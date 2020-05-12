Александр Лукашенко: «Дал команду, чтобы немедленно представили мне прогноз не по COVID-19, а по пневмониям»

На совещании 12 мая Александр Лукашенко рассказал, что при широком тестировании на коронавирус, фиксируется прирост заражений. По его словам, главное - лечить пневмонии, которые бывают не только коронавирусными. По его словам, в теперешних эпидемиологических условиях главное не статистика по количеству заболевших, а спасение жизней людей.

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...ПРОГНОЗЕ

«Вчера я дал команду, чтобы немедленно представили мне прогноз не по COVID-19 (у нас этот прогноз есть), а по пневмониям. По всем пневмониям, в том числе ковидным. У нас, и не только у нас, везде, проблема номер один в лечении - это пневмонии».

Президент рассказал, что в Беларуси уже нет такого прироста, как было даже 2-3 недели назад.

«Дай бог нам на этом уровне выдержать».

...САНАТОРИЯХ

Президент отреагировал на информацию, что не вылечившихся людей выписывают из больниц на долечивание в санатории.

«Хочу, чтобы все понимали, в чем суть: мы лечим людей в больницах, и мое непреклонное, жесткое требование к Минздраву и коллективам больниц - ни в коем случае в инфекционных больницах не передерживать выздоравливающих людей».

«Если есть нормальная динамика в лечении непосредственно в больнице, лечащие врачи видят, что человек себя нормально чувствует, мы его переводим на санаторно-курортное лечение. Я поручал: Аксаковщина (Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации. - ред.) и госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны в Минске».

...ЛЕЧЕНИИ ДОМА

Есть и люди, которые наблюдаются дома. Напомним, это касается бессимптомных заболеваний, если нет риска заразить других.

«В Минске, допустим, создано около 270 бригад, которые в своих районах держат на контроле определенное количество этих людей. И если какое-то ухудшение, мы немедленно их госпитализируем».

«Вот такой замкнутый круг, и это себя оправдало. Как только заметили, что где-то заболел человек, немедленно начинаем тестировать его контакты и изолировать. Очаговый метод борьбы, а не фронтальный на изоляцию. Это особенность сегодняшнего лечения в Беларуси, и мы к этим методам пришли постепенно».

«Давайте без истерии, спокойно в этом направлении работать. Кадры расставлены».

...ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

«В это непростое время, когда весь мир не работает, экономика не работает (слава богу, начали понемногу открывать производства и на Западе, и в России, в Китае), когда еще не развернулась экономика, для нас очень важно сохранить трудовые коллективы». «Категорически неприемлемо увольнение людей. Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным».

...ПОДДЕРЖКЕ

«Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке и кто сам шевелится. Нужно и самим искать работу».

...РЫНКАХ

«Да, сегодня невозможно поставить куда-либо на рынки продукцию. Но надо договориться. Через неделю, месяц откроются рынки, и у вас будет готовый договор, вы поставите свой товар. И это тоже форма работы».

«Мы ведь не закрывали ни одно производство, ни один ресторан, ни один кинотеатр - мы вообще ничего не закрывали и никого не ограничивали. Мы просто предупредили людей: берегите себя».

...СМЕРТНОСТИ

«Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения. Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, - это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, - это останется. Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранения жизни людей. Я об этом в храме недавно говорил, и я это беру на серьезный контроль».

...БЕЛОРУССКОМ МЕТОДЕ

«Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей. И в то время как смертность у них за сутки превышает всех умерших (от болезней, отягощенных коронавирусом. - Ред.) в Беларуси за эти три месяца».

...РОССИИ

«Посмотрите на восток - дружественная нам, родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Глава ВОЗ позвонил Лукашенко. И пообещал приехать, но после пандемии

12 мая состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом. Позвонил глава ВОЗ и попросил рассказать об обстановке, которая на сегодняшний день складывается в Беларуси, а также поинтересовался, какая нужна поддержка от организации, заявив о готовности при необходимости такую помощь оказать.

Президент рассказал о системе здравоохранения в Беларуси, о тактике, которой страна борется с коронавирусом. Рассказал и о том, что вызывают беспокойство пневмонии. По его словам, главная задача, которую определили для себя в Беларуси, - бороться за каждую жизнь, ни в коем случае не допуская скачка уровня смертности.

Глава ВОЗ сказал, что у каждой страны во время пандемии есть свои методы борьбы, а единых правил нет.

Поговорили и о миссии ВОЗ, которая работала у нас в апреле. Лукашенко поблагодарил Гебрейесуса за приезд экспертов. И пригласил руководителя ВОЗ посетить Беларусь с визитом. Гебрейесус принял приглашение, пообещав приехать в нашу страну после окончания пандемии.

Кстати, на международном статистическом ресурсе провели анализ данных по количеству новых заражений коронавирусом. Беларусь 10 мая вышла на первое место в Европе по числу новых случаев. И стала пятой в мире.

По официальным данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 24 873 случая COVID-19 (+967 за сутки). После курса лечения и наблюдения докторов выздоровели 6974 пациента (+443 за сутки). За весь период скончались 142 человека (+7 за сутки). Ведомство уточняет, что у умерших были хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция.

За все время в стране проведено 284 445 тестов. В исследованиях задействованы 38 лабораторий.

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