2020-05-12T01:05:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 12 мая 2020 года: меньше авиарейсов в 10 раз, подготовка к выборам на фоне пандемии и поставки экспресс-тестов

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на вторник, 12 мая 2020 года
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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В Беларуси от коронавируса выздоровели более 6,5 тысяч человекВ Беларуси от коронавируса выздоровели более 6,5 тысяч человекФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Число подтвержденных случаев COVID-19 во всем мире превысило 4,12 млн. Из этого числа значительная часть приходится на США – свыше 1,36 млн инфицированных. Затем идет Испания (свыше 224 тысяч). На третьем месте по количеству зараженных еще совсем недавно находилась Италия, но теперь ее потеснили Россия (более 221 тыс) и Великобритания (свыше 219 тысяч случаев).

В Беларуси COVID-19 выявлен у 23 906 человек. После наблюдения медиков выздоровел 6 531 пациент. Умерли 135 человек. Минздрав подчеркивает, что у погибших имелись многочисленные хронические заболевания и коронавирусная инфекция. За весь период в республике проведено 274 060 тестов. Эти цифры ведомство озвучило в понедельник, 11 мая. Данные на 12 мая Минздрав не называл, но мы продолжаем следить за ситуацией.

В Беларусь поступило 100 тысяч экспресс-тестов на антитела к COVID-19

Минздрав сообщил, что в страну уже поступили 100 тысяч экспресс-тестов для определения антител к коронавирусу. Их закупили на деньги, которые были перечислены на благотворительный счет ведомства. Партии уже начали развозить по регионам. В Минск направили 20 тысяч штук, в Брестскую и Витебскую области – по 11 тысяч, а в Гомельскую, Гродненскую и Могилевскую области – по 10 тысяч штук.

Следующие поставки ожидаются в понедельник, 18 мая. После этого все желающие смогут пройти тестирование.

Главврач первой клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов о тестах на антитела к коронавирусу сказал: «Экспресс-тесты будут делаться по наличию медицинских показаний». Например, когда необходимо быстро провести диагностику, чтобы выяснить, есть ли у пациента коронавирусная инфекция на фоне какой-то другой болезни, к примеру, пневмонии. От этого будет зависеть тактика лечения. Как скоро появятся тесты в аптеках председатель «Белорусской ассоциации врачей» затруднился ответить.

Из-за коронавируса количество рейсов в Национальном аэропорту «Минск» упало в 10 раз

В последнее время количество рейсов по всему миру снизилось. Это отразилось и на авиасообщении Беларуси с другими странами. Например, летом прошлого года Национальный аэропорт «Минск» принимал и отправлял около 120 рейсов в сутки. Сейчас это количество сократилось до 7-8. Но бывает, что в день осуществляется и 12-15 рейсов, и 2. В основном в Минске садятся лайнеры «Белавиа», раз в неделю – борт Air China. К посадке допускаются лишь те пассажиры, которым разрешен въезд в те страны, куда они направляются.

БНФ и партия левых не будут участвовать в президентских выборах из-за пандемии

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. О намерении выдвинуть свою кандидатуру заявили 5 потенциальных участников. Известно, что оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» не будет выдвигать своего и поддерживать других кандидатов. Такое решение БНФ объяснили тем, что проведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно. А также они отметили, что власти страны проигнорировали рекомендации по изменению избирательного законодательства, которые предложили международные наблюдатели.

Аналогичное решение приняла и белорусская партия левых «Справедливый мир».

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