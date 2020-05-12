2020-05-12T11:22:26+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Экспресс-тесты для всех желающих привезут в Беларуси на неделе с 18 мая?

Партия экспресс-тестов для определения антител на коронавирус поступила в субботу, 9 мая в нашу страну из Китая
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Тесты были куплены за деньги, поступившие на благотворительный счет Минздрава.Тесты были куплены за деньги, поступившие на благотворительный счет Минздрава.
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Об этом сообщил журналистам Эдуард Вальчук, главврач Республиканского центра организации медицинского реагирования. Тесты были куплены за деньги, поступившие на благотворительный счет Минздрава, и уже распределены по организациям здравоохранения. По информации пресс-службы Минздрава, больше всего экспресс-тестов получил Минск - 20 тыс. штук. В Витебскую и Брестскую области направлено по 11 тыс., в Гомельскую, Гродненскую и Могилевскую - по 10 тыс., в Минскую - 13 тыс. Кроме того, 10 тыс. штук передано учреждениям здравоохранения, входящим в систему Минздрава.

Эта партия экспресс-тестов не предназначена для использования всеми желающими. Обещают, что возможность сдать тест на антитела по собственной инициативе появится, когда на следующей неделе придет еще одна партия экспресс-тестов.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным Минздрава, на 11 мая в Беларуси зарегистрировано 23 906 случаев COVID-19 (+933 за сутки). После курса лечения выздоровел 6531 пациент. За весь период умерли 135 человек (+4 за сутки). В Минздраве уточнили, что у умерших были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция. За сутки с 10 на 11 мая в республике было проведено 10 517 тестов на COVID-19. За все время - 274 060. В исследованиях задействованы 38 лабораторий.

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