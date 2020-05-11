Глава союза предпринимателей: «Запретили работать стоматологиям, ярмаркам на открытом воздухе. Но разве ярмарка опаснее, чем очередь в кассу магазина?»

«Не все готовы понижать аренду»

- Александр Федотович, как бизнес-сообщество оценивает недавно подписанный указ «О поддержке экономики»?

- Первый пакет мы ждали очень долго. Указ специально не подписывали, пока не были поданы квартальные декларации и уплачены налоги. Мы однозначно поняли это именно так.

Определенную положительную роль, конечно, он сыграл, но всех проблем не решает. Он дает возможность некоторым не умереть, поскольку предусматривает переносы по арендной плате, решает налоговые вопросы, дает отсрочку повышения базовой величины. Поскольку увеличение базовой арендной величины в нынешних условиях несвоевременно. Но сколько людей воспользуется этими условиями, пока неизвестно, поскольку это зависит от того, пойдут ли те же арендодатели на уступки. Ведь он не предусматривает понижения аренды, он дает только рекомендации.

- Ожидается, что это не единственный пакет мер, которые примет государство для смягчения последствий пандемии. Какие еще меры должны быть заложены в следующих пакетах?

- Нынешний кризис выявил уязвимость бизнеса, находящегося на арендных площадях. Поскольку, далеко не все арендодатели, особенно государственные, готовы понижать аренду. А по нашим подсчетам, около 80% арендуемых площадей именно государственные.

В Беларуси, по моему мнению, явно завышена рентабельность сдачи в аренду госсобственности. Отсюда завышена рентабельность сдачи в аренду частной собственности. Мы проводили расчеты, которые это показывают. Экономического расчета обоснования базовой арендной величины не существует. Она в свое время была взята в процентах от обычной базовой величины в условиях гиперинфляции. И сейчас, на наш взгляд, ее рентабельность существенно завышена.

На сегодняшний день четко видна тенденция, когда государственные площади выгоднее сдавать в аренду частному сектору, чем производить продукцию. Классический пример - холдинг «Горизонт», где, по официальным отчетам, удельный вес доходов от сдачи в аренду госимущества составляет 68%.

Одновременно высокая аренда является препятствием для малой приватизации. Мы имеем много примеров, когда местные органы власти препятствуют выкупу в частную собственность арендуемых свыше трех лет площадей в связи с тем, что арендная плата является источником дохода местных коммунальных предприятий. Поэтому, на мой взгляд, нужно исправлять эту макроэкономическую пропорцию. Во-первых, прекратить рост базовой арендной величины и ввести в законодательство по расчету арендной платы дополнительные понижающие коэффициенты, а не повышающие, как сейчас. Например, 0,3 для промышленных предприятий и экспортно-ориентированных производств, сферы услуг. Также это стоило бы сделать для торговли, занимающейся продвижением белорусской продукции, потому что доля белорусской продукции в розничной торговле стабильно снижается.

У нас есть расчеты, которые показывают, что можно спокойно применить коэффициент 0,3 для производственных помещений - и это обеспечит достаточную рентабельность операций для арендодателя. Эти предложения внесены бизнесом. Попадут ли они во второй пакет антикризисных мероприятий - мы не знаем. Госорганы этого не озвучивают. С проектом такого документа бизнес не знакомили.

- Если у нас большинство арендуемых площадей - государственные, то почему тогда в указе «По поддержке экономики» арендодателям только рекомендовали снижать арендную плату, но не обязывали их это делать?

- Дело в том, что часть арендной платы идет в бюджет, а доходы бюджета - это святое. Какая разница госслужащему, что будет с частным арендатором? Ему важно получить доходы в бюджет и из него своего зарплату. Да, он может потерять налоги, которые платит тот же арендатор. Но у нас, к сожалению, при принятии решений не считается общехозяйственный эффект, как было в советское время. Он рассчитывался по всем уровням экономики: предприятие - отрасль - министерство - страна. У нас этого не считают, думают только о бюджете.

«Поддержка будет только госсектору»

- Есть ли у бизнеса какие-то ожидания по поводу дальнейших действий правительства и какая поддержка сейчас необходима?

- Ожиданий у бизнеса нет. Бизнес услышал указание о том, что надо разбирать свои кубышки. Мы понимаем, что поддержка будет только госсектору. Иллюзий нет ни у кого.

Сейчас главный вопрос - выживет ли бизнес, будут ли успешными переговоры с арендодателем о снижении платежей или об отсрочке. Сейчас каждый решает этот вопрос для себя: добиваться снижения аренды или закрываться.

Что касается сектора гостиничного и туристического бизнеса, там готовятся отдельные решения. Ведь в этих сферах все просто остановилось, поэтому для них запланирована более осязаемая поддержка.

Если же говорить об общепите, то те, кто работает на собственных площадях, чувствуют себя относительно уверенно. Они сократили количество персонала, перешли на обслуживание на выезд и продолжают работать, потому что у них не висит нагрузка в виде арендных платежей, которая до кризиса достигала 20% затрат ежемесячно. И она ведь никак не зависит от доходов, она фиксированная.

Сегодня у нас не объявлен форс-мажор, но при этом госорганы запретили работать некоторым видам бизнеса. Например, Минздрав издал приказ, запрещающий работать частным стоматологическим учреждениям. Мингорисполком запретил ярмарки на открытом воздухе на неопределенный период. Из-за этого люди потеряли работу.

На совещании в Министерстве экономики представитель Минздрава заявил, что частные стоматологии могут работать. Но тем не менее официально приказ не отменен. Запрет на проведение ярмарок приняли без всяких консультаций с бизнесом. Запретили - и все. Чем это опаснее, чем очередь в кассу продовольственного магазина?

Поэтому для начала нужно вообще отменить запреты на некоторые виды деятельности. Людям запретили работать и зарабатывать деньги, о какой поддержке может идти речь?

СПРАВКА «КП»

Белорусский союз предпринимателей - общественное объединение представителей малого, среднего и крупного бизнеса Беларуси. Союз образован почти 30 лет назад, имеет официальную регистрацию. Кроме представителей бизнеса разного уровня в союз в качестве экспертов входят экономисты, юристы, адвокаты, аудиторы.

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