День Победы в Минске 9 мая 2020 года: как проходят народные гулянья во время коронавируса

В этом году парад и гулянья решили не отменять, но сами минчане могли решать, выходить им в город или нет. По нашему фоторепортажу с парада видно, что людей гораздо меньше, чем обычно. Гости на трибунах сидят, но многие - в масках, в том числе и ветераны.

А что происходит в городе? Мы прошлись по Минску и посмотрели, как столица отмечает День Победы.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

Ветераны занимали почетные места на трибуне. Немногие были в масках.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

Фото: МАРТИНЧИК Павел

У этой женщины защитный щиток, похоже, что собственного изготовления.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Глава Администрации президента с заместителями и руководителями Минска возложил цветы к памятнику на площади Победы.

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Фото: МАРТИНЧИК Павел

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

Фото: ЗОРКИЙ Святослав

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