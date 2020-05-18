«Большинству карантин пошел во благо. Но у иностранцев дела плохи»: белорус пережил вспышку коронавируса в Китае и рассказывает о ситуации сейчас

Артем Новик поделился впечатлениями о тотальном контроле, самоизоляции и ударе по бизнесу. Фото: vk.com/idsaddam_11

Наш соотечественник Артем уже пять лет живет на юге Китая, в Гуанчжоу, работает в компании по импорту и экспорту, которую создал с российским партнером. Артем и его жена Юлия пережили всю эпидемию коронавируса в Китае и сейчас тоже находятся там.

Вы можете читать вторую часть дневников Артема, а можете заодно прочитать и первую - ссылка на нее здесь.

АПРЕЛЬ - МАЙ, 2020

«За один поход в магазин температуру тебе меряют раз пять»

Сейчас о вирусе напоминают люди в масках и проверка температуры везде. За один поход в магазин по пути раз пять проверят! Людей много, так как перемещения между городами уже не ограничивают. Праздники закончились, все вернулись на рабочие места. В городе уже открыты все магазины, салоны красоты, рестораны. Люди ведут свой обычный образ жизни. Когда мы получили новость о том, что наш любимый ресторан начинает работу, полетели туда сломя голову, это было особое удовольствие после долгого отсутствие такого вида отдыха.

По поводу смога. На юге Китая воздух всегда был чище, поэтому разница не ощущалась, изменения видели только в мобильном приложении, которое показывает загрязненность воздуха. Показатели действительно значительно лучше.

Сейчас о вирусе напоминают люди в масках и проверка температуры везде. Фото: vk.com/idsaddam_11

«В сети ходят фотографии с объявлениями, что иностранцам вход запрещен»

Экспаты, то есть живущие в Китае иностранцы, впали в панику, так как все сферы, где они задействованы, остановились. Некоторым учителям повезло, и их оставили проводить онлайн-уроки, но большинство сидит без работы.

Основная часть улетела домой. Некоторые разлетелись по другим азиатским странам в надежде пересидеть там. Один мой знакомый со своей женой улетели в Таиланд, сняли квартиру, но деньги начали заканчиваться, а эпидемия в полном разгаре. В итоге они приняли решение вернуться в Китай, попали под принудительный карантин в Шэньчжэне, но им повезло - разрешили находиться в своей квартире. Многих увозят в отели и держат там - за их счет. Стоило это примерно 3000 юаней ($430) за 14 дней. Ходят слухи, что стоимость карантина поднимут до 7000 (около $700) юаней, чтобы люди не приезжали в Китай, так как много случаев ввоза вируса…

Одна знакомая семья из Украины улетела в самом начале на Бали и решила остаться там навсегда. Такой вот неожиданный поворот судьбы.

У многих иностранцев, которые остались тут, дела плохи. Деньги заканчиваются, работы нет. Благо нам повезло больше. Россия открыта для поставок товаров, и появилась возможность зарабатывать, но за период простоя почти все мои клиенты разбежались к тем компаниям, у которых были запасы на складах в России. Поэтому сейчас приходится все начинать сначала.

Белорус пережил в Китае эпидемию коронавируса. Фото: vk.com/idsaddam_11

Появилась очень тревожная тенденция: люди начали шарахаться от иностранцев из-за случаев ввоза в страну вируса. Люди впадают в необоснованную панику. На самом деле любой иностранец на улице безопасен. Он либо прошел карантин, либо вовсе не выезжал из страны, но у людей истерия. В общественном транспорте держат дистанцию, из лифтов выбегают, когда ты заходишь. В сети ходят фотографии с объявлениями, что иностранцам запрещен вход в то или иное заведение.

В общем, происходит все то, что происходило с китайцами по всему миру в самом начале.

«Думаю, многие компании перестанут существовать»

Бизнес, связанный с импортом и экспортом, пострадал колоссально. С 5 января таможенные пункты были закрыты, а открылись только недавно. Представьте, сколько предпринимателей в СНГ не успели закупиться на 14, 23 февраля и 8 Марта, потеряли деньги. Китайцы же ничего не продали в этот период.

Развлекательный бизнес пострадал, рестораны простаивали, ночные клубы, аквапарки, аттракционы... Пока неизвестно, во что это выльется, но, думаю, многие компании перестанут существовать.

На неопределенный срок была перенесена выставка Canton Fair. Это самая крупная торговая выставка в Азии и одна из самых больших в мире.

Увы, открытия границ для товаров, которого ждали после китайского Нового года, не случилось, что больно ударило по нашей компании. К счастью, сейчас граница с Россией открыта, но недоступным для бизнеса остается Казахстан.

Бизнес, связанный с импортом и экспортом, пострадал колоссально. Фото: vk.com/idsaddam_11

О Беларуси

На расстоянии мне тяжело оценивать меры, которые предпринимает руководство Беларуси. Распространение болезни не в интересах государства. Конечно, на одной чаше весов стоит безопасность населения, на другой - проблемы в экономике страны… Основная мысль, которую я бы хотел донести: не стоит перекладывать ответственность на государство, не соблюдая меры личной безопасности!

Давайте не поддаваться эмоциям, не паниковать. Ведите разъяснительные беседы с членами своих семей, друзьями, коллегами. Делитесь информацией. Особое внимание обратите на людей пожилого возраста. Не стыдитесь постучать своим престарелым соседям и спросить, не нужно ли им что-то в магазине, помочь с мелкими делами, требующими выхода на улицу. Берегите себя и близких!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Это был тяжелый период для меня. Было очень скучно и непонятно, что ждет дальше…»

Мы спросили жительницу Китая Хуан Янь Тянь, как она пережила коронавирус.

- Я уехала из Гуанчжоу к родителям перед Новым годом. 1,5 месяца сидела дома в небольшом родном городе, каждые три дня выходила за продуктами в супермаркет. Больше никуда не ходила. Готовила дома, работала онлайн, фильмы смотрела и занималась спортом. Вирус не затронул ни меня, ни родных.

Жители Китая отметились дисциплинированностью и соблюдением всех правил. Фото: личный архив

- Как оцениваете то, как справился Китай с эпидемией?

- Это был, безусловно, тяжелый период для меня. Было очень скучно и непонятно, что ждет нас дальше. Усложняли все и серьезные меры безопасности, принятые правительством. Но, безусловно, эти меры были необходимы, и я благодарна государству за эффективную борьбу с вирусом и согражданам - за беспрекословное исполнение всех рекомендаций и предписаний. Это все вызывает во мне огромную гордость Китаем, хочется сказать большое спасибо за защиту граждан.

- Простите, но какие эмоции испытываете от того, что эпидемия, которая накрыла весь мир, пришла именно из Китая?

- Честное слово, это было очень неприятно и страшно, но я никогда не задавала себе такой вопрос: почему именно Китай? Так бывает, беда свалилась с неба. Что мы можем сделать? Мы можем только принять это и не сдаваться. В Китае есть пословица: «Не было бы счастья, да несчастье помогло» (приводим вариант такой же пословицы в русском языке. - Ред.). Очень рада, что Китай справился. Будем сейчас больше ценить все, что у нас есть. Вирус - это общий враг всей Земли. Надеюсь, другие страны тоже победят болезнь в скором времени, а мы готовы оказать помощь и поделиться опытом.

Новик Артем, 29 лет.

Гражданин Беларуси, последние 5 лет постоянно живу в Китае. Сфера деятельности: экспорт товаров из Китая в страны СНГ.

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