2020-05-13T12:45:20+03:00
Общество
КП Беларусь

«Я заразилась от человека, с которым общалась 20 минут и который был в маске»: могилевчанка попала в больницу с двухсторонней пневмонией

COVID-19 подтвердился и у 16-летнего сына Анны Ильиной. Его забрали в больницу, а муж остался дома, но по видеозвонку показывает милиции, что он на самоизоляции
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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После концентратора кислорода Анна чувствовала себя лучше. Фото предоставлено героем материала.После концентратора кислорода Анна чувствовала себя лучше. Фото предоставлено героем материала.
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У 40-летней жительницы Могилева Анны Ильиной диагностировали двухстороннюю пневмонию. Уже в больнице у нее подтвердился COVID-19. Анну госпитализировали в тубдиспансер.

- Я заболела 20 апреля. В этот день у меня поднялась температура до 38,5. Начался кашель, болело все тело, появилась слабость, и я сильно потела. Вызвала врача на дом, которая выписала мне антибиотик. Я также пропила противовирусное. Но потом у меня пропало обоняние, начался очень сильный кашель, - во время разговора Анна не раз сильно и надрывно кашляет.

30 апреля Анна сделала рентген легких. Уже тогда она догадывалась, что заболела коронавирусом.

- В итоге снимок показал двухстороннюю пневмонию. К тому моменту у меня появилась одышка. Вернувшись домой, я вызвала врача, который выписал мне направление в больницу, куда меня отвез муж. Почему не вызвала скорую? Не хотела тревожить медиков. Да и я не чувствовала, что умираю. К слову, мои знакомые врачи советовали срочно госпитализироваться, предупредив, что отек легких может наступить за два дня. Все потому, что вирус быстро дает осложнения.

"Муж на самоизоляции. Сотрудники милиции звонят ему по вайберу. Смотрят, дома ли он"

Анна рассказывает: две недели с температурой болел и ее муж, у которого тоже пропало обоняние. Не различал запахи и их 16-летний сын.

Анна сначала лежала в пульмонологическом отделении тубдиспансера. Когда же у нее диагностировали COVID-19, ее перевели в отделение, которое отдали под пациентов с коронавирусом.

Анна говорит, что в больнице кормят вкусно. Порции большие. Фото предоставлено героем материала.

Анна говорит, что в больнице кормят вкусно. Порции большие. Фото предоставлено героем материала.

"Заразилась от человека, с которым общалась 20 минут"

- После этого у моего мужа и сына взяли мазок на коронавирус. В итоге у сына выявили коронавирус - его госпитализировали, несмотря на то, что у него не было симптомов, кроме потери обоняния. Супруг же находится на изоляции дома. Тест на коронавирус у него был отрицательный. Говорят, что он мог уже переболеть. Сотрудники милиции звонят ему по вайберу. Смотрят по видеозвонку - так проверяют, дома он или нет. Выглядит это забавно. Кстати, мужу соседки по палате милиционеры звонят в домофон и просят, чтобы тот вышел на балкон.

- Незадолго до болезни я общалась на работе с уборщицей. Мы находились с ней в одном помещении 15 минут. Она была в маске, я, увы, нет. Еще я подвозила ее на машине - это было минут пять. В тот момент на мне была маска. А на следующий день она позвонила нам и сказала, что является контактом первого уровня. Выяснилось, что в санатории, где она отдыхала, у кого-то обнаружили коронавирус. У нее взяли мазок, и COVID-19 подтвердился. Ее забрали в реанимацию. Как я знаю, ее уже выписали, сейчас она дома.

Анна лежит в платной палате, которая обходится могилевчанке 2,5 рубля за сутки.

- Какое лечение вам назначили в больнице?

- Два антибиотика, парацетамол, еще одно средство и ингаляции. Меня подключали и к аппарату, который подает кислород для поддержания легких (концентратор кислорода. - Ред.). После него было легче дышать, - говорит Анна. - Принимала я и препарат, который назначают пациентам с COVID-19 в Европе и США. И вот от него чувствуешь себя плохо: угнетенное состояние, очень болит голова, сильное расстройство желудка. Делали мне и электрокардиограмму, так как это лекарство может дать нагрузку на сердце.

Недавно Анне сделали снимок легких, который порадовал доктора.

- Он говорит, что лечение эффективное. Прогнозы хорошие. Один тест на коронавирус уже показал отрицательный результат. У меня взяли второй мазок - жду результата. Если будет снова отрицательный, меня выпишут. Потом раз в месяц я буду делать КТ.

Сейчас из симптомов у Анны осталась слабость и кашель.

- Как я понимаю, кашель у меня будет еще очень долго. Это все последствия пневмонии.

"Врачи говорят, что иммунитет к COVID-19 будет 3 - 4 месяца"

- Чем занимаетесь сейчас в больнице?

- Общаюсь с людьми. Мне постоянно кто-то звонит. Люди удивлены, что я попала в больницу с коронавирусом. Говорят: "Мы не верили, что это так серьезно". К сожалению, многие не осознают опасность этой болезни. Хотя медики просят нас соблюдать меры предосторожности: не подходить друг к другу близко, носить маски. Сейчас я на своем личном примере показываю, как опасен COVID-19.

- Какое отношение медперсонала к вам?

- Они молодцы! Видно, что они хотят помочь. Мне их очень жалко - целый день медработники находятся в защитных костюмах, при этом смена у них по 12 часов.

- Врачи говорили, что у вас будет иммунитет к COVID-19?

- По словам врачей, да. Но говорят, что на 3 - 4 месяца... Слышала от врачей, что многое зависит, какую дозу вируса человек получит. Как я понимаю, у меня осложнения, так как я была в близком контакте с заразившимся человеком.

В палате с Анной лежит еще одна женщина, у которой подтвердился коронавирус. Фото предоставлено героем материала.

В палате с Анной лежит еще одна женщина, у которой подтвердился коронавирус. Фото предоставлено героем материала.

Анна еще до симптомов болезни носила маску и перчатки. К пандемии относилась серьезно: ее сын не ходил в школу с середины марта. А вот окружающие не разделяли взгляды Анны.

- Люди стали смеяться надо мной, что я ношу маску. А когда я попала в больницу, стало уже не смешно.

Анна предпринимала меры предосторожности, в том числе носила маску. Но, к сожалению, все равно заболела. Фото: Из личного архива

Анна предпринимала меры предосторожности, в том числе носила маску. Но, к сожалению, все равно заболела.Фото: Из личного архива

"Раньше я вообще не болела"

По словам Анны, до того как она заболела коронавирусом, она считала себя абсолютно здоровым человеком.

- Пью витамины, биодобавки... Я вообще не болею. Не помню, когда была в поликлинике. Я у врача спросила: "Почему у меня такие осложнения дал коронавирус?" Она ответила: "Это у вас еще легкая форма заболевания". Медикам сейчас очень тяжело. И им хочется сказать большое спасибо за их работу!

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