2020-05-12T13:01:06+03:00
Минск
КП Беларусь

Мэр Минска теперь проводит совещания дистанционно

Вот как в понедельник, 11 мая он обсудил с главами районов и городских служб единую систему оформления городского пространства
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
Совещания мэра с руководителями городских служб теперь проходят удаленно. Фото: телеграмм-канал МингорисполкомаСовещания мэра с руководителями городских служб теперь проходят удаленно. Фото: телеграмм-канал Мингорисполкома
Изменить размер текста:

Глава Мингориполкома Анатолий Сивак отметил, что хаотичности в выборе и установке малых архитектурных форм быть не должно. Поэтому в ближайшее время планируется разработать единую систему и правила оформления городского пространства, сообщает официальный телеграмм-канал Мингорисполкома. Там же - фото, как во время коронавируса проходят совещания у главы города. Оказалось. что в духе времени - так же, как и встречи глав государств и правительств, то есть онлайн.

Кроме этого, на совещании было принято решение о том, что санэпидконтроль на предприятиях Минска должен проводиться ежедневно, а городские службы должны проверить качество дезинфекции и профилактической обработки жилфонда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На минском вокзале пассажирам меряют температуру. Тех, у кого она высокая, отправляют в больницу. Температуру тела автоматически определяет тепловизор, установленный в зале ожидания на втором этаже вокзала (подробнее)

Посмотрите, какую бесплатную выставку открыли в переходе под площадью Победы. Теперь под монументом можно посмотреть советские картины на тему войны и узнать историю площади (подробнее)

В центре Минска открыли первый светодиодный фонтан - и вот как он выглядит. Была идея построить на его месте развлекательный центр с рестораном, но минчане выступили за фонтан - и столица получила еще одно приятное место для прогулок (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Минск Мир»: время покупать! Отличный выбор столичных квартир в рассрочку без первого взноса!
Нынешний май многим будущим жителям комплекса «Минск Мир» запомнится надолго. Благодаря невероятно выгодным весенним акциям они станут владельцами собственных квартир в ярком и инновационном комплексе столицы
«Пожил в гостинице и два месяца сплю на диване в кабинете. Привык!»: как белорусские медики изолируются, чтобы не заразить родных
Мы поговорили с врачами, которые искали или ищут варианты, как отселиться от семьи на время коронавируса. Увы, пока одних пускают в квартиры бесплатно, других просят выселиться
«Парк Челюскинцев»: доступные квартиры – в престижном столичном комплексе!
Хорошая новость для тех, кто хотел бы приобрести квартиру в экологичном столичном комплексе и побыстрее вселиться! Здесь сдан в эксплуатацию новый дом у самой кромки леса, и вот-вот начнутся продажи квартир. Следите за новостями о начале продаж!
Выгодные акции - время покупать! В столичном комплексе «Минск Мир» – лучшие предложения и последние квартиры в квартале «Эмиратс Люкс»
В ЖК «Минск Мир» действуют сразу три выгодные акции — «Платежные каникулы», «Покупайте сейчас — платите потом!» и «Минус 10%» на квартиры в квартале «Северная Америка». А при покупке квартиры онлайн можно сэкономить от 4 000 до 10 000 рублей!
Пришло время купить свой первый iPhone. Выбор очевиден
То, чего ждали несколько лет, наконец произошло. Триумфальное возвращение iPhone SE в новом обличии. Никакой специальной презентации – страница с новым iPhone просто появилась на официальном сайте Apple и это был эффект разорвавшейся бомбы
Новости 24
ЦИК опубликовала реквизиты счета для сбора денежных средств на проведение избирательной компании
Лукашенко о пневмониях: «Дай бог нам на этом уровне выдержать»
С 13 по 15 мая в Беларуси ожидаются ночные заморозки
В лидерах: Беларусь вышла на первое место в Европе по числу заболевших COVID-19 на миллион населения
Глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Беларуси
Фотофакт: 12 мая город Белорусской АЭС засыпало снегом. Посмотрите!
Из-за эпидемиологической обстановки в Минске в мае не отключат горячую воду
На реставрацию площади Победы в Минске потратили больше 11 млн рублей
Лукашенко - правительству: "Головой все отвечают за смертность населения"
Так себе весна: в Гродно выпал снег
«Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет». Лукашенко о коронавирусе
Взрыв в больнице Кабула: среди погибших женщины и ребенок
Водитель «Форда» и лось не поделили дорогу
Первый танкер с саудовской нефтью для Беларуси уже в Литве
Новый самый длинный ж/д маршрут в Беларуси: с ветерком от Бреста до Полоцка за 28 рублей
«Умрет» ли коронавирус при летней жаре: ученые дали окончательный ответ
12 мая стартует «Евровидение-2020» в виде онлайн-концертов