2020-05-12T23:27:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Психотерапевт – о возросшей тревожности белорусов из-за коронавируса: «Даже те, кто обычно употребляет мало, стали искать утешение в алкоголе»

Рост продаж спиртных напитков в первом квартале 2020 года увеличился. Причем стали чаще покупать коньяк, а плодовые вина – реже
Раиса ЮДИНА
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Неужели самоизоляция тоже повлияла на выбор напитков?Неужели самоизоляция тоже повлияла на выбор напитков?Фото: Раиса ЮДИНА
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Пандемия коронавируса стала для многих людей настоящим стрессом - жизнь неожиданно изменилась, планы рухнули, будущее неопределенно. Каждый адаптируется к стрессовой ситуации по-своему. Кто-то работает над собой, кто-то обращается к психологам, а кто-то идет по самому легкому и неправильному пути, выбирая алкоголь в качестве примирения с действительностью.

- В первом квартале зафиксирован рост продаж спиртных напитков в Беларуси, - обратил внимание Сергей Игумнов, председатель правления ОО «Белорусская ассоциация психотерапевтов». – Это можно объяснить возросшим уровнем тревожности населения из-за пандемии коронавируса. Граждане, в том числе и те, кто в обычном состоянии употребляют алкоголя мало, стали искать в нем утешение. И это проблема, потому что попытка снимать стресс алкоголем может привести к алкогольным срывам, не говоря о том, что алкоголь снижает антисуициальный барьер. Бесстрастная судебная медицинская статистика свидетельствует: у 60% лиц, завершивших жизнь самоубийством, обнаружено значимая доза алкоголя в крови. У психиатров-наркологов наблюдались из этих лиц лишь 6%.

На сайте Белстата, где приведены сравнительные данные продажи продовольственных товаров за 1 квартал 2019 и 2020 года, лидер по росту потребления – коньяки, бренди и слабоалкогольные напитки. Плодовые вина - единственный вид спиртного, потребление которого уменьшилось.

Интересно, что покажет статистика во втором квартале, когда заболевших мы считали не сотнями, а тысячами?!

Продажа алкоголя по данным Белстата. Фото: Раиса ЮДИНА

Продажа алкоголя по данным Белстата.Фото: Раиса ЮДИНА

1 дал – 10 литров

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Психотерапевт – о возросшей тревожности белорусов из-за коронавируса: «Даже те, кто обычно употребляет мало, стали искать утешение в алкоголе»
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