2020-05-12T16:16:57+03:00
Досуг
КП Беларусь

«Шахматами по Коронавирусу». Любители игры благотворительным турниром поддержат белорусских врачей

Второй онлайн-турнир по быстрым шахматам и блицу пройдет в ближайшие выходные
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Любой желающий может поучаствовать в онлайн турнире и, тем самым, помочь врачам.Любой желающий может поучаствовать в онлайн турнире и, тем самым, помочь врачам.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу и воскресенье 16 и 17 мая, Шахматный дом проводит онлайн-турниры по быстрым шахматам и блицу в рамках 2-го благотворительного шахматного онлайн-фестиваля «Шахматами по Коронавирусу». Все собранные средства пойдут в фонд ЮНИСЕФ для борьбы с коронавирусом. Приглашаем всех принять участие и тем самым помочь нашим врачам!

Напомним, что 18-19 апреля на сайте chess.com состоялся благотворительный фестиваль в поддержку белорусских врачей, организованный Шахматным домом. Поддержка медицины обществом важна всегда, но сейчас это ощущается особенно остро, когда многие врачи, санитары и медсёстры целыми днями сражаются на передовой против ранее неизвестного врага - covid-19.

Шахматное сообщество не осталось в стороне: в фестивале приняли участие 63 человека, которые вместе собрали 402 белорусских рубля! Все собранные средства клуб Шахматный дом перечислил на благотворительный счет министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Когда: 16-17 мая

Где: chesshouse.by

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