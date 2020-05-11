2020-05-11T15:38:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за коронавируса количество рейсов в минском аэропорту упало в 10 раз

Если в стране, куда вы собирались лететь, карантин, то билет можно или вернуть, или поменять на этот же маршрут, но на другую дату
Виктор ПАЖИТОК
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Количество полетов из-за пандемии коронавируса сократилось в разыКоличество полетов из-за пандемии коронавируса сократилось в разыФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В последнее время Национальный аэропорт «Минск-2» обслуживает по 7 - 8 вылетов в сутки, иногда 12 - 15, но бывает и 2 рейса. Для сравнения: летом прошлого года он принимал и отправлял по 120 рейсов в сутки. И все же самолеты летают, география полетов - от Праги и Тель-Авива до Парижа и Хельсинки.

- Сейчас обслуживаем только полеты «Белавиа», иногда раз в неделю принимаем рейс китайской авиакомпании Air China, - сообщили «Комсомолке» в Национальном аэропорту «Минск-2».

Кто летит в Минск из дальних стран, в «Белавиа» не сообщают. Но не скрывают, что число рейсов авиакомпании упало в 4 раза.

- Мы выполняем порядка 25% от того объема рейсов, который был ранее. Количество рейсов в день разнится. Например, на 12 мая запланировано 11 вылетов наших самолетов из Минска, 6 наших рейсов аэропорт «Минск-2» в этот день примет, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь авиакомпании «Белавиа» Анастасия Бакиновская. - Отмечу также, что перевозятся только те пассажиры, которым разрешен въезд в те страны, куда они летят. Мы не можем принять на борт пассажира, если ему запрещено лететь в страну назначения.

- Как быть пассажирам, если им запрещен выезд или въезд?

- Вы можете поменять купленный билет на этот же маршрут до 31 декабря либо вернуть его полную стоимость. При этом есть два условия. Во-первых, пассажир должен являться гражданином страны, въезд граждан которой запрещен в пункт назначения (страну), указанный в авиабилете. Во-вторых, прибытие в пункт назначения по авиабилету попадает под временной срок действия запрета иностранных граждан на въезд. Схожая ситуация в случаях запрета на выезд граждан за пределы страны. Вы можете однократно или изменить дату полета по тому же маршруту до последнего дня 2020 года без дополнительных сборов, или сдать билет без потерь. То же самое, если ваш рейс отменен.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 11 мая на борт самолетов «Белавиа» будут пускать только пассажиров в масках

Как сообщили в авиакомпании, новые правила вводятся в связи со сложившейся ситуацией в мире и касаются всех пассажиров, включая детей старше 6 лет. Маски теперь обязательны во время регистрации, при прохождении досмотра на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также на борту самолета в течение всего времени полета (снять маску можно только во время приема пищи). Отмечается, что пассажирам необходимо иметь свои маски.

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