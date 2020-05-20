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«Приезжаю – лежат четыре мужика без сознания. Откачала, но это было страшно!»: будни белорусского сельского фельдшера

Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Докшицкого района Янина Барбашинская рассказала, как помогает сельчанам, почему не боится коронавируса и не уходит на пенсию. А также поделилась историями из своей практики
Раиса ЮдинаРаиса ЮдинаРаисаЮдина
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Заведующая ФАПом помогает сельчанам и не боится коронавируса.

Заведующая ФАПом помогает сельчанам и не боится коронавируса.

Фото: Раиса ЮДИНА

- Мне нада зелле - бабушка адправіла. Гляньце, ці ёсць такое, - мужчина, заглянувший в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), протягивает бумажку со списком заведующей.

Мне кажется, что Янина Барбашинская за 30 лет работы здесь, в деревне Глинное Докшицкого района, наизусть знает болезни и проблемы всех своих пациентов и нужное лекарство может найти с закрытыми глазами. Всего на территории, которую обслуживает этот ФАП, сейчас 570 человек из 8 деревень.

- С 8 утра до часа дня я веду прием на ФАПе, потом час обеда, а после - вызовы на дом, посещение инвалидов первой группы, одиноко проживающих (раз в месяц), - рассказывает о своих обычных буднях Янина Леонтьевна. - В школу хожу, на педикулез проверяю, на чесотку, санитарное состояние смотрю. Детям, которые заболели, справки выдаю. Дети до года у нас на особом контроле. Тех, что до трех месяцев, каждый день посещать надо.

Самый богатый профессиональный опыт Янина Барбашинская получила, работая заведующей ФАПом.

Самый богатый профессиональный опыт Янина Барбашинская получила, работая заведующей ФАПом.

Фото: Раиса ЮДИНА

- И много сейчас в деревне таких малышей?

- Пока один. Скоро еще один будет. А так детей до 17 лет у нас всего 76. В садике, в школе есть свои медработники, но если температура или что серьезное - дети сюда обращаются.

- На чем вы ездите по вызовам? Глинное - деревня довольно большая, а если куда дальше, так и десять километров в обе стороны может быть. До самой дальней деревни вообще километров восемь.

- Раньше пешком ходила, как помоложе была. Теперь где сыновья подвезут, когда приезжают в гости, где на велосипеде. Видишь, вон он стоит под окном! Теперь и скорая чаще приезжает, чем раньше, так что вызовы у меня редко. А вот звонят мне часто. И среди ночи могут позвонить. Бывает, давление подскочило, никак не снижается. Спрошу, что принимали, скажу, что надо выпить. Говорю: «Если через полчаса лучше не станет после этого - звони». Не звонят - значит, все хорошо. Есть пожилые люди, которые могут просто забывать про лекарства, что им назначили.

Основной вид транспорта для визитов к пациентам - велосипед.

Основной вид транспорта для визитов к пациентам - велосипед.

Фото: Раиса ЮДИНА

- С чем чаще всего сейчас обращаются?

- С проблемами сердечно-сосудистой системы - давление, сердце… Было много простудных, теперь тихо - по одному-два человека в день.

«Когда был свиной грипп, свиней резали, а люди не болели сильно»

Ситуация с коронавирусом внесла в уклад ФАПа те же изменения, что и в большинство медицинских учреждений: работники (заведующая и санитарка) - в масках, защитных халатах и перчатках, на входе и на рабочем месте антисептик для рук, уборка и обработка с дезинфицирующими средствами проводится чаще, чем обычно. Люди заходят в ФАП тоже в масках. Все знают, что как минимум в одной семье в деревне коронавирус диагностирован, несколько человек в больницах с пневмониями. И хоть к температурящим больным с подозрительными симптомами выезжает скорая из райцентра, не исключено, что встретиться с коварным ковидом лицом к лицу придется и Янине Леонтьевне. Она к такой перспективе относится философски:

- Что Бог даст. Можно и дома сидеть и коронавирус подхватить. Ко мне вот люди приходят домой иногда, когда им плохо. Это тут я сижу вот так - в перчатках, нарукавниках, маске. И домой к пациентам так же прихожу. А дома я все это не ношу, но люди в любой момент могут зайти. Привыкли! Правда, теперь уже не так. А раньше придут: «Давление высокое, спасай!» Укол сделаю, но сразу и не отправишь человека, положишь на диван на пару часов, пока не полегчает.

- За все время вашей работы была ситуация похожая? Со свиным гриппом, может?

- Это было. Тогда у нас появились эти все костюмы противочумные, укладки для особо опасных инфекций - все было, и сейчас все это есть. Свиней тогда резали, а люди не болели сильно.

- А сейчас что поменялось?

- Да ничего. Во-первых, у нас уже лет пять люди прививаются от гриппа. По 150 человек. Это много на наш участок. И у нас уже года 3 - 4 гриппа явного такого и нет, только сезонные простуды. У меня для индивидуальной защиты все есть: вот и перчатки, и нарукавники, халаты есть, шапочки, дезсредств хватает.

ФАП (фельдшерско-акушерский пункт).

ФАП (фельдшерско-акушерский пункт).

Фото: Раиса ЮДИНА

«Марлю приложила кровь промокнуть, отнимаю ее, а глаз на ней лежит»

В Глинное Янина Леонтьевна с мужем и двумя сыновьями приехала из Воложинского района в 1990 году и стала заведующей амбулаторией, которая только открылась в деревне вместо старого ФАПа в здании бывшей конторы.

