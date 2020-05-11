Где купить настоящие окна «Орбита» и почему их подделывают?

Далеко не у всех окон ПВХ в Беларуси есть свое название. Поэтому у окон «Орбита» в этом плане есть выгодное преимущество. Но и оно не имело бы значения, если бы не то высокое качество, которое и создало этим окнам такую популярность. Вот уже почти 20 лет окна «Орбита» известны на рынке Беларуси. За это время конкуренты не раз пытались воспользоваться известностью бренда и представляли свою продукцию под этим именем, особенно предлагая свои услуги по телефону. Доверчивые потребители часто попадались на эту удочку и заказывали окна у предпринимателей, не имеющих к «Орбите» ни малейшего отношения. Только узнавали они об этом, когда приходило время подписания договора.

Чтобы не оказаться в такой ситуации и заказать настоящие окна «Орбита», есть пару правил.

Правило первое:

Хотите установить окна «Орбита» - обращайтесь сами непосредственно к производителю этих окон (контактные телефоны см.ниже).

Правило второе:

Убедитесь, что окна «Орбита» и весь связанный с ними сервис выгодно отличаются от сомнительных предложений. Для этого достаточно поспрашивать у своих знакомых - наверняка в вашем кругу найдутся люди, которые устанавливали эти окна. Или можно поступить еще проще - зайти на сайт компании, где вы узнаете много полезного и интересного.

А вот те правила, которых придерживается производитель окон «Орбита», и те преимущества, которые ценят потребители:

- Производство - собственное, высокотехнологичное и современное

Идти в ногу со временем могут позволить себе не все производители. Поэтому зачастую окна ПВХ производятся на морально устаревшем изношенном оборудовании, что тоже сказывается на качестве. Производство же окон «Орбита» постоянно совершенствуется, и сегодня это одно из самых высокотехнологичных производств окон ПВХ в Беларуси.

«Орбита» - это собственное производство от А до Я. Причем более 90% инженерно-технических работников компании - люди с высшим образованием!

- Комплектующие - исключительно надежные, проверенные и долговечные

В производстве окон «Орбита» используется знаменитый профиль Rehau. Славится он и долговечностью (срок службы более 60 лет), и высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Поверхность профиля низкопористая, поэтому окна легко моются и при регулярном уходе выглядят как новые. Кстати, цвет окон можно выбирать - «Орбита» предлагает большую цветовую палитру профиля и стекол.

Стекло в окнах «Орбита» - Guardian, AGC, Pilkington. Это известные бренды, под которыми выпускается стекло высшей марки М1. Оно может быть энергосберегающее или мультифункциональное, которое позволяет летом уменьшить проникновение солнечных лучей, а зимой - сохранить тепло.

Фурнитура в окнах «Орбита» - Roto. Классическое немецкое качество, надежная, долговечная и безопасная продукция.

- Сервис - даже после установки

Заказав окна «Орбита», вы получаете сервис высшего уровня на всех этапах - от замера до производства и монтажа окон. Более того, компания обеспечивает гарантийное и постгарантийное обслуживание, и обращаться могут даже те, у кого окна не «Орбита».

- Функциональные новинки - в производство

Производство окон ПВХ совершенствуется и развивается, каждый год появляются какие-то новые изобретения, многие из которых «Орбита» берет на вооружение. Благодаря этому сегодня белорусы могут заказать окна с 6-камерным профилем толщиной 80 мм и 3-камерным стеклопакетом. Это высочайшие показатели теплосбережения и новые функциональные возможности. Именно «Орбита» внедрила на белорусском рынке фурнитуру Roto NX, благодаря которой окна будут долгие годы работать без скрипа и скрежета.

БУДЬ В КУРСЕ!

Пять лет подряд в номинации «Производитель окон» национальной премии «Народная марка» компании «Орбита» нет равных - подавляющее большинство голосов потребителей выводит ее в победители. Эта награда - одна из самых престижных и честных, поскольку победителей в ней выбирают потребители.

И это еще далеко не все, что полезно знать об окнах «Орбита»! Информация, которая вам может понравиться, - это акции и скидки на приобретение окон, идеальная комплектация окон для вашего дома или квартиры. И, конечно, места, где продаются настоящие, не поддельные окна «Орбита»!

Подробности - на сайте www.orbita.by и по телефонам:

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