В матче восьмого тура чемпионата Беларуси «Ислочь» обыграла «Белшина»

До матча «Ислочь» и «Белшину» в турнирной таблице разделяли 10 очков. «Волки» с 12-ю баллами шли на пятом месте, бобруйчане с 2-мя замыкали таблицу. Перед игрой главного тренера «Белшины» Эдуарда Градобоева отправили в отпуск, по сути, начав поиски нового рулевого.

Трибуны стадиона "Трактор". Матч "Ислочь" - "Белшина" 10 мая 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция перед матчем "Ислочь" - "Белшина".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщик-баянист "Ислочи" Валерий Колонтай.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В первом тайме «Ислочь» повела в счете после розыгрыша стандартного положения. Предварительно мяч засчитали как автогол вратаря Сергея Туранка. В начале второго тайма удвоил преимущество Момо Янсане.

Гости в концовке матча смогли лишь забить гол престижа - 2:1.