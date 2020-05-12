Мэр Минска теперь проводит совещания дистанционно

Глава Мингориполкома Анатолий Сивак отметил, что хаотичности в выборе и установке малых архитектурных форм быть не должно. Поэтому в ближайшее время планируется разработать единую систему и правила оформления городского пространства, сообщает официальный телеграмм-канал Мингорисполкома. Там же - фото, как во время коронавируса проходят совещания у главы города. Оказалось. что в духе времени - так же, как и встречи глав государств и правительств, то есть онлайн.

Кроме этого, на совещании было принято решение о том, что санэпидконтроль на предприятиях Минска должен проводиться ежедневно, а городские службы должны проверить качество дезинфекции и профилактической обработки жилфонда.

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