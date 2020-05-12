Удалось ли коронавирусу обыграть белорусский футбол?

КАК ОТРАЗИЛСЯ КОРОНАВИРУС НА ЧЕМПИОНАТЕ БЕЛАРУСИ?

Когда 20 марта стартовала Высшая лига, были разговоры: надо ли нам проводит профессиональный турнир в таких условиях? На тот момент сообщалось, что в Беларуси за три недели с момента выявления первого пациента зафиксировано 69 случаев заражения коронавирусом. Матчи Лиги чемпионов и других топ-турниров приостановили уже к 13 марта.

Руководители Белорусской федерации футбола всякий раз заявляли, что ситуация в стране контролируемая, они на связи с Минздравом и Минспорта, на стадионах зрителям меряют температуру и дают антисептик для обработки рук.

По данным на 11 мая в Беларуси было 23906 подтвержденных случаев COVID-19 (6531 выздоровели, 135 умерли). Это больше, чем вместимость стадиона «Динамо» (22246). Футбольные турниры не намерены останавливаться.

В таких условиях наш футбол стал пользоваться спросом. Права на показ матчей купили телеканалы, вещающие в 12 странах: Россия, Литва, Болгария, Украина, Израиль, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония. В Индии население 1,3 миллиарда жителей, представьте какая потенциальная аудитория. А сколько еще в интернете разных сайтов-ретрансляторов!

Благодаря внимаю во всем мире сюрпризно популярными стали болельщик-баянист «Ислочи» Валерий Колонтай (где еще увидишь такой колорит на трибунах?).

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А журналист BBC Эмлин Бегли написал, что стал болеть за гродненский «Неман» и в будущем намерен приехать в Беларусь.

Отдельная история про «Слуцк». Англоязычных болельщиков позабавило название команды: «Slutsk» созвучно со словом, на сленге обозначающее женщин, оказывающих интим-услуги (Slut или Sluts во множественном числе). В Facebook-сообществе почти 7 тысяч участников, болельщики из Австралии, Канады, Англии присылают флаги своих стран, мол, разместите их на трибунах слуцкого стадиона. Клуб, испытывающий финансовые трудности, объявил краудфандинговую-кампанию: внезапную популярность удается хоть немного монетизировать. Возможно, такое внимание вдохновило команду на победы: после 8 туров «Слуцк» вместе с БАТЭ идет на первом месте. Вратарю «Слуцка» даже звонят фанаты из Англии.

- Приятно, что знают нашу команду, наш город, сахарный комбинат. Может, скоро начнем продавать туда (в Австралию и другие страны – Ред.) сахар. Это не мешает, придает уверенности. Обстановка здоровая в коллективе. Есть проблемы (финансовые – Ред.), но мы их преодолеваем, терпим. Обстановка здоровая, никакой паники. Очко за очком зарабатываем, спокойно дальше работаем, от игры к игре идем. Но для ребят это здорово, особенно для молодых: в Европе и странах СНГ смотрят футбол, для них это хороший стимул расти, [показать себя] и продолжить карьеру в клубе другого чемпионата, - отвечал на вопрос KP.BY главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов.

СКОЛЬКО ХОДИТ ЗРИТЕЛЕЙ НА МАТЧИ?

20 марта на матче первого тура чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и брестским «Рухом» на стадионе «Динамо» по официальным данным было 1843 зрителя. Например, 9 марта там же на игре Кубка Беларуси между минским «Динамо» и БАТЭ было 9805 зрителей.

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Показательна средняя посещаемость по турам чемпионата Беларуси. Первый тур - 1 309 зрителя, второй- 1 120, третий - 327, четвертый - 459, пятый - 298, шестой - 495, седьмой – 529, восьмой - 1 037.

Для сравнения: средняя посещаемость второго тура составила 1215 зрителей, год назад была 3002 зрителя. Очевидно, что сказалась ситуация с распространением коронавируса.

Может удивить внезапный рост посещаемости в восьмом туре. На эту цифру поработали в Борисове и Бресте. «Смолевичи» свои домашние матчи пока проводят в Борисове на Городском стадионе и на минувших выходных играли с БАТЭ. Борисовские болельщики решили прийти на стадион, где до появления «Борисов-Арены» играла их команда. Чтобы поддержать своих и поностальгировать. На игре было 2915 зрителей (вместимость стадиона 5402). Интересно, 3 мая на «Борисов-Арене» на матче БАТЭ и «Немана» была всего тысяча зрителей.

В Бресте ходят на рейтинговых соперников. 546 зрителей 4 апреля на игре со «Славией», 1169 зрителей 12 апреля на игре с «Ислочью», 1496 зрителей 25 апреля на игре с «Шахтером», 2354 зрителей 10 мая на игре с минским «Динамо».

Болельщики ходят на футбол в масках, но таких мало.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЕСТЬ ЛИ СЛУЧАИ КОРОНАВИРУСА СРЕДИ ФУТБОЛИСТОВ?

Официальной информации об этом нет. Но были подозрения.

30 апреля стартовал чемпионат Беларуси среди женских команд, хотя изначально это должно было случиться еще 16 апреля.

