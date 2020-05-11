Белорусы опасаются последствий парада, а ученый-медик поясняет: реанимация нужна только 4% пациентов с коронавирусом

По данным Минздрава от 11 мая, в Беларуси зарегистрировано 23 906 случаев COVID-19. Умерли 135 человек. Помимо подтвержденного коронавируса, у умерших были многочисленные хронические заболевания.

«На белорусский парад во время пандемии смотрели жители 80 стран мира»

Самое резонансное событие прошлой недели - парад Победы, который в Минске все же провели. Многие опасались, что это мероприятие может стать причиной всплеска числа инфицированных. Многие госструктуры созывали студентов, рабочих и ветеранов на парад, чтобы создать массовость. Те, кто смотрел трансляцию парада по телевизору, увидели полные трибуны. На них ветераны, взрослые, дети, почти никакой социальной дистанции, большинство людей - без масок. Но когда телекамера захватила вид сверху, стало понятно: кроме заполненных трибун, зрителей почти нет. И все же, по данным Мингорисполкома, на парад пришли порядка 15 тысяч зрителей. В прямой YouTube-трансляции белорусский парад Победы показал даже «Евроньюс», смотрели его жители 80 стран мира.

- Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора, - сказал белорусский президент и попросил «по-человечески» не осуждать за проведение парада Победы, отметив, что, если бы у страны был другой выбор, «мы бы поступили так же».

Белорусы опасаются последствий парада.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Предприниматели: «Мы не просим денег. Нас устроят и косвенные методы поддержки»

Тем временем все больше бизнесменов в Беларуси стали заявлять, что в нынешних условиях частный бизнес уже на грани разорения. Известный ресторатор Вадим Прокопьев записал видеообращение к коллегам и государству:

- Нам нужна организация-лоббист и адвокат, которая позволит защитить общие интересы…Уверен, нас услышат не сразу, но в правительстве хватает адекватных людей. Они могли бы стать нашими союзниками.

- Разве мы не платили налоги и не создавали тысячи рабочих мест? Разве не к нам государство обращалось в преддверии чемпионата мира по хоккею? (…)Мы не просим денег. Нас устроят и косвенные методы поддержки: вместо повышающего коэффициента на аренду - понижающий; мораторий на проверки и штрафы; ограничения на повышение тарифов электроэнергии, снижение налогов.

«В реанимацию попадут только 4% пациентов с коронавирусом»

8 мая в эфире «Беларусь 1» министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что сделать экспресс-тест на антитела к COVID-19 скоро сможет любой желающий, и всего за $4,2. Уже через день все говорили о новой платной услуге Марьиногорской ЦРБ: объявили, что там можно сделать экспресс-тест без направления врача, а результаты будут готовы через 10-15 минут. Вот только стоила услуга 40 рублей (для медиков - 36). Однако ужевечером10 мая медучреждение объявило о приостановлении услуги «в связи с задержкой в получении разрешительных документов».

Тем временем некоторые медики, получившие расчетники за апрель, огорчились. Напомним, Владимир Караник говорил, что «ежемесячно дополнительно на надбавки для медработников направляется 12 млн рублей, это в среднем надбавка 600 рублей. Решается вопрос о повышении надбавки в размере 0,5 - 1,5 оклада ежемесячно тем, кто контактирует с коронавирусными пациентами». Медики нам рассказали, что кому-то за работу в апреле начислили150 рублей, кому-то - 5000 рублей, а кому-то - ничего. Чуть позже Минздрав пояснил: размер доплаты зависит от числа отработанных часов, специфики работы, должности и многих других факторов.

Ученый-медик поясняет: реанимация нужна только 4% пациентов с коронавирусом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди немногих позитивных новостей из области медицины - история о выздоровлении 91-летнего священника, отца Василия с Полесья, который перенес коронавирус. А еще данные доцента кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО Ольги Светлицкой, которая в эфире программы «Панорама» сообщила, что Беларусь располагает более чем 2250 аппаратами ИВЛ, из них задействовано меньше 10%. По прогнозам медика, у 80% заболевших COVID-19 протекает легко, 30% инфекцию перенесут бессимптомно и только 4% - в условиях реанимации.

А КАК У НИХ

По данным на 11 мая, в мире подтверждено 4,1 млн случаев COVID-19 и 282 тыс. смертей. Лидер печальной статистики - США. Там 1,3млн заразившихся и 79 тысяч смертей, причем все чаще фиксируются случаи чрезмерной иммунной реакции у детей, которая поражает органы.

На втором месте Испания: 224 тыс. зараженных и 26 тыс. смертей. Половину населения там собираются вывести из жесткого карантина, за исключением Мадрида и Барселоны.

На третьем месте Великобритания: 224 тыс. инфицированных и 32 тыс. смертей.

В России Москва и Питер продлили режим самоизоляции до конца мая. В других городах - поэтапное ослабление карантина.

В Ухане, с которого начался коронавирус, впервые с начала мая выявлен новый заразившийся.А во всем Китае - 17 новых случаев.

В Украине карантин продлили до 22 мая. В Литве - до 31 мая, но с 15 мая страны Балтии открывают внутренние границы. В Германии, где карантин начали ослаблять две недели назад, число инфицированных снова поползло вверх.

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