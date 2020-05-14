«О заболевших тут рассказывали все - даже на каком месте они сидели в автобусе»: как белорус пережил коронавирус в Китае и что там происходит сейчас

Наш соотечественник Артем уже пять лет живет на юге Китая, в Гуанчжоу, работает в компании по импорту и экспорту, которую создал с российским партнером. Артем и его жена Юлия пережили всю эпидемию коронавируса в Китае и сейчас тоже находятся там.

- Новости о первых заболевших в Ухане я услышал в декабре 2019 года, когда мы с женой отдыхали в Беларуси, - рассказывает Артем. - Информация в китайских СМИ звучала обыденно, такие вирусы появляются почти каждый год и не вызывают паники. И когда 17 декабря я садился в самолет до Пекина, у меня не было никаких предчувствий…

Артем и его жена Юлия пережили всю эпидемию коронавируса в Китае и сейчас тоже находятся там. Фото: vk.com/idsaddam_11

Артем считает, что КНР - прекрасный пример того, как должна работать государственная машина в таких случаях, и согласился поделиться с нами воспоминаниями, как все происходило.

Публикуем рассказ Артема в виде дневника о том, как они с женой пережили эпидемию в Китае и что там происходит сейчас.

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ, 2020

Китай жил спокойной жизнью до начала января. Потом власти ввели ограничения. Например, выходить из дома стало можно только в маске - за этим следила полиция, работники транспорта, магазинов. Маски из аптек быстро исчезли… Еще одна мера предосторожности - проверка температуры на входах в транспорт, магазины и общественные комьюнити (сообщества. - Ред.), где живут люди.

В метро стали скапливаться очереди, поэтому там установили тепловизоры. После праздников учебные заведения перешли на онлайн-обучение. Всего за неделю! Детсады, развлекательные заведения закрыли на неопределенный срок.

Китай жил спокойной жизнью до начала января. Фото: vk.com/idsaddam_11

«Маски продавали по $4,3 за штуку, а вот туалетная бумага никого не интересовала»

Мы с женой живем в Гуанчжоу, где число заболевших не превысило какое-то критическое значение, официальный карантин не вводили. Но примерно с конца января мы не выходили из дома по собственному решению, как и большинство людей. Улицы и общественный транспорт были практически пустыми.

С доставкой продуктов, лекарств и готовой еды проблем не было, тут сильно развиты сервисы курьерской доставки. Но в самом начале с продуктами были перебои, люди начали паниковать, смели все с прилавков.

У нас паники не было, мы решили, что через пару дней ажиотаж поутихнет. Купили запас куриного мяса на неделю, макарон. А вот тотальное отсутствие овощей было прямо ударом, это основная часть нашего рациона! Такая ситуация продлилась дней пять, не больше. Кстати, туалетная бумага никого не интересовала.

В поисках масок мы на велосипедах объехали все аптеки в нашем районе - раскуплено! Пришлось мониторить через приложение, когда в одной из аптек появились, мы тут же заказали 40 штук KN95, стоили они 30 юаней за штуку ($4,3).

Спиртовые антисептики тоже раскупили, жутко неуютно было выходить из транспорта и не иметь возможности обработать руки. Но скоро и этот вопрос решился.

«Самоизоляция была похожа на медовый месяц»

Когда все вопросы были решены, а проблемы с заказом еды закончились, мы самоизолировались. Первая неделя прошла на ура, у нас давно не было отдыха, а тут выпала такая шикарная возможность!

Второй плюшкой было то, что последние месяца три мы практически друг друга не видели, было очень много работы, которая теперь остановилась из-за закрытия границ. Поэтому самоизоляция была похожа на медовый месяц. Мы очень любим смотреть фильмы, дома есть видеопроектор. Читали книги, жена подарила мне сборник «Песнь льда и пламени», так что скучно не было.

И проблем с взаимоотношениями нет. Мы достаточно рано сыграли свадьбу, нам было по 22 года. И страсти как-то не утихли, продолжаем любить друг друга, что безумно меня радует.

Мои знакомые китайцы не особо переживали - отдыхали, проводили время с семьями. Но в этот период я все общение свел к минимуму, хотелось отдохнуть.

«Большинству карантин пошел во благо»

Забавное наблюдение: в самом начале самоизоляции в квартирах свет гас ближе к 12 ночи, все по привычке ложились спать. Но с каждым днем огни гасли все позже и позже... Через пару недель даже в 3 - 4 часа ночи уже половина нашего двора не спала. Режим очень быстро сбивается, время перестает играть какую-то роль. На часы не смотришь. Спишь когда хочется, ешь когда хочется, встаешь, когда проснулся, никаких будильников!

Я думаю, что большинству карантин пошел во благо. Жизнь в таком огромном городе (14 млн жителей. - Ред.) очень напряженная и интенсивная. Постоянный стресс, гонка за деньгами. И тут в один миг твое существование превращается в тягучую субстанцию с теми же декорациями! Никуда не надо спешить.

Я только сейчас осознал, насколько красивый у нас двор и какой молодец наш садовник, а раньше проходил по этим тропинкам, уткнувшись в телефон и отвечая на бесконечные запросы от клиентов и коллег.

