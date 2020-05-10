2020-05-10T15:53:14+03:00
Спорт
КП Беларусь

В матче восьмого тура чемпионата Беларуси «Ислочь» обыграла «Белшина»

Болельщики, которые не боятся коронавируса, собрались на «Траткоре» [фоторепортаж]
Владимир КРИУЛИН
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В первом тайме "Ислочь" открыла счет.В первом тайме "Ислочь" открыла счет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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До матча «Ислочь» и «Белшину» в турнирной таблице разделяли 10 очков. «Волки» с 12-ю баллами шли на пятом месте, бобруйчане с 2-мя замыкали таблицу. Перед игрой главного тренера «Белшины» Эдуарда Градобоева отправили в отпуск, по сути, начав поиски нового рулевого.

Трибуны стадиона "Трактор". Матч "Ислочь" - "Белшина" 10 мая 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Трибуны стадиона "Трактор". Матч "Ислочь" - "Белшина" 10 мая 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция перед матчем "Ислочь" - "Белшина". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция перед матчем "Ислочь" - "Белшина".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщик-баянист "Ислочи" Валерий Колонтай. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщик-баянист "Ислочи" Валерий Колонтай.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В первом тайме «Ислочь» повела в счете после розыгрыша стандартного положения. Предварительно мяч засчитали как автогол вратаря Сергея Туранка. В начале второго тайма удвоил преимущество Момо Янсане.

Гости в концовке матча смогли лишь забить гол престижа - 2:1.

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