«Шахматами по Коронавирусу». Любители игры благотворительным турниром поддержат белорусских врачей

В субботу и воскресенье 16 и 17 мая, Шахматный дом проводит онлайн-турниры по быстрым шахматам и блицу в рамках 2-го благотворительного шахматного онлайн-фестиваля «Шахматами по Коронавирусу». Все собранные средства пойдут в фонд ЮНИСЕФ для борьбы с коронавирусом. Приглашаем всех принять участие и тем самым помочь нашим врачам!

Напомним, что 18-19 апреля на сайте chess.com состоялся благотворительный фестиваль в поддержку белорусских врачей, организованный Шахматным домом. Поддержка медицины обществом важна всегда, но сейчас это ощущается особенно остро, когда многие врачи, санитары и медсёстры целыми днями сражаются на передовой против ранее неизвестного врага - covid-19.

Шахматное сообщество не осталось в стороне: в фестивале приняли участие 63 человека, которые вместе собрали 402 белорусских рубля! Все собранные средства клуб Шахматный дом перечислил на благотворительный счет министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Когда: 16-17 мая

Где: chesshouse.by