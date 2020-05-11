«Многие предпочитают новостройки без сумасшедших бабушек и льготников». 7 вопросов эксперту по подбору недвижимости

В апреле 2020 года в Минске состоялось 590 сделок купли-продажи жилья при норме в 1000 - 1100 сделок. Этот рекордный за последние четыре года обвал эксперты объясняют тем, что курс доллара за месяц вырос на 15%, продавцы снижать цены не спешили, и покупатели затаились в ожидании дешевых квадратных метров. Впрочем, рынок не умер: многие не могут ждать, даже в такой нестабильной обстановке им приходится продавать и покупать жилье. Чего ждать от рынка и как не прогадать тем, у кого на руках уже есть определенная сумма, мы спросили у эксперта по жилой недвижимости Натальи Литовской.

Откуда такой резкий спад количества сделок в апреле?

- С момента заключения до момента окончания сделки обычно проходит около месяца. В марте фиксировали сделки, которые готовились в феврале. В феврале 99% людей не знали о том, что нас ждет впереди. Зафиксированные апрельские сделки начались в марте, когда не следящих за прогнозами экспертов людей стало гораздо меньше. Какая-то часть из них - это срочные сделки. Например, супруги разводятся и им хочется побыстрее разъехаться, даже несмотря на то, что завтра квартиры будут дешевле на 10 - 15 тысяч.

Что делать тем, у кого есть 20 - 30 тысяч долларов и непреодолимое желание иметь свое жилье?

- За 30 тысяч к концу года, пожалуй, можно будет найти малосемейки, но лучше перейти в режим экономии и активного накопления денег. Второй вариант - рассматривать новостройки с предоставлением кредита на недостающую сумму. Пока новостройки снизились в цене на 50 - 100 долларов за квадратный метр, но это еще не дно. Кредитование новостроек пока еще существует и еще пару месяцев, полагаю, будет доступно. Я бы посоветовала не суетиться и выбирать подходящий жилой комплекс, ждать акций и скидок, проконсультироваться по кредиту в банке. Когда все совпадет: сниженная цена, ваши накопления и возможная сумма кредита, стоит вступать в строительство. И лучше не на стадии вырытого котлована, а с высокой степенью готовности.

Может, стоит сейчас посмотреть жилье в Смолевичах?

- Не стоит, цены в городах-спутниках тоже будут снижаться. Кроме того, загородное жилье подразумевает большие расходы на транспорт. Если двое работают в Минске, одного автомобиля будет мало.

А если у человека уже есть 40 - 50 тысяч долларов накоплений, ему тоже лучше ждать?

- Очевидно, да. Люди с 50 тысячами долларов могут уже перебирать. За эти деньги можно купить полуторку в брежневке или хрущевке в районе метро «Грушевка», «Пушкинская» либо однушку в новостройке на отшибе. Но лучше мониторить рынок и рассматривать что-то более качественное. Квадратный метр в полноценной двушке, по прогнозам экспертов (оптимистичным прогнозам), снизится до 1100 долларов. То есть стоит копить на ремонт, ждать подходящую квартиру в новостройке и брать кредит или рассрочку на недостающие 10 - 15 тысяч. Или дожидаться двушку в стандартной панельке, которая будет укладываться в ваши 50 тысяч.

Почему люди выбирают новостройки? Многие считают, что сейчас строят хуже, чем раньше…

- Молодежь давно не верит в миф о том, что раньше строили хорошо. У вторичного жилья куча проблем: промерзающие стены, плесень, рвущиеся трубы, блохи в подвалах, маленькие кухни, плохая вентиляция, сумасшедшие бабушки-соседки, алкоголики… Соседи - это очень важно, поэтому многие предпочитают новостройки без льготников, чтобы жить в однородной среде. Да, в новостройке придется год терпеть ремонт, но ведь и вы его делать будете.

Уже есть квартиры в новостройках по тысяче за квадрат, выгодны ли такие варианты?

- Если человек нашел предложение построить квартиру-полуфабрикат (без штукатурки и разводки) по 1000 долларов за квадрат, радоваться рано. Возведение стен, штукатурка, разводка электрики и воды обойдется как минимум в 200 долларов за квадратный метр - и только тогда можно будет приступать к отделке. Дома с квартирами-полуфабрикатами в принципе проблемные, в них обычно немало «инвестиционных» квартир: люди берут несколько однушек на будущее, но годами не начинают там ремонт. Не приступают к работам и те, кто не сообразил, во сколько они реально обойдутся, а денег хватает только на выплату рассрочки или кредита. В итоге предсказать, когда закончатся ремонты, становится вообще невозможно.

Что ожидать от рынка в мае?

- Прогнозировать сложно. Рынок замер начиная с апреля. И сейчас люди смотрят, ищут, интересуются, но не покупают. Многое зависит от информационных вбросов: если в конце мая эксперты начнут говорить, что наступило ценовое дно и кредиты на новостройки вот-вот исчезнут, народ начнет вступать в строительство. Но пока независимые эксперты говорят, что к концу года в Минске средняя цена квадратного метра достигнет 1000 долларов. И этого дна самые расчетливые будут ждать. Дно вообще сложно предсказать. Но мы уже наблюдали ценник в новых однушках Минска в 1150 - 1200 долларов, в двушках - 1100, в трешках - менее 1000 долларов за метр. В старом жилом фонде - около 1000. Думаю, на эти цифры и стоит ориентироваться, вычисляя дно. И раньше, чем застройщики объявят акции и скидки, можно звонить в офисы продаж и предлагать записать вас в список желающих купить определенную квартиру за определенную сумму. Велика вероятность, что скоро вам перезвонят и скажут, что согласны.