- В одной из команд были подозрения, что у двух игроков был контакт 1-го уровня. Поэтому на две недели решили перенести чемпионат, чтобы точно знать, был ли контакт. Считаю это правильным. Самое главное - здоровье наших ребят и девушек, - сказал нам на открытии женского чемпионата председатель Белорусской федерации футбол Владимир Базанов.

Тогда же Базанов отметил, что среди футболистов и тренеров нет случаев коронавируса:

- Вы сами видите, что в Европе страны, которые остановили чемпионат, хотят поскорее возобновить турниры. Мы заботимся об игроках. Так делают в каждой команде. Мы ставим задачи, которые нам в свою очередь ставит Минздрав и так далее.

- Чемпионаты Беларуси по гандболу и волейболу приостановили несколько недель назад, а недавно приняли решение завершить досрочно.

- Где они проводятся? В закрытых помещениях. В футбол играют на открытом воздухе. Мы стараемся, чтобы зрители сели в шахматном порядке, обеспечиваем антисептиком, где-то меряют температуру, чтобы больные люди не зашли на стадион. Все меры безопасности соблюдаются, - сказал Владимир Базанов.

11 мая стало известно, что есть подозрение на коронавирус у футболиста «Минска». На неделе вся команда пройдет тестирование, коллективные тренировки отменили. Матч «Минск» - «Неман» с 15 мая перенесли на более поздний срок. Такая же ситуация в дзержинском «Арсенале», выступающем в Первой лиге.

Было подозрение на коронавирус у тренера «Барановичей» Ильи Пацевича, он был в больнице с пневмонией, позже сообщили, что его выписывают и все в порядке.

ЧТО ГОВОРЯТ ФУТБОЛИСТЫ И ТРЕНЕРЫ?

Местные специалисты в основном говорят так: нам сказали играть, значит, играем.

- Случаев заболевания коронавирусом среди футболистов пока не выявлено. Если это и появится, я буду первый кричать, что чемпионат надо срочно останавливать. Пока этого нет, риск заразиться есть у всех: все люди ходят на работу, мы ходим на работу. В данной ситуации нужен здравый смысл, любая крайность вредна. Одна из них: «Мы ничего не боимся и все такое». Нет, надо быть аккуратней, не посещать массовые скопления людей - только на работу и домой. Надо пользоваться антисептиком и масками и все такое. Этот набор уже все выучили. Другая крайность - это когда паника: «Мы все умрем, перезаражаемся, надо закрыться». Я тоже против этого. Честно говоря, не представляю, что делал бы на карантине дома. Смотреть телевизор на карантине сутками не очень хорошо. И потом, мы даем надежду зрителям. Судя по информации некоторых интернет-порталов, ТВ-трансляции смотрит больше 100 тысяч человек. И в данной ситуации я за здравый смысл, - сказал 18 апреля главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский.

Виктор Гончаренко недавно в подкасте «Cappuccino & Catenaccio» сказал так:

- Не совсем правильно, что белорусский чемпионат продолжается. Может, здесь не нужны жесткие карантинные меры. Но и футбол — это не совсем правильно, что сейчас он есть. Впрочем, народ в Беларуси самодисциплинированный — на стадионах по 300 человек… В какой-то мере это и есть карантин.

Главный тренер «Ивацевичей» Дмитрий Абакумов высказался более хлестко. Несколько игроков его команды отказались ехать на игру Второй лиги в Барановичи, когда у тренера соперника подозревали COVID-19.

– По мне нужно останавливать, потому что сейчас с каждым разом все хуже и хуже. В первом круге «Барановичи» все матчи играют дома, и сейчас все будут туда ехать. А как? Это, думаю, не единичный случай, потому что некоторые команды откажутся ехать. С «Чайкой» была такая же ситуация: люди вдесятером поехали играть. Тоже из-за этого вируса. Там же в Лунинце вспышка была на тот момент, и Пинск позакрывал просто въезды... Ну и будет такой чемпионат. Зачем людям ради 50 рублей ехать – и рисковать, и подвергать опасности свое здоровье и здоровье своих близких? Но от меня ничего не зависит. Человека ведь не заставишь ехать. Скажешь ему: едь! А потом, не дай Бог, что случится, то виноватым – кто? – я окажусь. Поэтому как-то так, – сказал Абакумов.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Создается впечатление, что коронавирус не остановит наши футбольные турниры в первых трех дивизионах. Но интересно, что у женщин при подозрении на коронавирус старт чемпионата отложили на две недели, а в Высшей и Первой лигах перенесли только отдельно взятые матчи.

24 мая на стадионе «Динамо» в Минске в финале Кубка Беларуси сыграют брестское «Динамо» и БАТЭ. В продажу поступило 25 процентов билетов от числа мест на арене, чтобы зрители могли соблюдать социальное дистанцирование.

Мировой футбол постепенно возвращается. На ближайших выходных пройдут матчи чемпионата Германии, хотя еще пару недель назад коронавирус подтвердили у игроков «Кельна» (они уже выздоровели). В июне может вернуться английская Премьер-лига. Но матчи будут проходить без зрителей. Категоричное решение приняли в Нидерландах и Франции: чемпионаты завершили досрочно.