Свято-Елисаветинский монастырь: «Из монашествующих сестер 30 человек болеет, из них 10 - в больнице. Работу у нас потеряли 1,5 тысячи человек»

К Свято-Елисаветинскому монастырю приковано много внимания. Напомним, ранее монастырь сообщал, что коронавирус подтвердился почти у половины из 130 сестер. Болезнь не обошла стороной и некоторых священнослужителей.

К несчастью, умерла 83-летняя монахиня Свято-Елисаветинского монастыря, у которой подтвердился коронавирус. Монастырь закрыли на карантин до 15 мая.

- Среди монашествующих сестер 30 человек болеет, из них 10 находятся на стационаре. У многих значительное улучшение, практически все чувствуют себя удовлетворительно, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе монастыря. - В тяжелом состоянии никого нет.

- Духовник монастыря протоиерей Андрей Лемешонок делал тест на коронавирус?

- Да, до сегодняшнего дня (мы разговаривали 12 мая. - Ред.) результат теста на COVID-19 у него был отрицательный.

Из-за карантина сейчас верующие не могут посещать храмы монастыря.

- Очень надеемся, что 15 мая будут приняты какие-то послабления. И если санстанция нам не полностью снимет карантин, то хотя бы будут предприняты разумные, взвешенные решения по ограничению, - говорят в монастыре. - Мы хотим, чтобы нам открыли хотя бы храм в честь иконы Божией Матери "Державная", который находится не на территории, где проживают монашествующие. Много прихожан обращаются к нам с просьбой открыть храм, чтобы они могли поприсутствовать на богослужении.

Кроме того, закрыты и церковные лавки, как для прихожан, так и для тех, у кого диагностировали коронавирус.

Как говорят в монастыре, сейчас закрыты все их мастерские.

- Работу потеряли около полутора тысяч человек. Они работали по трудовым контрактам. И с момента введения карантина все были отправлены в вынужденные отпуска, потому что у монастыря не было возможности выплачивать зарплату. Сейчас они вынуждены искать какой-то заработок. Мы пытаемся привлечь какие-то инвестиции, чтобы поддержать наших сотрудников. На сегодняшний день работают только два подворья - мужское и женское, где находятся бывшие осужденные, лица, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью, жертвы домашнего насилия и другие.

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