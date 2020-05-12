2020-05-12T17:56:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Шоу онлайн. Уже вечером 12 мая дуэт VAL покажут на «Евровидении-2020»!

Вместо первого полуфинала популярного конкурса покажут видеоролики - только в интернете и без голосования [видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
Поделиться:
12 мая начинается самое странное "Евровидение" за все 64 года существования конкурса.12 мая начинается самое странное "Евровидение" за все 64 года существования конкурса.
Изменить размер текста:

Организаторы решили не рисковать и не собирать в Роттердаме десятки тысяч поклонников этого конкурса. К слову, в концертно-спортивном комплексе Ahoy, где должно было проходить «Евровидение», сейчас размещается госпиталь для лечения больных COVID-19

Организаторы «Евровидения» продумывали несколько вариантов развития событий – но в итоге остановились на онлайн-концерте. В те же даты, что и заявлялось ранее (12 и 14 мая в 22.00) на канале «Евровидения» в YouTube. ЕВС расскажет о песнях, которые были бы показаны в первом полуфинале, включая Беларусь, принимающую страну Нидерланды и две страны Большой пятерки: Германию и Италию. Кроме того, организаторы готовят сюрпризы. Пока не очень понятно, что это будет – но намекают, что мы услышим литовский хит 2020 года On Fire группы The Roop так, как если бы его спел Элвис Пресли. А еще нам покажут песню Uno группы Little Big в акустической версии.

- Для нас показ виртуального концерта вместо полуфинала стал неожиданностью, - признался нам один из участников дуэта VAL Влад Пашкевич. - Интересно будет посмотреть, как все получится. Кроме концертной записи с финала нашего нацотбора и акустической версии песни Da Vidna, мы отправили организаторам еще и новую нашу версию песни, которую записали в домашних условиях. Посмотрим, какой из вариантов используют организаторы конкурса, чтобы нас представить!

VAL - Da Vidna - Belarus - Official Video - Eurovision 2020.

14 мая выйдет виртуальный концерт участников второго полуфинала. Ну а 16 мая мы увидим итоговое шоу «Евровидение: Европа сияет светом», которое начнется в 22.00. 41 участник – то есть все, заявленные в этом году на конкурс артисты, получат свои 30 секунд славы. Онлайн-концерт будут транслировать все страны - участницы «Евровидения-2020». У нас - телеканал «Беларусь-1», ну и в интернете, конечно, он выйдет. В виртуальном шоу примут участие также победители прошлых лет, которые особенно полюбились зрителям: швед Монс Зелмерлев, израильтянка Нетта, сербка Мария Шерифович. Не обойдется и без победителя 2019 года - нидерландца Дункана Лоренса.

В финале шоу все участники нынешнего «Евровидения» исполнят песню-победительницу 1997 года Love Shine A Light. С помощью современных технологий их голоса будут звучать вместе. А фанаты «Евровидения» смогут присоединиться к виртуальному хору и спеть What's Another Year, с которой двукратный победитель конкурса ирландец Джонни Логан впервые выиграл «Евровидение» в 1980 году.

Watch Part One of the Eurovision Song Celebration 2020!.

Тем временем, Роттердам уже заявляет о готовности принять международный «Евровидение» в 2021 году на той же площадке Ahoy. Власти выделили дополнительно 6,7 миллионов евро, так что итоговая сумма организационных затрат на «Евровидение» выросла до 22,2 миллиона евро.

Кто же поедет в следующем году на «Евровидение»? Есть предварительная установка, что это будут другие конкурсанты от каждой из стран. Но с другой стороны, никто не может запретить отправить на конкурс тех же артистов – но уже с новыми песнями.

Eurovision 2020: Recap of All Songs.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Академик Арнольд Смеянович: Если бы не немецкий хирург, который оперировал меня во время войны, я бы давно был на том свете
О детстве в оккупации, помощи партизанам и операции в немецком госпитале рассказал нам знаменитый нейрохирург, академик НАН Беларуси Арнольд Федорович Смеянович [фото]
«Я заразилась от человека, с которым общалась 20 минут и который был в маске»: могилевчанка попала в больницу с двухсторонней пневмонией
COVID-19 подтвердился и у 16-летнего сына Анны Ильиной. Его забрали в больницу, а муж остался дома, но по видеозвонку показывает милиции, что он на самоизоляции
«Каждый день нам мерили температуру, а за пару дней до парада сделали тест на коронавирус!»: студенты - о репетициях перед Днем Победы
Перед тем, как пустить на парад 9 мая в Минске, у студентов взяли анализы на коронавирус, а после обещают сделать снова. Нашим собеседникам все понравилось
«Это позорный суд!»: епархия и сельские бабушки спорят в суде за чудотворную икону, в суде звучит то ругань, то слезы
Обе стороны предъявляют свои права на «Скоропослушницу», которую украли из храма в деревне. Сельчане ее спасли и сохранили когда-то, но чье это имущество - вопрос
«Если бы в 50 я не изменила жизнь, похудев на 22 кг, - осталась бы без мужа и дочери»: откровенный рассказ о кризисе и преображении
Как приблизить тело к идеалу, наладить отношения с семьей, начать вести совершенно другой образ жизни и полюбить себя заново. Своей историей поделилась минчанка Ольга Циркун-Чеботарева [фото]
Новости 24
В Беларусь привезут 5000 высокоточных тест-систем на определение антител к коронавирусу
«Могу достать что угодно, кроме героина и спайса»: в Ошмянах поймали несовершеннолетних наркокурьеров
В Беларуси объявили режим повышенной готовности к ЧС. В чем причина?
Нетрезвый мужчина утонул в заброшенном колодце
В Лунинце подросток сфотографировал банковскую карточку мамы друга и тратил с нее деньги
«Остались лишь ручки от пакета, а на асфальте - крошки от сушек». В Молодечно у пенсионера украли гречку, сушки и буханку хлеба
Поезд проехал над мужчиной, который уснул между рельсами. Счастливчик остался жив!
Глава ВОЗ позвонил Лукашенко
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 мая 2020 года: плюс 967 человек, умерли 142 человека
Виктор Бабарико уволился из Белгазпромбанка
ЦИК опубликовал реквизиты счета для сбора денежных средств на проведение избирательной кампании
Лукашенко о пневмониях: «Дай бог нам на этом уровне выдержать»
С 13 по 15 мая в Беларуси ожидаются ночные заморозки
В лидерах: Беларусь вышла на первое место в Европе по числу заболевших COVID-19 на миллион населения
Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Беларуси
Фотофакт: 12 мая город Белорусской АЭС засыпало снегом. Посмотрите!
Из-за эпидемиологической обстановки в Минске в мае не отключат горячую воду
На реставрацию площади Победы в Минске потратили больше 11 млн рублей
Лукашенко - правительству: "Головой все отвечают за смертность населения"
Так себе весна: в Гродно выпал снег
«Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет». Лукашенко о коронавирусе
Взрыв в больнице Кабула: среди погибших женщины и ребенок
Водитель «Форда» и лось не поделили дорогу
Первый танкер с саудовской нефтью для Беларуси уже в Литве
Новый самый длинный ж/д маршрут в Беларуси: с ветерком от Бреста до Полоцка за 28 рублей
«Умрет» ли коронавирус при летней жаре: ученые дали окончательный ответ
12 мая стартует «Евровидение-2020» в виде онлайн-концертов