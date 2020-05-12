2020-05-12T15:09:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусскую АЭС в Островце могут запустить уже в июле 2020 года?

А точную цену на электроэнергию по-прежнему не называют
Геннадий МОЖЕЙКО
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БелАЭС могут запустить уже в июле?БелАЭС могут запустить уже в июле?Фото: Павел МАРТИНЧИК
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На днях на Белорусскую АЭС завезли первую партию ядерного топлива. Его изготовили в ноябре 2018 года на Новосибирском заводе химконцентратов.

Сейчас ядерное топливо готовят к разгрузке. После этого пройдет процедура приемки топлива и проведение его входного контроля. О дате загрузки топлива в реактор - то есть дате физического пуска БелАЭС - по-прежнему не сообщают.

- Все необходимые работы для обеспечения физического пуска мы проводим жестко в рамках регламента, - рассказал на видеобрифинге БелТА гендиректор Белорусской АЭС Михаил Филимонов. - Никакой спешки нет. Есть требования и нормативные документы, которых мы придерживаемся. Поэтому доставка ядерного топлива никак не может повлиять на сроки физического пуска. Когда мы будем готовы, готов персонал, проверена готовность зданий и сооружений, а мы получим лицензию регулятора, что мы готовы к пуску, тогда и начнем. Что касается даты, то в рамках предоставленного генподрядчиком графика готовность будет обеспечена в июле. Но я повторяю, что безопасность атомной станции для нас главный приоритет.

В последнее время говорят, что из-за задержки сроков строительства Беларусь требует от России льгот по кредиту, за счет которого строится наша АЭС.

- Сейчас ведется работа по корректировке условий кредитного соглашения - из-за смещения сроков строительств, - рассказал замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк. - Понимание с российской стороной есть, документ находится в стадии согласования. Финансирование осуществляется в плановом порядке без ограничений и задержек.

Извечный вопрос - сколько будет стоить электроэнергия после того, как Белорусскую АЭС запустят. Каждый раз специалисты говорят, что вопрос достаточно сложный, и цифру никогда не называли. Не озвучили ее и на сей раз:

- На себестоимость электроэнергии влияет много факторов, - рассказал Михадюк. - Сейчас это цена на природный газ - в первую очередь. Проводится большая работа по снижению издержек производства. Сейчас себестоимость одного киловатт-часа около 16 копеек. С вводом АЭС ведутся расчеты, и они есть, они рассматриваются на специальной межведомственной комиссии, созданной по поручению премьер-министра. На стоимость будут влиять многие факторы, которые сегодня комиссией отрабатываются.

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