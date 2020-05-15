«После коронавируса чувствую только очень резкие запахи. Нужен не один месяц на восстановление»: Наталья заболела первой в Лунинце, а затем слегла вся семья

Поговорить с Натальей Седовой из Лунинца нам удается только в 9 вечера: до этого времени женщина на работе - она директор одного из магазинов в райцентре. Больше месяца Наталья Федоровна провела в больнице, еще две недели после - дома, теперь наверстывает все, что пропустила.

Симптомы болезни у нее появились еще в конце марта: начался озноб, лихорадка, боль в суставах, поднялась высокая температура.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«У мужа все три теста на коронавирус оказались отрицательными»

Наталья называет себя первой заболевшей коронавирусом жительницей района. Симптомы болезни у нее появились еще в конце марта: начался озноб, лихорадка, боль в суставах, поднялась высокая температура.

- Все думали, что вирус где-то в Китае, Италии, это всего лишь простуда, которая нас не коснется. Я работаю в крупной торговой сети, организация нас обеспечила всякими листовками, информацией - так мы и изучили все симптомы, морально себя подготовили. Врачам скорой и медикам в поликлинике я так и говорила: у меня, наверное, коронавирус. Это не было похоже на обычную простуду. Но госпитализации в Лунинце мне добиться так и не удалось. Все говорили только соблюдать постельный режим и пить много жидкости, - вспоминает Наталья. К тому времени с такими же симптомами серьезно болел и ее 53-летний муж - его госпитализировали в инфекционное отделение Лунинецкой ЦРБ, а позже перевели в реанимацию, тест на коронавирус был отрицательным.

Через несколько дней после госпитализации мужа Наталья попросила сестру отвезти ее в Минск.

- В какой-то момент я поняла, что уже просто не могу встать с постели, умираю. Но меня успокаивали - мол, все хорошо. В больницу меня никто забирать не хотел. Мы с сестрой приехали в первую попавшуюся больницу в Минске, в приемном отделении я просто сказала: «Помогите». Врачи сразу все поняли и госпитализировали меня.

Наталье сделали тест на коронавирус - он оказался положительным. Выяснилось, что у 43-летней женщины поражены оба легких - двухсторонняя пневмония. Из больничной палаты в Минске Наталья Федоровна пыталась как-то помочь мужу, который в это время лежал в больнице в Лунинце: звонила врачам, просила сделать ему компьютерную томографию.

- Когда муж болел, снимок делали четыре раза, и все они ничего не показали. Только после КТ врачи поняли, что все очень печально, и его сразу перевели в реанимацию, потом подключили к аппарату ИВЛ. Причем у него взяли три теста на коронавирус, и все три - отрицательные.

«Если бы случилось худшее - меня бы отнесли к числу умерших с сопутствующими хроническими заболеваниями»

Сейчас Наталья рассказывает об этом спокойно, но во время болезни приходилось усилием воли держать себя в руках и не паниковать.

- Изолированы были все: дети, мама, сестра с семьей, около 20 коллег, с которыми я контактировала. Мы это пережили в том числе благодаря родным, которые помогали как могли. В Бресте у меня двоюродная сестра, она мужу привозила нужные вещи. Детей досматривала, передачи готовила. Брат присматривал за домом в Лунинце. Меня не оставляли коллеги, передачи приносили. Я сильный человек и обязана была выжить… Я лежала в больнице в Минске и старалась контролировать всю ситуацию: постоянно была на связи с реанимацией в Бресте, куда перевели мужа, с детьми общалась - двое младших были на самоизоляции в Бресте, старший остался в Витебске, он там учится. Мир не без добрых людей: удивительно, но мне звонили даже незнакомые люди и предлагали помощь.

Муж Натальи лежал в реанимации, его подключали к аппарату ИВЛФото: Виктор ДРАЧЕВ

Врачи несколько раз меняли подходы к лечению Натальи:

- Мне 7 лет назад делали операцию, потому что у меня врожденный порок сердца. Если бы случилось худшее, меня бы отнесли к статистике умерших с сопутствующими хроническими заболеваниями. Врачам в Минске пришлось подбирать курс лечения, потому что мне из-за проблем с сердцем не все подходит. Да и эта болезнь для них не знакома - они лечат ее почти вслепую и, можно сказать, на нас ее изучают.