Только сейчас Артем осознал, насколько здесь красивый двор. Фото: vk.com/idsaddam_11

«Иностранцам текст на коронавирус стоил $70, делали в любом госпитале»

В Китае каждому доступен портал со статистикой о заболевших, погибших, выздоровевших и тех, кто под наблюдением. Информация обновляется каждый день. При выявлении нового случая публикуется информация о передвижениях человека, поминутная карта его маршрутов. Вплоть до мест, которые он занимал в общественном транспорте! Всем, кто мог с ним пересекаться, рекомендуют обратиться в ближайшую больницу.

Не знаю, как происходит диагностика заболевания у граждан КНР, скорее всего, бесплатно. Иностранец должен заплатить за тест 500 юаней (около $70). Сделать это можно в любом госпитале.

В рекордные сроки в регионах с наибольшим количеством заболевших построили несколько больниц модульной конструкции с необходимой аппаратурой, системами вентиляции, воздух перед выходом наружу фильтровался. Сейчас больницы пустуют, пациенты отправлены по домам…

ФЕВРАЛЬ - МАРТ, 2020

«Если ты не собираешься нарушать закон, не все ли равно, кто за тобой следит?»

В рекордные сроки власти разработали систему контроля за перемещением людей. Чтобы зайти в торговый центр или на торговую улицу, человек обязан отсканировать QR-код своего мобильного оператора, который выдает информацию о его перемещениях за последние 14 дней. Если там нет опасных регионов, вас пропустят.

Систему можно обмануть с помощью другой сим-карты, но китайцы так не делают. Эта мера призвана снизить уровень паники, и способ работает, вызывает доверие к властям.

Когда власти ввели ограничения, выходить из дома стало можно только в маске. Фото: vk.com/idsaddam_11

Но и жестких мер предостаточно. Люди, находившиеся в потенциально опасных регионах, под особым наблюдением и помещены в карантин. На всех въездах и выездах из города организованы КПП, где проверяют личную информацию и самочувствие. Людей с повышенной температурой изолируют. Сотрудники полиции, дежурящие на этих пунктах, проходили специальное обучение по задержанию заболевших, которые отказываются от изоляции.

Видя эти меры, я понимал, что все находится под жестким контролем.

Излишний контроль не смущал. В Китае тотальный контроль, все к этому привыкли. Поначалу, когда я приехал в КНР, было неуютно, а сейчас чувствую себя в безопасности. Если ты не собираешься нарушать закон, то не все ли равно, кто за тобой следит? Зато однажды у моей знакомой украли крупную сумму денег из квартиры. Вор был в маске, но полиция по камерам видеонаблюдения отследила его перемещения до момента, когда он надевал эту маску.

На моей прошлой работе я посещал полицейские участки, видел комнаты с мониторами, на которых просматривается вся территория в ведении этого отделения. Причем в очень высоком качестве. Утаить что-то невозможно. Полиция тут везде и всегда. Отличия только в том, что на них появились маски, а на КПП люди в костюмах биозащиты.

В общем, как было, так и осталось.

Работникам сфер, не подразумевающих удаленную работу, выплачивалась минимальная зарплата. Фото: vk.com/idsaddam_11

МАРТ - АПРЕЛЬ, 2020

«Тем, кто не мог работать удаленно, платили минимальную зарплату»

Отдельно стоит сказать о финансовой поддержке со стороны правительства. Работникам сфер, не подразумевающих удаленную работу, выплачивалась минимальная зарплата. Арендодателям коммерческих помещений рекомендовали не взимать арендную плату с компаний, которые были вынуждены приостановить деятельностью. Администрации некоторых жилых комьюнити снизили или отменили плату за аренду жилья.

На мой взгляд, методы властей Китая были действенными и оперативными, но и граждане строго следовали всем предписаниям и рекомендациям.

Эта непростая ситуация неожиданно показала удивительную сплоченность китайского народа. Жители общин, которые находились на карантине, выкрикивали друг другу слова поддержки через окна своих квартир, некоторые старались веселить соседей, иногда дело доходило до веселых флешмобов в виде задорных танцев в окнах, целым двором.

Отдельно хочу сказать о врачах

Когда закрыли больницы в Ухане, медики возвращались домой. Государство выделило отдельные самолеты, в Гуанчжоу приехало три автобуса. Из аэропорта их сопровождал эскорт из кучи мотоциклов и машин. На улицах стояли полицейские, отдавали честь. Было много обычных людей, которые приветствовали их, встречали как национальных героев. Ведь многие врачи поехали туда добровольно, некоторые погибли…

ПОДРОБНОСТИ

Рекомендации от Государственного комитета по делам здравоохранения КНР:

- Все жители обязаны носить защитные маски, выходя из дома. Рекомендуются к ношению маски респираторного типа с классом защиты KN95 (на постсоветском пространстве аналогичные респираторы имеют маркировку FFP3) либо хирургические, трехслойные маски. Важно менять их вовремя, не использовать повторно.

- Такую же эффективность имеют многоразовые респираторы с фильтрами аэрозольной защиты.

- Очень важно носить защитные очки, так как вирус в том числе проникает через слизистую глаз. Одна из главных рекомендаций - тщательное мытье рук после возвращения домой и их периодическая дезинфекция на улице (дезраствор должен быть на основе 75% спирта, также можно использовать хлоргексидин).

- Особое внимание надо уделить своему смартфону, тщательно обрабатывать его дезинфекторами по возвращении домой.

- Обязательно проветривать помещения, в которых находитесь.

Новик Артем, 29 лет.

Гражданин Беларуси, последние 5 лет постоянно живу в Китае. Сфера деятельности: экспорт товаров из Китая в страны СНГ.

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