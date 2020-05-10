2020-05-10T00:42:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 10 мая 2020 года: снижение заболеваемости в некоторых районах и экспресс-тесты на антитела за 10 рублей

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на воскресенье, 10 мая 2020 года
Инна КОРСАК
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Скоро белорусы смогут сами провериться и понять, болели они коронавирусом или нет.Скоро белорусы смогут сами провериться и понять, болели они коронавирусом или нет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Число инфицированных во всем мире превысило 4 миллиона человек. На первом месте по-прежнему остается США: в стране более 1,32 миллиона заразившихся, 223 тысячи выздоровевших и свыше 78,6 тысяч умерших. С большим отрывом идут Испания (более 260 тысяч инфицированных) и Италия (более 217 тысяч).

По последним опубликованным данным Минздрава в Беларуси зарегистрировано 22 052 случаев COVID-19 (+ 951 за сутки). Выздоровели 6050 человек, умерли — 126 пациентов (+ 5 за сутки). Все умершие имели ряд хронических заболеваний, обострившихся коронавирусной инфекцией. За все время в Беларуси проведен 251 771 тест на COVID-19.

Владимир Караник: «В Минской и Витебской области наблюдаем снижение заболеваемости»

Министр здравоохранения сообщил, что коронавирус идет на спад. Он также отметил, что рост числа заболевших COVID-19 совпадает с прогнозами. Министр подчеркнул, что плато достигли регионы Витебщины и Минская область.

- Где-то видим рост количества заболевших, но он в рамках прогнозных показателей. (...) Сейчас необходимо еще какой-то период оказывать помощь в таком интенсивном режиме, после чего произойдет снижение заболеваемости, - отметил Владимир Караник.

Каждый белорус в скором времени сможет сделать экспресс-тест на антитела к COVID-19

Министр здравоохранения также рассказал, что тесты привезут в нашу страну в ближайшее время. В первую очередь экспресс-тесты получат медучереждения. Желающие сделать тест должны будут заплатить примерно 4,2 доллара (то есть по курсу на 10 мая это около 10 белорусских рублей. – Ред).

- Если у человека есть подозрение, что он переболел этой инфекцией в легкой форме, у него будет возможность пройти тестирование и либо подтвердить эти опасения, - отметил министр.

В Министерстве здравоохранения также намерены исследовать всех пациентов на антитела, которые были на больничном в ближайшее время.

Эксперт БелМАПО про коронавирус: «80% перенесут заболевание легко, а 4% окажутся в реанимации».

По словам Ольги Светлицкой, доцента кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО, многие даже не заметят, что переболели COVID-19. На данный момент в Беларуси 200 пациентов находятся на ИВЛ, и у 140 из них подтвержденный коронавирус. По словам специалиста, это немного.

- В стране имеется более 2250 аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы ожидали большего наплыва пациентов поэтому и подготовились.

По сведениям специалиста, у 80% заболевших коронавирус протекает легко, 30% инфекцию перенесет без симптомов и только у 4% попадут в реанимацию. Из этих 4% только 15% нужна будет искусственная вентиляция легких.

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