Симптомы у Натальи были типичными для коронавируса, все как по методичке ВОЗ: почти сразу пропало обоняние, причем не полностью восстановилось и до сих пор:

- Сейчас чувствую только очень резкие запахи. Суставы очень болели: скрутишься, лежишь - тебе хорошо, а двигаться было очень сложно. И кашель был сильный. У наших детей не подтвердился коронавирус, но они тоже болели: у сына младшего полностью пропал голос, он осип до такой степени, что вообще не мог говорить. У дочки пропало обоняние.

Женщина благодарна врачам и медсестрам 6-й городской клинической больницы Минска, которые все время поддерживали и не давали опускать руки:

- Я даже не видела их лиц - все были в защитных костюмах. Общение с ними было ограничено: они пришли, сделали обход, провели процедуры - и ушли. Но всегда была связь по телефону.

Наталья лежала в отделении для пациентов с коронавирусом, в палате она была одна. Пока не было результатов первого теста, из палаты ей выходить не разрешалось.

- Только когда пришел положительный результат, уже можно было ходить по коридору.

«Понадобится еще не один месяц, чтобы восстановиться»

В больнице Наталья провела больше месяца, после выписки еще две недели была дома на самоизоляции. Сейчас дома и ее муж.

- Мы до сих пор не можем выкарабкаться. Когда меня выписали, сделали контрольный снимок: образовался фиброз, рубцы были. Поэтому нужен еще не один месяц, чтобы восстановиться. Мы оказались перед лицом смерти и ценности жизни теперь осмысливаем совсем по-другому: понимаем, что нет ничего дороже здоровья. Сейчас я чувствую себя нормально. Врачи сказали, что при таком течении болезни у меня выработались антитела и заболеть я больше не могу. Хотела получить справку о том, что я здорова и не представляю никакой опасности для окружающих, но единственное, что у меня есть, - выписка из больницы, где написано, что у меня два отрицательных мазка.

На полное восстановление Натальи и ее мужа понадобится еще не один месяцФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейчас, к сожалению, болеют другие родственники Натальи.

- Мой свекор лежит в реанимации с подтвержденным коронавирусом. Невестка болеет - три дня температура высокая была, все признаки простуды. Добились КТ - показала двухстороннюю пневмонию. Если бы не этот снимок, так бы и лежала дома. Девятилетний сын сестры, которая меня отвозила в больницу, тоже заболел двухсторонней пневмонией, хотя вся их семья сидела на самоизоляции. Может, и хорошо, что мы заболели в числе первых - еще и места в больницах были, и внимания врачей хватало.

Наталья не выходит на улицу без маски и перчаток, старается нигде не бывать, кроме работы.

- Дети тоже сидят дома: дочка в колледже учится по удаленной системе, сын в университете. Младший ребенок дома: уроки сделал - сразу в телефон, в компьютер. Надо силой заставлять на улицу выйти - хотя у нас свой дом, двор есть. В нашей организации многие переведены на удаленную работу. Я не допускаю в кабинет тех, кто приходит без масок, без перчаток. Наша семья и до болезни носила маски - и, честно скажу, на нас смотрели как на дурачков. И от врача слышали, мол, что вы мне тут панику разводите, людей пугаете. После выписки из больницы я пришла к врачу - она была без средств защиты. Я отказалась, чтобы она меня слушала - боюсь, что мой ослабленный организм может подцепить если не коронавирус, то какую-то другую болезнь.

На улицах в Лунинце, по наблюдениям Натальи, сейчас стало меньше людей, покупатели реже приходят в магазин.

По наблюдениям Натальи, людей на улицах Лунинца стало меньше, покупатели в магазине торопятся сделать покупки и уйтиФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Уже нет таких, которые долго блуждают: пришли, купили, что им надо, - быстренько на кассу и ушли. Покупатели молодцы - почти все ходят в масках, антисептиками обрабатывают руки и на входе, и на выходе. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей поняли, насколько это важно. Есть люди, которые думают, что у нас в Беларуси достаточное количество аппаратов ИВЛ, поэтому можно спать спокойно, ходить без масок, но они глубоко заблуждаются. Мой муж был на ИВЛ, лежал в реанимации - это, наверное, Божья благодать, что он выкарабкался.

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