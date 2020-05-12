2020-05-12T19:30:01+03:00
Общество
КП Беларусь

«Никто из артистов не отказался». Даже во время коронавируса в Витебске готовятся провести «Славянский базар»

Дирекция фестиваля пока не рассматривала перевод многотысячного фестиваля искусств в онлайн-формат. Подготовка к ему идет
Наталья ПАРТОЛИНА
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"Славянский базар в Витебске" не только не отменили, но пока даже не думают переводить в онлайн-формат. Фото: Сергей СЕРЕБРО."Славянский базар в Витебске" не только не отменили, но пока даже не думают переводить в онлайн-формат. Фото: Сергей СЕРЕБРО.
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- «Славянский базар» можем провести хоть завтра, подготовка к нему идет, вопрос об отмене фестиваля даже не рассматривался, - говорит директор фестиваля Глеб Лапицкий.

Город действительно готовится к «Базару», улицы пестрят афишами, билеты продаются и на онлайн-сервисах, и в фестивальных кассах, и даже в музее «Духовской круглик», где можно и выставку, посвященную «Базару», посмотреть. По словам Лапицкого, никто из зарубежных звезд от участия в «Славянском базаре в Витебске» не отказался.

- Это показывает, насколько высок статус нашего фестиваля во всем мире. Ни один артист не сообщил о том, что отменяет свое участие! Конечно, мы постоянно мониторим эпидемиологическую обстановку в мире, анализируем, делаем выводы, готовы реагировать на изменение ситуации, - отмечает Лапицкий.

- Может быть, артисты вносят изменения в райдеры? Требуют особые антисептики в гримерки?

- Такого тоже пока не было, но мы готовы обеспечить все аспекты безопасности. Все, чего будет требовать эпидемиологическая ситуация в июле, сделаем.

Витебские коллективы, которые должны быть заняты на фестивале, репетируют онлайн, а некоторые страны – например, Латвия – проводят в сети национальные отборы на «базарные» конкурсы . Россия еще не приняла решение, кто представит страну на детском и взрослом конкурсах исполнителей.

- Онлайн-формат – это минимум, которым придется ограничиться, если того потребует обстановка. Но хочется, чтобы фестиваль все же прошел оффлайн, вживую, - считает Глеб Лапицкий. – Я сам вокалист и знаю, что выступления онлайн воспринимаются совсем по-другому. Поэтому я не сторонник проведения вокальных конкурсов в интернете.

Основная трудность для организаторов фестиваля на сегодняшний день – закрытые границы и изменения в работе транспортных компаний, под которые придется подстраиваться.

- Уже полностью готово оформление сцены Амфитеатра, но привезти его мы не можем – все в Москве, а границы закрыты, - рассказал Глеб Лапицкий.

А вот зрители, по словам директора, «затаились». Если в феврале-марте продажи билетов на фестивальные мероприятия шли с опережением, то сейчас берут их не так бойко. Но и сдавать особо не идут. Люди выжидают. В фестивальных «пабликах» в сети предлагают перенести фестиваль.

- Я билеты купила, жалко будет, если придется сдавать. Считаю , что «Славянский базар» можно перенести, например, на август. И билеты у людей сохранятся, и обстановка станет понятнее. В августе-сентябре точно бы все были. Получился бы грандиозный праздник, - предлагает Инна.

Фестивальных мероприятий многие реально ждут.

- Спектакль «Вредные привычки» в Москве смотрела два раза, и в Витебске обязательно пойду! – предвкушает Ирина.

Цены на билеты дирекция изменять не планирует – независимо от того, как пойдут дальше продажи, ни дешеветь, ни дорожать они не будут. А вот кучу скидок, акций и розыгрышей обещают.

Напомним, «Славянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 21 июля. Только в Летнем Амфитеатре – главной концертной площадке фестиваля – запланировано 13 концертов, попасть на которые можно, заплатив от 20 до 220 рублей. Ветеранам войны дирекция обещает билеты бесплатно. Среди приглашенных звезд – Филипп Киркоров, Томас Андерс, Валерий Меладзе, Дмитрий Маликов. Обычно на фестиваль искусств в Витебск съезжаются тысячи гостей и участников, кроме концертов и спектаклей, проводится много open-air мероприятий.

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Филиппа Киркорова ждут в Витебске с пятью фурами декораций. Сейчас певец отменяет ранее запланированные концерты из-за коронавируса, но дирекция "Славянского базара" пока не получала от него такого уведомления.

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