2020-05-11T00:44:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 мая 2020 года: первая попытка проводить платный тест на антитела и огромные штрафы за нарушение самоизоляции

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на понедельник, 11 мая 2020 года
Сергей ДИНДИКОВ
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Белорусам обещали дать возможность провериться на антитела к коронавирусу.Белорусам обещали дать возможность провериться на антитела к коронавирусу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Во всем мире коронавирус выявлен более чем у 4 миллионов человек. По количеству подтвержденных случаев лидируют США (свыше 1,35 млн). Затем с огромным отрывом идут Испания (224 тысячи) и Великобритания (219 тысяч).

По последним официальным данным, в Беларуси COVID-2019 обнаружен у 22 973 человек (то есть плюс 951 за сутки). Из этого числа уже выздоровели 6 406 пациентов, погиб 131 человек (пятеро - за последние сутки). По данным Минздрава, умершие имели ряд хронических заболеваний, усугубивших течение болезни. За весь период в республике было проведено 263 543 теста.

Начали (спойлер: и закончили) проводить платный тест на антитела к коронавирусу

На официальном сайте Марьиногорской районной больницы, где предлагали сделать тест, сообщается, что результат придётся ждать 10-15 минут. Тест покажет является ли человек болеющим, либо переносчиком коронавируса, вырабатывает ли организм тестируемого антитела от Сovid-19. Цена для обычных граждан 42 рубля, а для медработников – 36.

Но уже к концу дня 10 мая на сайте больницы появилось объявление, о том, что «В связи с задержкой в получении разрешительных документов на проведение имунохромотографического теста на наличие антител к инфекции COVID-19 процедура временно исключена из перечня платных услуг. О дате проведения процедуры будет сообщено дополнительно. Администрация Марьиногорской ЦРБ приносит свои извинения».

Так что пока текстов нет. Ждем дальше, ведь еще недавно министр здравоохранения Владимир Караник обещал их для всех желающих за 4,2 доллара.

На базе Каменецкой ЦРБ создан контактцентр для врачей, которые лечат людей с коронавирусом

Главврач Каменецкой ЦРБ Иван Карасинский рассказал, как работает районная больница в условиях коронавируса. По словам доктора, на базе учреждения здравоохранения организован контактный центр. С 10 апреля в нем не только работают, но и проживают 15 докторов, которые занимаются лечением больных с COVID-19. Аналогичный центр создан и для контактных лиц, у которых нет возможности соблюдать самоизоляцию дома.

По данным на 6 мая, для пациентов с COVID-19 отведены 52 койки. Сейчас из них заняты меньше половины, а при необходимости коечный фонд можно расширить.

Жители Новополоцка получили максимальный штраф за нарушение самоизоляции

Новополоцкая милиция зафиксировала несколько фактов нарушения режима самоизоляции - троих человек не оказалось дома. В отношении нарушителей начали административный процесс. Два случая уже рассмотрели в суде: люди получили максимальный штраф – 1 350 рублей на каждого.

В милиции объяснили, что большинство граждан все-таки с пониманием относятся к таким мероприятиям. Бывает, что проверка приходит, а человека нет дома. Тогда с ним связываются по телефону и в большинстве случаев гражданин оказывается в ближайшем магазине или в аптеке.

В китайском Ухане впервые за долгое время выявили новый случай коронавируса

Ухань – изначальный эпицентр вспышки коронавируса. За все время эпидемии там было выявлено более 68 тысяч случаев заражения. Но после принятия всех мер в 11-миллионном городе долго не регистрировались новые пациенты с COVID-19. И вот стало известно, что впервые за время с начала апреля в Ухане подтвердился новый случай.

Комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй сообщил, что больной в тяжелом состоянии, а в провинции за сутки зарегистрировали 17 новых случаев инфицирования.

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