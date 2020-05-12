ДТП с дикими животными: в каком случае водителю грозит штраф, почему косули, лоси и кабаны выходят на дорогу и как предотвратить аварию

В апреле сотрудники ГАИ зафиксировали всплеск аварий с участием диких животных. Конец весны и начало лета – потенциально опасные для водителей месяцы: в это время в лесах расселяется молодняк, и животные часто оказываются на дороге.

Одна из последних аварий произошла в Гродненской области. ДТП случилось около 22 часов: женщина из Островца за рулем «Форд» столкнулась с лосем, который перебегал дорогу справа налево по ходу ее движения. Удар пришелся как раз на сторону водителя: женщину забрали в больницу с тяжелыми травмами. Лось погиб.

«Это доли секунды - не успеваешь ничего сообразить»

Несколько дней назад житель Колодищей Глеб тоже столкнулся на дороге с диким животным. Недалеко от водохранилища Вяча (Минский район) дорогу его автомобилю перебежала косуля.

- Было часов 10 утра, светило солнце – ясный день. Я обычно смотрю на обочины, особенно там, где стоят знаки «Дикие животные» - мало ли, кто-то появится. Но в том месте не было знака, справа - поле, слева тоже, навстречу мне ехала машина ГАИ. И ровно перед ними сбиваю косулю, - вспоминает водитель. - Я ее увидел в самый последний момент. Как она приближалась к дороге, я не видел вообще. Заметил только тогда, когда она со стороны «встречки» прыгнула мне под колеса. Это доли секунды – даже не успеваешь что-то сообразить. Моя нога только успела коснуться педали тормоза, но сильно ситуацию это не изменило.

Глеб говорит, что косуля была небольшой – ни он, ни пассажиры не пострадали, капот машины остался целым.

- Минус бампер, крыло и фара. Могло быть и хуже - в плане повреждений все не так печально. Машина даже ездит, ничего не потекло. Работа мастеров по ремонту стоит около 150 долларов, главная проблема – найти недостающие детали. Две я уже купил, осталось еще две. Это не страховой случай – покрыть расходы может только КАСКО, которого у меня не было.

Глеб не очень-то испугался, чего не скажешь о его жене и ее тете, которые были с ним в машине.

- Я уже бывал в мелких ДТП – их было немного, но с каждым следующим степень нервозности падает. После аварии к нам подошли сотрудники ГАИ, стали успокаивать жену и тетю, говорили, мол, не переживайте, все нормально. На месте мы провели около 2.5 часов – в это время сотрудники оформляли документы, дважды приезжали лесники. Скорость я не превышал, знака «Дикие животные» на том участке нет. Поэтому обошлось без штрафа.

Госавтоинспекция: «К водителю нет вопросов в 99% случаев»

В ГАИ говорят, что правила штрафовать всех водителей, которые сбили животное в зоне действия этого знака, у них нет.

- Я слышал, что есть такая практика за границей, у нас ее нет. Эти дорожные знаки только информируют водителя о том, что он находится в зоне, где риск появления дикого животного значительно выше, чем на других дорогах, - рассказывает Андрей Цыдик, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Но получить штраф все же можно, если сотрудники ГАИ найдут нарушения:

- Если есть доказательства того, что водитель мог заметить дикое животное и остановиться или снизить скорость – конечно, будет его вина. Но если это внезапно выбежавшее животное в темное время суток, а таких большинство – то к водителю нет вопросов в 99% случаев.

Что происходит после того, как водитель, сбивший животное, вызывает ГАИ? Сотрудники приезжают на место, делают нужные замеры, приглашают работников лесничества или какого-то хозяйства, если дорога проходит по его территории.

- Если после проверки в действиях водителя не усматривают нарушения – материал прекращается в силу непредвиденных действий дикого животного. Чаще всего так и происходит.

Ответственность водителю все же грозит, если он уехал с места ДТП – тогда будет составлен административный протокол. Тем, кто увез с собой сбитое животное, светит уголовная ответственность. Но водителю, который вызвал на место ГАИ, никакой ущерб природе возмещать не придется.

- На моей памяти еще ни разу такого не было, чтобы водитель возмещал ущерб природ, - говорит специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович. - Прямой нормы в законодательстве об этом нет. Другое дело, когда водитель или кто-то другой забирает тушу сбитого животного. Тогда это расценивается как незаконная транспортировка. В разбирательстве с обычным ДТП мы не участвуем и не предъявляем никаких штрафов водителю.

«Ни в коем случае не надо сигналить животному – это еще больше его напугает»

Единственный способ предотвратить такие аварии – сетка, установленная по всей длине трассы без разрывов. Она обязательно должна сочетаться с проходами под дорогой и над дорогой, чтобы животное могло перейти на другую сторону леса. В Беларуси с этим не все гладко.

- Например, в Речицком районе сетка не доходит до проходов 5-6, а то и 10 метров. Какой тогда в ней смысл? – рассказывал «Комсомолке» заведующий сектором экологической оценки преобразований окружающей среды НПЦ НАН по биоресурсам Руслан Новицкий. - В результате животные идут вдоль сетки и выходят в месте разрыва или там, где заграждение заканчивается.

Есть несколько советов, которые могут помочь заранее увидеть животное и притормозить:

- Если на обочине или на дороге блеснул красный или белый огонек – это может быть отраженная радужка глаза животного. В этом случае лучше притормозить. Ни в коем случае не надо сигналить - это еще больше напугает животное, результат может быть непредсказуемым. Нужно максимально снизить скорость – до километров 10-15 в час, включить аварийку. Лучше подождать, пока животное перейдет дорогу, нежели пытаться его на скорости объехать - есть вероятность, что оно попадет вам на капот.

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