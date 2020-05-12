Коронавирус в Беларуси, последние новости на 13 мая 2020 года: печальное первенство в Европе, президент о параде и дискриминация заразившихся

Число случаев COVID-2019 во всем мире превысило 4,18 млн. В тройке лидеров по количеству инфицированных находятся США (свыше 1,38 млн), Россия (более 232 тысяч) и Испания (свыше 228 тысяч).

По официальным данным, в Беларуси зарегистрировано 24 873 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 6 974 человека, умерли – 142. Минздрав уточняет, что у погибших имелись многочисленные хронические заболевания, отягощенные COVID-2019.

Беларусь вышла на 1-е место в Европе по числу заразившихся коронавирусом на миллион населения

Международный статистический ресурс Worldometer провел анализ данных по количеству новых заражений COVID-19. По этому показателю 10 мая 2020 года Беларусь вышла на первое место в Европе и стала пятой в мире.

В воскресенье, 10 мая, в республике выло выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом на миллион населения. К примеру, в России за сутки было выявлено 11 012 случаев, а в Беларуси - 921. Но в переводе на душу населения (население РФ в 15 раз больше. - Ред.) наша страна возглавила данный рейтинг.

Главврач первой клинической больницы Минска – о том, вырабатывается ли пожизненный иммунитет к коронавирусу

Главный врач первой клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов рассказал, что постоянного иммунитета к COVID-19 быть не может, так как он не вырабатывается вообще ни к одному из классов гриппа. Поэтому и прививки к тому или иному классу гриппа проводятся ежегодно.

- То же и с коронавирусной инфекцией: иммунитет на определенный промежуток времени создается, но это не длительный иммунитет, - пояснил доктор. Также Шевцов рассказал, что экспресс-тесты, которые недавно завезли в страну, будут делать по показаниям.

- Например, когда необходимо быстро провести диагностику, чтобы выяснить, есть ли у пациента коронавирусная инфекция на фоне какой-то другой серьезной болезни, к примеру пневмонии. От этого будет напрямую зависеть тактика лечения буквально с первых часов, - уточнил главный врач.

В Беларусь привезут 5 000 высокоточных экспресс-систем на выявление антител к COVID-19

Покупку тестов китайского производства для определения антител к коронавирусу профинансировала одна из крупнейших лизинговых компаний в стране- «Райфайзен-Лизинг» (Беларусь - Австрия). Экспресс-системы высокой точности распределят по медучреждениям столицы и других городов. В пресс-службе Минздрава уточнили, что прежде всего тестировать на COVID-19 будут вновь поступающих пациентов.

«Ситуация терпимая»: Лукашенко – о коронавирусе

12 мая президент провел совещание во Дворце Независимости, во время которого вновь поднял тему коронавируса. По словам главы государства, белорусским методом борьбы с заболеванием уже воспользовались другие страны: западные государства начали потихоньку открываться, заработала экономика, а это миллионы людей. И это притом, что смертность за сутки у них превышает всех погибших от COVID-19 в Беларуси за 3 месяца.

- Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат, - отметил Александр Лукашенко.

Также президент рассказал о параде. Он подчеркнул, что у него была убежденность, что нахождение на параде на воздухе – это не хуже, «чем они там где-то будут заперты».

– Но все-таки в душе, в сердце, была какая-то настороженность… Ну и что мы получили? В Минске значительное – вчера в два раза – снижение пневмоний, в два раза! И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись. В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей – и у нас в минус пошло, и не только в Минске – и мы получили дополнительное койко-место, на всякий случай, для заболевших людей, – объяснил Александр Лукашенко.

Президент – о спасении жизней людей

На совещании 12 мая Александр Лукашенко предупредил, что «все головой отвечают за смертность населения». И подчеркнул, что сейчас главное спасение жизней людей, а не статистика по заболевшим. По словам президента, общество быстро забудет «пневмонийные» и «ковидовские» показатели, зато запомнят умерших от коронавируса людей, которых могли спасти, но не спасли.

Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранения жизни людей. Я об этом в храме недавно говорил, и я это беру на серьезный контроль, - заявил президент.

Инфекционист из Дрогичина: «Пациенты просят дать справку, что у них нет коронавируса, чтобы их не считали «прокаженными»

Заведующая инфекционным отделением ЦРБ г. Дрогичина Лилия Коховец рассказала о том, чего больше всего боятся жители региона. Оказывается, еще до выявления первых случаев коронавируса в районе, доктор писала в соцсетях рекомендации и обращалась к людям. Но это не особо помогло: сейчас люди словно зациклились на COVID-19.

- Причем дошло до абсурда: в инфекционном отделении оказываются совсем не инфицированные пациенты, они требуют полную диагностику, и в обычное время я была бы за это, но не сейчас, когда и так усложнена работа медиков, борющихся с коронавирусом, - объяснила Лилия Коховец.

По словам доктора, люди разделились на два лагеря: одни чрезмерно мнительны, а другие напрочь игнорируют любые рекомендации – собираются в большие компании, жарят шашлыки. Также медик отметила, что в обществе против заболевших наблюдается озлобленность, дискриминация. Разрастаются слухи и сплетни, которые оскорбляют достоинство и врачей, и инфицированных. Некоторые пациенты Лилии Коховец даже просят выдать им справку о том, что у них отрицательный результат на коронавирус. Эта справка им нужна, чтобы показывать ее знакомым, потому что к людям относятся, как к «прокаженным», хотя коронавирус и не нашли. Подробнее о ситуации в районе и отношении к COVID-19 врач рассказывает здесь.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я заразилась от человека, с которым общалась 20 минут и который был в маске»: могилевчанка попала в больницу с двухсторонней пневмонией (дальше…)

Белорусы опасаются последствий парада, а ученый-медик поясняет: реанимация нужна только 4% пациентов с коронавирусом (дальше…)

«Каждый день нам мерили температуру, а за пару дней до парада сделали тест на коронавирус!»: студенты - о репетициях перед Днем Победы (дальше…)