2020-05-11T18:16:11+03:00
Общество
КП Беларусь

«Каждый день нам мерили температуру, а за пару дней до парада сделали тест на коронавирус!»: студенты - о репетициях перед Днем Победы

Перед тем, как пустить на парад 9 мая в Минске, у студентов взяли анализы на коронавирус, а после обещают сделать снова. Нашим собеседникам все понравилось
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Костюмы студентам оставили на память.Костюмы студентам оставили на память.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Зрители парада в Минске видели, что участие в нем приняли не только военнослужащие, но и молодые спортсмены - студенты Белорусского государственного университета физической культуры. Среди них был Дмитрий, который поделился с нами любопытными подробностями.

- За пару дней до парада в общий чат написали преподаватели, сообщив, что срочно нужны люди, чтобы в красивых спортивных костюмах пройтись на параде, - рассказал парень. - Сначала из-за сложившейся ситуации с коронавирусом желающих почти не было. Но нам пообещали, что после парада разрешат забрать костюмы и плюс ко всему помогут на зачетах во время сессии. Репетиции к параду по времени занимали примерно два часа. Мы приходили в назначенное время в манеж, каждый день нам мерили температуру, выдавали маски. А за пару дней сказали всем пройти в кабинет для сдачи анализов. Как мы потом выяснили, нам делали тест на коронавирус! В ближайшие дни должны позвонить, чтобы мы явились на повторный тест после парада.

На самом деле мне понравилось, все меры предосторожности были соблюдены, костюм, как и обещали, остался у нас после мероприятия, надеюсь теперь, что во время сессии чуть полегче будет. Все равно лучше, чем дома киснуть на самоизоляции.

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«Каждый день нам мерили температуру, а за пару дней до парада сделали тест на коронавирус!»: студенты - о репетициях перед Днем Победы
Перед тем, как пустить на парад 9 мая в Минске, у студентов взяли анализы на коронавирус, а после обещают сделать снова. Нашим собеседникам все понравилось
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