2020-05-12T11:49:14+03:00
Общество
КП Беларусь

«Несколько человек успели сдать тесты на антитела - кто готов был заплатить 40 рублей»: почему первая попытка провести тесты быстро закончилась

В больнице в Марьиной Горке провели и уже отменили проведение тестов на антитела в коронавирусу
Раиса ЮДИНА
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В Беларусь привезли 20 тысяч экспресс-тестов. Фото: yandex.byВ Беларусь привезли 20 тысяч экспресс-тестов. Фото: yandex.by
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В больнице в Марьиной Горке (Минская область) можно сдать тест на антитела к коронавирусу - эта новость появилась на сайте Марьиногорской центральной районной больницы 7 мая и мгновенно стала сенсацией. Любой желающий мог узнать, стоит ему бояться этого вируса или уже нет.

Люди, переболевшие пневмонией непонятного происхождения, готовы были в любое время суток ехать сдавать тест, чтобы понять, был у них СOVID-19 или нет. Не останавливала ни цена теста - 40 рублей, ни перспектива ждать своей очереди среди таких же желающих знать правду.

В остальном все было просто. «Оплачиваете в кассе и с чеком приходите к нам в процедурный кабинет. Направление от врача для сдачи теста не требуется», - сообщалось в объявлении. И ждать результата недолго - всего 15 - 20 минут. Звоню, чтобы уточнить, в какое время приехать. Сначала оказывается, что тесты делают не в больнице, а в поликлинике. Но и там меня ждет разочарование.

- Пока тесты у нас не делают, - ответили в регистратуре.

- Но они были?

- Да. Буквально пару дней, потом сняли. Что-то пошло не так, и пока ничего не делают. Но делали их платно.

- Есть вероятность, что все возобновится в ближайшее время и можно будет сдать тест?

- Думаю, что есть. Можете позванивать.

- Хорошо. Но хоть кто-то успел сделать эти тесты?

- Несколько человек успели - кто готов был оплатить.

На сайте Марьиногорской ЦРБ есть объяснение, что именно «пошло не так»: «В связи с задержкой в получении разрешительных документов на проведение иммунохроматографического теста на наличие антител к инфекции COVID-19 данная процедура временно исключена из перечня платных услуг. О дате проведения процедуры будет сообщено дополнительно».

А КАК У НИХ?

Месяц назад появилась информация о том, что тесты на антитела к коронавирусу свободно продаются в аптеках Германии и стоят 30 евро. Как оказалось, они разрешены к применению только врачам, а не всем желающим.

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