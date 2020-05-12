«Дедушка несколько раз чудом остался жив во время войны»

«Мой дед, Александр Антонович Филиппович, войну встретил в возрасте 19 лет курсантом Рижского военного пехотного училища. В первый же день войны обучение было прервано, и курсантов отправили на Можайское направление Московского фронта.

Отношение коренных жителей Прибалтики к Красной армии было, мягко говоря, не очень теплым. Поэтому война для курсантов училища началась еще при передвижении частей по Риге - с чердаков зданий их обстреливали местные жители. Часть бойцов погибли, но дедушке повезло.

На фронте дед был назначен командиром взвода разведки 31-й курсантской стрелковой бригады.

Первая его встреча с фашистом была достаточно неординарной. Получив задание взять языка, он с двумя бойцами взвода перерезал линию связи противника и стал ожидать телеграфиста, который придет ее чинить. Но, увидев живого немца, молодые ребята просто впали в ступор и стали его разглядывать. Как вспоминал дедушка, если бы пришел опытный боец, он бы их самих скорее в плен взял. Но там был такой же зеленый солдатик, который не успел воспользоваться паузой. Придя в себя, бойцы захватили фашиста и доставили его в часть. Как разведчик, такого рода задания дедушка впоследствии выполнял регулярно. Вместе с товарищами они взрывали коммуникации противника, железнодорожные мосты, решали оперативные задачи на территории врага, в ходе которых часто приходилось сутками находиться в воде и грязи практически без движения, чтобы не выдать своего присутствия.

Участвуя в обороне Москвы, дедушка получил свою первую боевую награду. За время боев под Москвой в 1942 году был дважды ранен. После второго ранения его направили в госпиталь в Свердловск (ныне Екатеринбург)… Но он сбежал из госпиталя и отправился на фронт со своей ротой.

Через три дня жестоких боев от всей роты (около 100 человек) в живых остались четверо раненых, в их числе и мой дед. В это время действовал приказ, запрещающий покидать плацдарм, поэтому они оставались в Сталинграде, ожидая на берегу Волги переправу на левый берег. Спустя сутки, когда нашим войскам удалось отбросить немцев, началась эвакуация раненых. Переправа сопровождалась артобстрелами и атаками фашистской авиации. Много бойцов погибло под пулями и бомбами немецких пилотов либо утонуло в Волге. К счастью, плот, на котором находился дедушка, добрался до берега. В полевом госпитале дедушку прооперировали. Придя в себя после наркоза, он не мог понять, где находится - кругом темнота. Выяснилось, что, когда его оперировали, произошел авианалет, и бомба разорвалась рядом с операционной палаткой, где был дед. Вся бригада медиков погибла. Уцелел только дедушка, лежащий на операционном столе. Привлечь внимание из-под обрушившейся палатки дед смог выстрелами из пистолета.

В госпитале Одессы, где Александр Антонович проходил лечение после ранения, полученного в 1944 году при освобождении этого города, он познакомился со своей будущей супругой Клавдией Петровной Котельниковой. Она служила там старшей медсестрой. Молодые люди полюбили друг друга и решили пожениться, что сделать было непросто - в только что освобожденном городе сложно было найти загс. В качестве свидетелей на регистрации брака выступили двое солдат, находившихся на лечении в госпитале. Как вспоминал дед: «Такие же два калеки, как и я - на костылях».

…и после окончания войны уже не расставались. Фото: личный архив.

После выздоровления дедушку направили на службу в свою дивизию, а бабушка осталась служить в Одессе. Снова они встретились только после окончания войны и уже не расставались.

Знаковыми вехами своего воинского пути дедушка также считал форсирование Днепра, освобождение Варшавы и, конечно же, взятие Берлина. В этих боях он уже участвовал, как заместитель командира дивизиона, не раз личным примером поднимая бойцов в атаку. Закончил войну дедушка в звании гвардии капитана.

За боевые подвиги дедушка был награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда» и другими. Дважды представлялся к присвоению звания Героя Советского Союза.

Бабушка после окончания медучилища в 1943 году прошла боевой путь в составе хирургического передвижного полевого госпиталя в звании младшего лейтенанта медицинской службы. Под ее руководством и присмотром лечение прошли более 400 очень тяжелых раненых. Награждена медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Александр Александрович ФИЛИППОВИЧ, заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк».

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