2020-05-12T18:54:00+03:00
Экономика
КП Беларусь

Правительство определилось с продуктами, которые не должны дорожать ближайшие три месяца. Куриное филе и свиная вырезка к ним больше не относятся

А вот сосиски и сардельки в списке остались. Так же как, например, черный байховый чай и хозяйственное мыло
Виктор ПАЖИТОК
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Внесены изменения в перечень социально значимых товаровВнесены изменения в перечень социально значимых товаровФото: Надежда БУТОВИЧ
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Министерство антимонопольного регулирования (МАРТ) уточнило перечень социально значимых товаров и изменило подходы к регулированию цен на них. Напомним, еще в апреле МАРТ определил перечень из 26 позиций, цены на которые в течение 90 дней государство будет регулировать и сдерживать. Новое постановление ведомства, которое вступает в силу 13 мая, детализирует этот список, а также накладывает ограничения на импортеров.

Прибыль импортеров - не больше 10%

Поставщики, которые импортируют в Беларусь товары, внесенные в список социально значимых, при формировании цен на них не могут закладывать в цену больше 10% рентабельности. Помимо этого уточняется и сама формула отпускной цены импортера: в нее теперь включаются контрактные цены, расходы по импорту и на реализацию, а также ограниченная 10% рентабельность. Однако предприятиям и индивидуальным предпринимателям, которые торгуют сельхозпродукцией, разрешено прибавлять к цене затраты по заготовке, хранению и транспортировке продуктов.

Социально значимы - черный байховый чай, сосиски и хозяйственное мыло, а жидкое мыло и минеральная вода - нет

В прежнем списке социально значимых товаров было масло. Новое постановление уточняет, что речь идет только о простом сливочном масле, а на топленое, десертное, шоколадное и фруктовое масло цены можно у государства не спрашивать.

Контролировать будут цену на растительное масло (подсолнечное и рапсовое), на муку высшего, первого и второго сортов, без добавок. Под бдительным контролем - ценообразование на макароны, в частности на вермишель, спагетти, рожки и прочие сухие макаронные изделия, относящиеся к группам Б - из стекловидной муки и В - из обычной хлебопекарной, в том числе макароны быстрого приготовления.

Ограничен рост цен на молоко коровье пастеризованное, кефир из коровьего молока, сметану, а также творог, не содержащий добавок, любой жирности и в любой упаковке.

Это же касается и чая, правда, самого простого - контролировать теперь будут цену на черный байховый, весовой и фасованный, но без вкусовых и ароматических добавок.

Есть нововведения и по мясной продукции. Из списка социально значимых продуктов исключили куриное филе и фарш из куриного мяса. При этом мясо кур и цыплят бройлеров охлажденное или замороженное, в тушках или в виде полуфабрикатов на кости (бедро, голень, окорочка, крылышки, грудка, набор для супа и другие) в списке сохранилось. Остались там вареная колбаса, сардельки с сосисками.

Что касается свинины и говядины, то теперь социально значимой продукцией считается мясо в тушах и полутушах, которые разделывают по стандартам розничной торговли и продают по сортам. При этом МАРТ будет контролировать цены и на крупнокусковые на кости и бескостные полуфабрикаты. Но не на все: продукты из высокоценных частей туши (а это вырезки, филейная, шейная части, высококачественная говядина и пр.) к списку социально значимых не относятся.

Интересны нововведения, касающиеся мыла: социально значимым признано только туалетное и хозяйственное твердое мыло любой формы и в различных упаковках (исключение - твердое крем-мыло, мыло косметическое ручной работы). Антибактериальное, обеззараживающее мыло в эту категорию также не попало.

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