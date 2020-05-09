День Победы в Минске 9 мая 2020 года: как проходят народные гулянья во время коронавируса
В этом году парад и гулянья решили не отменять, но сами минчане могли решать, выходить им в город или нет. По нашему фоторепортажу с парада видно, что людей гораздо меньше, чем обычно. Гости на трибунах сидят, но многие - в масках, в том числе и ветераны.
А что происходит в городе? Мы прошлись по Минску и посмотрели, как столица отмечает День Победы.
Фото: МАРТИНЧИК Павел
Ветераны занимали почетные места на трибуне. Немногие были в масках.
Фото: МАРТИНЧИК Павел
Фото: МАРТИНЧИК Павел
У этой женщины защитный щиток, похоже, что собственного изготовления.
Фото: МАРТИНЧИК Павел
Фото: ЗОРКИЙ Святослав
Глава Администрации президента с заместителями и руководителями Минска возложил цветы к памятнику на площади Победы.
Фото: ЗОРКИЙ Святослав
Фото: ЗОРКИЙ Святослав
Фото: ЗОРКИЙ Святослав
Фото: ЗОРКИЙ Святослав
Фото: ЗОРКИЙ Святослав
Фото: ЗОРКИЙ Святослав
Фото: ЗОРКИЙ Святослав
Фото: ЗОРКИЙ Святослав
Фото: МАРТИНЧИК Павел
Фото: ЗОРКИЙ Святослав
Фото: ЗОРКИЙ Святослав
Фото: ЗОРКИЙ Святослав
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