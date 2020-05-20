«Приезжаю – лежат четыре мужика без сознания. Откачала, но это было страшно!»: будни белорусского сельского фельдшера

Заведующая ФАПом помогает сельчанам и не боится коронавируса. Фото: Раиса ЮДИНА

- Мне нада зелле - бабушка адправіла. Гляньце, ці ёсць такое, - мужчина, заглянувший в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), протягивает бумажку со списком заведующей.

Мне кажется, что Янина Барбашинская за 30 лет работы здесь, в деревне Глинное Докшицкого района, наизусть знает болезни и проблемы всех своих пациентов и нужное лекарство может найти с закрытыми глазами. Всего на территории, которую обслуживает этот ФАП, сейчас 570 человек из 8 деревень.

- С 8 утра до часа дня я веду прием на ФАПе, потом час обеда, а после - вызовы на дом, посещение инвалидов первой группы, одиноко проживающих (раз в месяц), - рассказывает о своих обычных буднях Янина Леонтьевна. - В школу хожу, на педикулез проверяю, на чесотку, санитарное состояние смотрю. Детям, которые заболели, справки выдаю. Дети до года у нас на особом контроле. Тех, что до трех месяцев, каждый день посещать надо.

Самый богатый профессиональный опыт Янина Барбашинская получила, работая заведующей ФАПом. Фото: Раиса ЮДИНА

- И много сейчас в деревне таких малышей?

- Пока один. Скоро еще один будет. А так детей до 17 лет у нас всего 76. В садике, в школе есть свои медработники, но если температура или что серьезное - дети сюда обращаются.

- На чем вы ездите по вызовам? Глинное - деревня довольно большая, а если куда дальше, так и десять километров в обе стороны может быть. До самой дальней деревни вообще километров восемь.

- Раньше пешком ходила, как помоложе была. Теперь где сыновья подвезут, когда приезжают в гости, где на велосипеде. Видишь, вон он стоит под окном! Теперь и скорая чаще приезжает, чем раньше, так что вызовы у меня редко. А вот звонят мне часто. И среди ночи могут позвонить. Бывает, давление подскочило, никак не снижается. Спрошу, что принимали, скажу, что надо выпить. Говорю: «Если через полчаса лучше не станет после этого - звони». Не звонят - значит, все хорошо. Есть пожилые люди, которые могут просто забывать про лекарства, что им назначили.

Основной вид транспорта для визитов к пациентам - велосипед. Фото: Раиса ЮДИНА

- С чем чаще всего сейчас обращаются?

- С проблемами сердечно-сосудистой системы - давление, сердце… Было много простудных, теперь тихо - по одному-два человека в день.

«Когда был свиной грипп, свиней резали, а люди не болели сильно»

Ситуация с коронавирусом внесла в уклад ФАПа те же изменения, что и в большинство медицинских учреждений: работники (заведующая и санитарка) - в масках, защитных халатах и перчатках, на входе и на рабочем месте антисептик для рук, уборка и обработка с дезинфицирующими средствами проводится чаще, чем обычно. Люди заходят в ФАП тоже в масках. Все знают, что как минимум в одной семье в деревне коронавирус диагностирован, несколько человек в больницах с пневмониями. И хоть к температурящим больным с подозрительными симптомами выезжает скорая из райцентра, не исключено, что встретиться с коварным ковидом лицом к лицу придется и Янине Леонтьевне. Она к такой перспективе относится философски:

- Что Бог даст. Можно и дома сидеть и коронавирус подхватить. Ко мне вот люди приходят домой иногда, когда им плохо. Это тут я сижу вот так - в перчатках, нарукавниках, маске. И домой к пациентам так же прихожу. А дома я все это не ношу, но люди в любой момент могут зайти. Привыкли! Правда, теперь уже не так. А раньше придут: «Давление высокое, спасай!» Укол сделаю, но сразу и не отправишь человека, положишь на диван на пару часов, пока не полегчает.

- За все время вашей работы была ситуация похожая? Со свиным гриппом, может?

- Это было. Тогда у нас появились эти все костюмы противочумные, укладки для особо опасных инфекций - все было, и сейчас все это есть. Свиней тогда резали, а люди не болели сильно.

- А сейчас что поменялось?

- Да ничего. Во-первых, у нас уже лет пять люди прививаются от гриппа. По 150 человек. Это много на наш участок. И у нас уже года 3 - 4 гриппа явного такого и нет, только сезонные простуды. У меня для индивидуальной защиты все есть: вот и перчатки, и нарукавники, халаты есть, шапочки, дезсредств хватает.

ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). Фото: Раиса ЮДИНА

«Марлю приложила кровь промокнуть, отнимаю ее, а глаз на ней лежит»

В Глинное Янина Леонтьевна с мужем и двумя сыновьями приехала из Воложинского района в 1990 году и стала заведующей амбулаторией, которая только открылась в деревне вместо старого ФАПа в здании бывшей конторы.

