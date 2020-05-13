2020-05-14T14:01:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Жена умершего от коронавируса гомельчанина: «Многие такие же больные ходят и ездят по городу»

56-летнему Анатолию пришлось не раз побывать в поликлинике, вызывать скорую, и только потом его забрали в больницу, где он умер
Павел МИЦКЕВИЧ
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Анатолий болел 21 деньАнатолий болел 21 деньФото: из семейного архива
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Гражданского мужа гомельчанки Елены хоронили без нее - семья находится на самоизоляции как контакт первого уровня. На похоронах были всего три человека - двое родственников и священник. История болезни 56-летнего Анатолия, который работал на предприятии простым слесарем, насчитывает 21 день. А началось все с обычного похода к врачу.

- Поднялась температура, начался сухой кашель. Врач назначил «Ангримакс». Три дня пропил, температура и кашель не прошли. Ни снимок, ни анализы сразу не делали. Потом врач выписал антибиотик «Азитромицин». Но по-прежнему лучше не становилось, - рассказывает Елена. - Как-то ночью Анатолий не мог уснуть, была одышка. Попросил вызвать скорую, сказал, что надо ехать в больницу. Приехала бригада - не слушали, ничего не делали, только измерили температуру, которую мы до этого сбили парацетамолом. Возмутились, мол, температура не 40 - зачем вызвали? Сказали обращаться к участковому врачу и уехали.

«ТЕЛЕФОН ВЗЯЛА МЕДСЕСТРА И СКАЗАЛА, ЧТО МУЖА ПЕРЕВЕЛИ В РЕАНИМАЦИЮ»

Лучше Анатолию не становилось, продолжает Елена:

- Когда учащался пульс, возникала одышка, он говорил: «Если со мной что-то случится…» Объяснял, где деньги, где вещи, решал бытовые вопросы. Наверное, он предчувствовал… А я успокаивала, уверяла, что поправится.

В итоге после шести дней приема антибиотиков Анатолию снова пришлось идти на прием в поликлинику - с температурой. А оттуда уже сразу отправили в больницу. Там ставили капельницы, кололи антибиотики, меняли их, сбивали температуру, но ниже 37,5 она не опускалась, поднималась и под 39 градусов. Одышка не проходила. Тест на коронавирус взяли в больнице, на седьмой день пришел результат - положительный

В справке о смерти - коронавирус и пневмония Фото: из семейного архива

В справке о смерти - коронавирус и пневмонияФото: из семейного архива

- Из больницы Анатолий звонил, говорил, что ему очень тяжело, была большая слабость, не мог подняться с кровати. Ему хотелось спать. Часто падал кислород, поэтому дышал из кислородной подушки. Утром 11 мая я позвонила, а муж уже не отвечал. Потом его телефон взяла медсестра и сказала, что Анатолия перевели в реанимацию. Я спросила, будет ли муж жить. Врач ответил: «Вы, наверное, не туда обращаетесь, я не знаю…» Сказал, что состояние стабильно тяжелое.

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Родственники подписывали согласие на экспериментальную терапию - на применение лекарства против малярии, привозили в больницу препараты, восстанавливающие работу печени после побочных действий лекарств, которые давали в больнице. Но вечером 11 мая Елене позвонили: Анатолия не стало. Сказали утром звонить в морг. В справке о смерти указали пневмонию и CОVID-19.

Анатолия похоронили 12 мая Фото: из семейного архива

Анатолия похоронили 12 маяФото: из семейного архива

- Перед тем как отдать тело, его кварцевали где-то полчаса. На участке кладбища, где хоронили, одинаковые могилы, выросшие как грибы… Анатолий был очень светлым и тихим человеком, жизнерадостным, веселым, во всем поддерживал, не оставлял без внимания ни одной просьбы… Был безотказным. Плохого слова от него никто не слышал. Он любил нас, - Елене трудно сдерживать слезы. - Где он мог заразиться - не знаю. У нас в семье первые тесты отрицательные. В магазине, в транспорте - где угодно мог подхватить. Ведь многие такие же больные ходят и ездят по городу, к сожалению.

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