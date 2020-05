Шоу онлайн. Уже вечером 12 мая дуэт VAL покажут на «Евровидении-2020»!

Организаторы решили не рисковать и не собирать в Роттердаме десятки тысяч поклонников этого конкурса. К слову, в концертно-спортивном комплексе Ahoy, где должно было проходить «Евровидение», сейчас размещается госпиталь для лечения больных COVID-19

Организаторы «Евровидения» продумывали несколько вариантов развития событий – но в итоге остановились на онлайн-концерте. В те же даты, что и заявлялось ранее (12 и 14 мая в 22.00) на канале «Евровидения» в YouTube. ЕВС расскажет о песнях, которые были бы показаны в первом полуфинале, включая Беларусь, принимающую страну Нидерланды и две страны Большой пятерки: Германию и Италию. Кроме того, организаторы готовят сюрпризы. Пока не очень понятно, что это будет – но намекают, что мы услышим литовский хит 2020 года On Fire группы The Roop так, как если бы его спел Элвис Пресли. А еще нам покажут песню Uno группы Little Big в акустической версии.

- Для нас показ виртуального концерта вместо полуфинала стал неожиданностью, - признался нам один из участников дуэта VAL Влад Пашкевич. - Интересно будет посмотреть, как все получится. Кроме концертной записи с финала нашего нацотбора и акустической версии песни Da Vidna, мы отправили организаторам еще и новую нашу версию песни, которую записали в домашних условиях. Посмотрим, какой из вариантов используют организаторы конкурса, чтобы нас представить!

VAL - Da Vidna - Belarus - Official Video - Eurovision 2020.

14 мая выйдет виртуальный концерт участников второго полуфинала. Ну а 16 мая мы увидим итоговое шоу «Евровидение: Европа сияет светом», которое начнется в 22.00. 41 участник – то есть все, заявленные в этом году на конкурс артисты, получат свои 30 секунд славы. Онлайн-концерт будут транслировать все страны - участницы «Евровидения-2020». У нас - телеканал «Беларусь-1», ну и в интернете, конечно, он выйдет. В виртуальном шоу примут участие также победители прошлых лет, которые особенно полюбились зрителям: швед Монс Зелмерлев, израильтянка Нетта, сербка Мария Шерифович. Не обойдется и без победителя 2019 года - нидерландца Дункана Лоренса.

В финале шоу все участники нынешнего «Евровидения» исполнят песню-победительницу 1997 года Love Shine A Light. С помощью современных технологий их голоса будут звучать вместе. А фанаты «Евровидения» смогут присоединиться к виртуальному хору и спеть What's Another Year, с которой двукратный победитель конкурса ирландец Джонни Логан впервые выиграл «Евровидение» в 1980 году.

Watch Part One of the Eurovision Song Celebration 2020!.

Тем временем, Роттердам уже заявляет о готовности принять международный «Евровидение» в 2021 году на той же площадке Ahoy. Власти выделили дополнительно 6,7 миллионов евро, так что итоговая сумма организационных затрат на «Евровидение» выросла до 22,2 миллиона евро.

Кто же поедет в следующем году на «Евровидение»? Есть предварительная установка, что это будут другие конкурсанты от каждой из стран. Но с другой стороны, никто не может запретить отправить на конкурс тех же артистов – но уже с новыми песнями.