- У нас тут и дневной стационар был, человек по 120 пролечивали там за год, - вспоминает Янина. - И массаж я делала, и физиопроцедуры разные - УВЧ, магнит, электрофорез, ингаляции… Акушерская комната была, кабинет стоматолога - он несколько раз в неделю приезжал. Лет 10 уже нет ничего этого. Населения стало меньше, амбулатория снова стала ФАПом. Теперь в этом здании еще и библиотека, и клуб, и комната КБО. У нас остался кабинет врача, процедурный, кабинет стоматолога с оборудованием, хоть не приезжает он уже, и акушерская комната осталась с креслом. Есть еще склад, комната санитарки.

Янина Барбашинская закончила медучилище со специальностью акушерки, но роды принимать так ни разу не случилось. В Воложинском районе после распределения работала несколько месяцев в палате новорожденных в роддоме, потом 13 лет на посту в сельской больнице. Самый богатый профессиональный опыт получила, работая заведующей ФАПом.

- Пришла как-то на вызов, человек задыхается. Спрашиваю, что случилось, уколы начинаю набирать. Никто толком не говорит. А потом выяснилось, что его пчела укусила. Но это ж сразу надо сказать, это совсем другое лечение! - вспоминает случаи из своей практики Янина Леонтьевна. - Маленькая девочка однажды приходит, судороги у нее, аж колотит. Что случилось? Мама не знает. А градусник поставили - 40. От температуры уже судороги.

А еще было, на комплексе (животноводческий комплекс. - Ред.) мужчина полез в яму очистительную и провалился. Другой его полез вытягивать, потом еще один. Меня когда вызвали, я приехала - лежат четыре мужика, все без сознания. Отравились аммиаком. Тогда руки сами доставали уколы, кололи… Люди их откачивали. Когда скорая приехала, все в сознании уже были. Но это было страшно.

- А травмы страшные были? Криминал?

- Были. Человеку бык глаз выбил. Я марлю приложила к глазу, кровь промокнуть, отнимаю ее, а глаз на ней лежит. Санитарка сознание потеряла. Уколола ему обезболивающее, перевязала, завезли в больницу. Глаз удалили. А раз приходит хлопец, за голову держится - кто-то крепко стукнул его. Я руку убираю - а в потолок кровь фонтаном!

Однажды пришла умершую женщину осмотреть, а у нее на кофте коричневые пятнышки. Говорю: «Раздевайте!» А у нее по всему телу такие вот ранки. Пришлось следователя вызывать, судебное дело было. Убили ее, оказалось. Но в основном все тихо-мирно…

Ситуация с коронавирусом внесла в уклад ФАПа те же изменения, что и в большинство медицинских учреждений. Фото: Раиса ЮДИНА

«Пока здоровье будет - я похожу. И не из-за денег. У меня пенсия хорошая»

- Сколько у вас в день примерно народу бывает?

- А вот смотрите по журналу. 27-го было десять, сегодня - четыре. Где-то по 12 - 15. С Нового года всего 738. Это не считая тех, кто за лекарствами приходит.

Как раз в это время заходит женщина за лекарствами. Вроде своя, а сразу и не узнаешь - в маске, как и положено по нынешним временам. В этом плане деревенские люди дисциплинированные, на ФАП приходят защищенные, дистанцию выдерживают как минимум метр.

- У вас тут аптека неплохая на ФАПе, смотрю. И таблетки, и уколы, и мази, и для гигиены…

- Да, выбор есть. Но многие сейчас выбирают производителя - мне такие таблетки не надо, привезите мне такие. К чему они привыкли, то и привезу. Если попросят дорогое импортное лекарство - тоже привожу, не отказываюсь. Дезинфекторы для рук были по 8 рублей - сегодня забрали последний флакон. Надо заказать еще.

Деревенские люди дисциплинированные, на ФАП приходят защищенные, дистанцию выдерживают как минимум метр. Фото: Раиса ЮДИНА

- А больничные вы выдаете?

- Нет. Только справки учащимся. Взрослым, кто работает, тоже справку, что в такое-то время обращался за медпомощью и по какому поводу. Но освободить от работы не имею права - это уже в райцентр к врачу.

- На домашние дела у вас времени и сил хватает?

- На все хватает, - улыбается Янина Леонтьевна. - И хозяйство есть, и огороды. Закатки делаю. В прошлом году, может, 400 или 500 банок вышло.

- У нее и тут порядок, и дома, - вступает в разговор санитарка Татьяна. - А закатки у нее какие! И детям наделает, и себе, и пораздает людям еще.

Детей сейчас в деревне рождается немного, но "детский уголок" на ФАПе остается. Фото: Раиса ЮДИНА

- А на отдых вам не хочется? Ведь по возрасту вполне уже заслужили спокойную пенсию.

- Не хочется. Если я уйду отсюда - будут ходить домой ко мне. То давление померить, то еще что. Так еще хуже будет. И я не могу без работы. Понимаете, я такой общительный человек. Мне нужны люди. Пока здоровье будет - я похожу. И не из-за денег. У меня пенсия хорошая и у мужа. Нам хватает. Дети уже взрослые, ремонт везде сделан, газ проведен - живи и радуйся. Но работа - это общение и помощь людям.

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