- У нас тут и дневной стационар был, человек по 120 пролечивали там за год, - вспоминает Янина. - И массаж я делала, и физиопроцедуры разные - УВЧ, магнит, электрофорез, ингаляции… Акушерская комната была, кабинет стоматолога - он несколько раз в неделю приезжал. Лет 10 уже нет ничего этого. Населения стало меньше, амбулатория снова стала ФАПом. Теперь в этом здании еще и библиотека, и клуб, и комната КБО. У нас остался кабинет врача, процедурный, кабинет стоматолога с оборудованием, хоть не приезжает он уже, и акушерская комната осталась с креслом. Есть еще склад, комната санитарки.

Янина Барбашинская закончила медучилище со специальностью акушерки, но роды принимать так ни разу не случилось. В Воложинском районе после распределения работала несколько месяцев в палате новорожденных в роддоме, потом 13 лет на посту в сельской больнице. Самый богатый профессиональный опыт получила, работая заведующей ФАПом.

- Пришла как-то на вызов, человек задыхается. Спрашиваю, что случилось, уколы начинаю набирать. Никто толком не говорит. А потом выяснилось, что его пчела укусила. Но это ж сразу надо сказать, это совсем другое лечение! - вспоминает случаи из своей практики Янина Леонтьевна. - Маленькая девочка однажды приходит, судороги у нее, аж колотит. Что случилось? Мама не знает. А градусник поставили - 40. От температуры уже судороги.

А еще было, на комплексе (животноводческий комплекс. - Ред.) мужчина полез в яму очистительную и провалился. Другой его полез вытягивать, потом еще один. Меня когда вызвали, я приехала - лежат четыре мужика, все без сознания. Отравились аммиаком. Тогда руки сами доставали уколы, кололи… Люди их откачивали. Когда скорая приехала, все в сознании уже были. Но это было страшно.

- А травмы страшные были? Криминал?

- Были. Человеку бык глаз выбил. Я марлю приложила к глазу, кровь промокнуть, отнимаю ее, а глаз на ней лежит. Санитарка сознание потеряла. Уколола ему обезболивающее, перевязала, завезли в больницу. Глаз удалили. А раз приходит хлопец, за голову держится - кто-то крепко стукнул его. Я руку убираю - а в потолок кровь фонтаном!

Однажды пришла умершую женщину осмотреть, а у нее на кофте коричневые пятнышки. Говорю: «Раздевайте!» А у нее по всему телу такие вот ранки. Пришлось следователя вызывать, судебное дело было. Убили ее, оказалось. Но в основном все тихо-мирно…

Ситуация с коронавирусом внесла в уклад ФАПа те же изменения, что и в большинство медицинских учреждений.

Ситуация с коронавирусом внесла в уклад ФАПа те же изменения, что и в большинство медицинских учреждений.

Фото: Раиса ЮДИНА

«Пока здоровье будет - я похожу. И не из-за денег. У меня пенсия хорошая»

- Сколько у вас в день примерно народу бывает?

- А вот смотрите по журналу. 27-го было десять, сегодня - четыре. Где-то по 12 - 15. С Нового года всего 738. Это не считая тех, кто за лекарствами приходит.

Как раз в это время заходит женщина за лекарствами. Вроде своя, а сразу и не узнаешь - в маске, как и положено по нынешним временам. В этом плане деревенские люди дисциплинированные, на ФАП приходят защищенные, дистанцию выдерживают как минимум метр.

- У вас тут аптека неплохая на ФАПе, смотрю. И таблетки, и уколы, и мази, и для гигиены…

- Да, выбор есть. Но многие сейчас выбирают производителя - мне такие таблетки не надо, привезите мне такие. К чему они привыкли, то и привезу. Если попросят дорогое импортное лекарство - тоже привожу, не отказываюсь. Дезинфекторы для рук были по 8 рублей - сегодня забрали последний флакон. Надо заказать еще.

Деревенские люди дисциплинированные, на ФАП приходят защищенные, дистанцию выдерживают как минимум метр.

Деревенские люди дисциплинированные, на ФАП приходят защищенные, дистанцию выдерживают как минимум метр.

Фото: Раиса ЮДИНА

- А больничные вы выдаете?

- Нет. Только справки учащимся. Взрослым, кто работает, тоже справку, что в такое-то время обращался за медпомощью и по какому поводу. Но освободить от работы не имею права - это уже в райцентр к врачу.

- На домашние дела у вас времени и сил хватает?

- На все хватает, - улыбается Янина Леонтьевна. - И хозяйство есть, и огороды. Закатки делаю. В прошлом году, может, 400 или 500 банок вышло.

- У нее и тут порядок, и дома, - вступает в разговор санитарка Татьяна. - А закатки у нее какие! И детям наделает, и себе, и пораздает людям еще.

Детей сейчас в деревне рождается немного, но "детский уголок" на ФАПе остается.

Детей сейчас в деревне рождается немного, но "детский уголок" на ФАПе остается.

Фото: Раиса ЮДИНА

- А на отдых вам не хочется? Ведь по возрасту вполне уже заслужили спокойную пенсию.

- Не хочется. Если я уйду отсюда - будут ходить домой ко мне. То давление померить, то еще что. Так еще хуже будет. И я не могу без работы. Понимаете, я такой общительный человек. Мне нужны люди. Пока здоровье будет - я похожу. И не из-за денег. У меня пенсия хорошая и у мужа. Нам хватает. Дети уже взрослые, ремонт везде сделан, газ проведен - живи и радуйся. Но работа - это общение и помощь людям.

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