«На твоей могиле мы оставим куклу с розовыми локонами»

«Высылаю письмо моей дочери, Ульяны Бойковой (12 лет, гимназия №34 г.Минска), своей двоюродной прабабушке, которая не пережила блокаду Ленинграда и от которой нам на память остались карточка и номер братской могилы.

Кому: Шурочке Добровой (октябрь 1937 - февраль 1942)

Куда: село Ям-Ижора - Детский дом №50, город Ленинград, ул. Ждановская, дом 23 - Пискаревское кладбище, братская могила №23.

«Дорогая Шурочка!

Пишет тебе твоя двоюродная внучка Ульяна.

Мы с тобой никогда не виделись, но связаны через поколения. Нас разделяют десятилетия, пролетевшие после той жестокой войны, в которой ты так и осталась четырехлетней девочкой.

Осень 1937 г. Ты родилась несколько недель назад. Вокруг тебя счастливые голоса и любящие глаза старших братьев и сестер, крепкие руки папы и мама, от которой пахнет молоком и спокойствием.

Лето 1940 г. Тебе уже почти 3 года. Ты сказала свое первое слово «мама», сделала первые шаги, попробовала малину и клубнику в саду… Чудом казалось мороженое в креманке, которое ты ела первый раз.

Август 1941 г. В доме произошли изменения: куда-то пропал папа, мама стала реже улыбаться, а иногда плачет. Ты думаешь о скором дне рождения, о кукле с розовыми локонами, обещанной тебе старшей сестрой Валей. Сестра Аня привезла тебе и братьям маленькие душистые булочки. Их ты будешь просить каждый раз в качестве гостинца.

Сентябрь 1941 г. С каждым днем мама становится все грустнее и тревожнее. Она не разрешает братьям выходить на улицу в те дни, когда в небе что-то шумит. Сегодня в небе не просто шумит, а громыхает, но мама ушла встречать возвращавшуюся из Ленинграда Аню. Мамы очень долго нет. Тебе страшно… Мама так и не вернулась, а в дом пришли незнакомые люди и увезли вас в большой дом, где было много мальчишек и девчонок.

Ноябрь 1941 г. День рождения прошел, но куклу с розовыми локонами никто не подарил. Но главное, что вас нашла Аня. С ней было спокойнее.

Январь 1942 г. После нового года ты заболела… Оказалась в палате с другими больными детьми, куда остальных не пускали. Тебе было одиноко и страшно.

Февраль 1942 г. Сегодня ты встретилась с родителями, которые с куклой с розовыми локонами и маленькими булочками забрали тебя навсегда с собой…

Дорогая Шурочка!

Ты так и не узнала, что твоих братьев смогли эвакуировать, сестра Аня выжила в голодном Ленинграде, а Валя спасла жизни многих солдат.

Война давно закончилась. Но есть память о тебе и тысячах детей, чье детство украла война.

P.S. К твоему дню рождения мы всей семьей собираемся приехать в Санкт-Петербург на Пискаревское кладбище, найти братскую могилу №23 и оставить на ней душистые булочки и куклу с розовыми локонами.

Твоя правнучка Ульяна».

Прислала Анна БОЙКОВА.

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