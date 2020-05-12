«Вот и дождались снега!» Смотрите, какого цветочного снеговика слепили 12 мая

Фото снеговика разместила на своей странице в соцсетях гендиректор белорусского рекламного агентства «Твайс» Ирена Бельская.

- Фото снеговика прислала моя дочка, а ей прислали друзья, - рассказала «Комсомолке» Ирена. - Меня просто покорило это фото! Если бы дело было в январе, то никого бы не удивил снеговик. Но чтобы в середине мая вдруг снеговик - это невероятно! Не знаем, сколько он простоит, но важно, что он случился в этой жизни, и мы теперь будем его вспоминать.

К слову, сама Ирена тоже вживую наслаждалась удивительной картиной - на террасе ее дома снег, а за забором - цветущее рапсовое поле. Действительно, колоритная картинка для середины мая!