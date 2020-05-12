«Это затягивание процесса». Завод «Горизонт» отказался делать существенную скидку по аренде квест-румам и студиям танцев

Из-за падения посещаемости на фоне пандемии многие арендаторы площадей завода «Горизонт» потеряли до 95% прибыли. Уже больше двух месяцев назад они впервые обратились к арендодателю с просьбой снизить арендную плату, однако пока это так и не принесло результата.

Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, они провели встречу, где подняли насущный вопрос. На встрече, которая продлилась около четырех часов, присутствовало около 50 арендаторов, а также по видеосвязи подключились представители арендодателя.

- Разговор был эмоциональный. Нас чуть ли не со слезами на глазах заверяли, что они находятся едва ли не в такой же плачевной ситуации, как и мы, - рассказывает один из арендаторов Юрий Алейник. - Нам сказали, что о снижении аренды на 50 - 70% речи идти не может. Несколько раз мы спрашивали, на какое снижение можем рассчитывать, но ответа так и не было. Добавили, что готовы разговаривать с каждым арендатором индивидуально, но так нам говорят уже два месяца. Для меня, как арендатора, понятно, что это затягивание процесса. А каждый день затягивания решения - это накопление долгов по арендной плате.

Сейчас арендаторы вынашивают коллективное решение по выходу из сложившейся ситуации. По словам собеседника, они нащупали один механизм действий. В этом направлении уже работают юристы, сами же арендаторы планируют объявить о своем решении в ближайшие дни.

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