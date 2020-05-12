Матчи в Высшей и Первой лигах перенесены: у футболистов подозрение на коронавирус

В восьми матчах команды забили 25 мячей - в среднем по 3,1 за игру. Самым богатым на голы получился матч в Борисове, где «Смолевичи» на городском стадионе принимали БАТЭ. Да, пока «Смолевичи» проводят свои матчи в Борисове. И едва не сотворили сенсацию: команда, идущая на предпоследнем месте, повела в счете уже на первой минуте. И дальше цеплялась за результат, но в концовке матча Неманья Милич забил два мяча и принес победу БАТЭ - 5:3.

На игру пришло 2915 болельщиков, за последнее время это рекорд, все-таки в условиях пандемии коронавируса средняя посещаемость была около 300 зрителей. Благодаря победе БАТЭ вышел на первое место, сравнявшись по очкам со «Слуцком». «Сахарные» потерпели второе поражение в чемпионате, проиграв дома «Энергетику-БГУ». На первом месте БАТЭ не был 258 дней.

Нет данных, что коронавирус добрался до белорусского футбола. Но календарь игр изменился. Матч Первой лиги между «Гомелем» и дзержинским «Арсеналом» был перенесен, так как у игрока «Арсенала» есть подозрение на коронавирус. Тренировки команды отменили, на неделе игроки и персонал клуба пройдут тестирование. Такая же ситуация в «Минске», игру «горожан» с «Неманом» с 15 мая перенесли на более поздний срок.

Ближайший матч Первой лиги между «Спутником» из Речицы и «Гомелем» (17 мая в Гомеле) пройдет при особых мерах безопасности.

- Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, а также принимая во внимание рекомендации, полученные от Министерства здравоохранения и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, посетить игру смогут не более 400 человек. Рассадка на секторах будет осуществляться в шахматном порядке и на расстоянии, гарантирующем комфортное и безопасное пребывание зрителей на стадионе. Вход на стадион будет бесплатным при наличии защитной маски, - сообщает сайт «Гомеля».

Сдавали тесты и в минском «Динамо». Украинец Артем Сухоцкий пропускал несколько матчей, как оказалось, у него тоже было подозрение на COVID-19, но тест оказался отрицательным.

– Я тоже сдавал тест на коронавирус. И о чем это говорит? Профилактика в любом случае, тест ничего не подтвердил. Чтобы набрать форму после болезни, нужен определенный промежуток времени. Вот он и набирает эту форму. Надеюсь, что это произойдет быстро, - сказал главный тренер «Динамо» Леонид Кучук.

Лидеры после 8 туров: 1 - 2. «Слуцк», БАТЭ - по 16 очков. 3 - 5. «Торпедо-БелАЗ», «Ислочь», «Энергетик-БГУ» - по 15 очков.