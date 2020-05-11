«Не исключено, что ситуация дойдет до суда». Предприниматели не могут добиться снижения аренды от бывшего завода «Горизонт»

На бывшем заводе «Горизонт» вторую неделю кипят страсти. Арендаторы площадей «Горизонта» - а тут сейчас находятся многочисленные студии танцев, шоурумы, тренажерный зал, фотостудии, коворкинг, культурный центр «Корпус» и многое другое - в конце апреля обращались к владельцам здания с просьбой снизить арендную плату и предоставить рассрочки по ее выплате, ведь из-за пандемии выручка упала на 90 - 95%. Прошло уже больше недели с момента отправки обращения, однако ответа до сих пор нет.

Для защиты своих интересов предприниматели решили создать союз арендаторов. Детали его работы они обсудят на собрании, которое состоится во вторник, 12 мая. На встречу планируют пригласить арендаторов, представителей арендодателя - «Горизонт-Девелопмент», Белинвестбанка, «Горизонта». Предприниматели собираются обсудить вопрос формирования союза арендаторов, стратегию взаимодействия между арендаторами, арендодателями и надзорными органами, а также проведение дня открытых дверей после завершения ситуации с пандемией.

- Не исключено, что ситуация дойдет до судебных разбирательств, тогда ту же оплату юриста, которые стоят очень недешево, проще потянуть вскладчину, - поясняет «Комсомолке» цели создания союза Юрий Алейник, один из арендаторов площадей «Горизонта». - Но создание союза не означает, что мы не рассчитываем на позитивный исход ситуации. Мы надеемся на то, что нам пойдут навстречу. В союзе нам будет проще выработать общую стратегию, а еще он способствует сотрудничеству, например, уже сейчас начали рождаться совместные проекты среди арендаторов.

Предприниматели надеются, что на встрече они смогут выстроить диалог с арендодателем. Ведь если раньше представители арендодателя шли на общение, то последнюю неделю они просто игнорируют предпринимателей.

- Неделю назад нам ответили, что решение объявят в кратчайшие сроки. Прошло уже больше недели, но нам пока так ничего и не ответили, - поясняет Юрий. Он говорит, что если до вторника им дадут положительный ответ, то основное время встречи посвятят планированию дня открытых дверей.

«Горизонт-Девелопмент» частный или государственный?

Ответ на этот вопрос пытались узнать и сами арендаторы, которые направляли обращение в Министерство промышленности. В обращении они просили министерство снизить арендную плату, а также интересовались, каким образом два полностью государственных предприятия Белинвестбанк и «Горизонт» образовали частную структуру «Горизонт-Девелопмент», которая и сдает в аренду площади завода.

Предпринимателям ответили, что 51% акций принадлежит «Горизонту», а 49% - Белинвестбанку. А это значит, что доля государства в фонде отсутствует, поэтому Минпром не может давать предприятию указания, которые оно должно будет исполнить.

Также в ответе подчеркнули, что, согласно Гражданскому кодексу, арендатор вправе требовать от арендодателя уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, условия пользования имуществом ухудшились.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Я не могу расценивать это как эффективное использование госсобственности»

По мнению Александра Калинина, председателя Белорусского союза предпринимателей, из-за завышенной рентабельности сдачи в аренду государственных площадей в Беларуси сложилась тенденция, когда площади выгоднее сдавать в аренду частному сектору, чем производить продукцию.

- Классический пример - холдинг «Горизонт», где, согласно официальным отчетам, доходы от сдачи в аренду госимущества составляют 68%. Вообще, есть вопрос, зачем такой холдинг в структуре Минпрома. Он же не производит продукцию, но подчиняется Министерству промышленности. Это больше характерно коммунальным предприятиям. У нас Управление делами президента такими вопросами занимается, а не производственное министерство, - говорит Александр Калинин.

По его словам, эта ситуация показывает тенденцию, когда целые холдинги переходят на сдачу площадей в аренду, вместо того чтобы заниматься на них производством.

- Я считаю, что такие холдинги в структуре Министерства промышленности не нужны. Они должны быть реорганизованы, имущество должно быть передано муниципальным властям. А на их базе созданы технопарки или структуры поддержки предпринимательства. Ведь, по сути, аренда - это не создание новой добавленной стоимости, это перераспределение той добавленной стоимости, которую создают арендаторы. Я не могу расценивать это как эффективное использование государственной собственности. Это мое личное мнение, - отметил эксперт.

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