорусской армии в ноябре прошлого года. Однако в минских парадах такие самолеты уже принимали участие. Правда, они принадлежали ВВС России и прилетали к нам в 2016, 2018 и 2019 годах.

Новинка авиапарада – российские истребители Су-30СМ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, договор на поставку 12 таких истребителей мы заключили с Россией еще в 2017 году. Первая партия из четырех самолетов прилетела в ноябре прошлого года. Еще 4 самолета прилетят в этом году, и 4 - в следующем. Говорят, стоимость сделки - 600 миллионов долларов. Это значит, что каждый самолет стоит 50 миллионов.

Модификация Су-30СМ появилась в 2012 году. Су-34СМ - достаточно современный истребитель, принадлежит к поколению «4++». У России сейчас примерно 90 таких самолетов. Четыре из них с конца 2015 года воевали в Сирии, но один в мае 2018 года разбился - по официальной версии, из-за попадания в двигатель птицы. Такие же самолеты есть на вооружении Армении и Казахстана.

Также в небе пролетели вертолеты Ми-8МТВ5 и Ми-24, истребители МиГ-29 (которые, кстати, уже практически отработали свой ресурс), штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Л-39 и Як-130 и военно-транспортные самолеты Ил-76МД и Ан-26. Вся эта техника участвовала в минских парадах и раньше.

После проезда техники выступила рота почетного караула. А потом около 300 студентов Белорусского государственного университета физкультуры и курсантов МЧС выступили с флагами. Все происходило под песню «День Победы». Подпевал даже Александр Лукашенко.

БУДЬ В КУРСЕ!

Напомним, изначально парад Победы в Минске собирались провести вечером. Причина - утром 9 мая Александр Лукашенко собирался лететь на парад в Москву. Однако из-за коронавируса Путин отменил парад на 9 мая, и минский парад перенесли на утро.

Планировалось, что в минском параде примут участие россияне. Предполагался один расчет расчет БТР-82А - такие уже приезжали на парад в Минск в прошлом году и знаменитые «Инскандеры» - такие были в Минске в 2014 и в 2019 годах. А еще - российская авиация: вертолеты и самолеты, среди которых - самый тяжелый боевй самолет в мире - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 «Белый лебедь». Однако российские военные от участия в минском параде отказались - из за эпидемиологической ситуации.