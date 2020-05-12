2020-05-12T17:02:42+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси подешевели такси, цветы и авиабилеты. Узнали, чего ждать от цен дальше

А заодно спросили у эксперта, удастся ли удержать инфляцию на уровне 5% за год
Таисия ЧЕРНУХО
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Сходить на свидание сейчас выйдет дешевле, чем раньше, а вот подарить кольцо избраннице - дороже. Фото: pixabay.com.Сходить на свидание сейчас выйдет дешевле, чем раньше, а вот подарить кольцо избраннице - дороже. Фото: pixabay.com.
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В апреле инфляция в Беларуси достигла 0,6%. Иными словами, именно на столько выросли в апреле цены по сравнению с мартом. В целом несильно, но если сравнить с началом года, то инфляция составила уже 3,3%.

В апреле больше всего подорожала еда (+1,3%), что привычно для весны, когда прошлогодние запасы овощей и фруктов иссякают. Непродовольственные товары подорожали на 0,3%, а услуги впервые за долгое время подешевели на 0,2%. Правда, если сравнить апрельские цены на услуги с ценами в начале года, то окажется, что они выросли больше цен на еду (+3,8%).

Из продовольствия ожидаемо больше всего подорожали иммуностимулирующие товары: лук (+38,8%), чеснок (30,4%) и цитрусы (+25,8%). Ощутимо подорожали картофель, яблоки, морковь, гречка. В общем, все то, чем запасались люди на случай карантина. Не пригодилось, но очередной раз взвинтило цены, ведь чем выше спрос - тем выше цены. Подорожала за счет курса валют и многая бытовая техника, в особенности швейные и посудомоечные машины, фотокамеры, фены и пылесосы. Чуть прибавили в цене велосипеды и ювелирные изделия.

Самым подешевевшим продуктом апреля оказался огурец, который ушел от остальных с большим отрывом (-27,7% от цены за месяц). Это вполне объяснимо: в Беларуси поспел первый урожай. На втором месте оказались услуги такси (-9,2%). На третьем - виноград, который за месяц подешевел на 8,5%. Также подешевели букеты живых цветов, авиабилеты, страховки, одежда и обувь. Все то, что в период добровольной самоизоляции не очень-то нужно.

Что примечательно, туристические услуги по Беларуси не изменились за месяц ни на копейку. То же самое с основными необходимыми услугами: мобильной связью, билетами на поезда и электрички, коммуналкой, интернетом.

Напомним, по плану общий уровень цен за год должен подняться не больше чем на 5%. Но вмешался коронавирус, и цены стали повышаться гораздо быстрее. По итогам I квартала годовая инфляция уже составила 4,9%. Национальный банк объяснил это повышенным спросом на некоторые продукты из-за коронавируса. Есть ли вообще шансы уложиться в 5% по итогам года?

- Это последствия девальвации, которая случилась во второй половине марта и закономерно привела к росту цен в апреле, - объясняет академический директор исследовательского центра BEROC Екатерина Борнукова. - Повлиял на рост цен и панический спрос на продукты питания, в особенности на плодоовощную продукцию, - люди активно готовились к самоизоляции. Кроме того, сейчас разрушаются торговые связи между странами, и то, что мы раньше покупали у одной страны, теперь приходится брать у другой, и дороже. Все это отражается на затратах и перетекает в цены, и хорошо, что пока рост такой сдержанный. Нужно понимать, что цель в 5% ставилась до того, как мы узнали, что столкнемся с пандемией. Сейчас инфляция к декабрю составила 3,3%, а летом прошлого и позапрошлого года у нас даже была дефляция из-за снижения цен на сезонные товары. Так что есть надежда, что мы уложимся в 5%. Но, учитывая пандемию, мы можем и не вписаться в этот показатель. Сейчас можно уверенно говорить лишь о том, что инфляции в 400%, какая была раньше, уже не будет, если в корне не изменится политика Национального банка.

Ну хоть огурцы подешевели в апреле! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ну хоть огурцы подешевели в апреле!Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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