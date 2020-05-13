2020-05-13T10:57:28+03:00
Минск
КП Беларусь

Каждый месяц – 1% от цены! Купите вашу новую престижную квартиру в центре Минска в рассрочку на 100 месяцев!

Правило экономики – чем длиннее рассрочка, тем большее количество людей могут позволить себе те или иные товары и услуги. Особенно если речь идет о таком особенном товаре, как собственная квартира. Мечтают о ней многие!
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А могут ли все осуществить эту мечту? Конечно, да, и в одних из лучших районов Минска!

Решайте свой квартирный вопрос прямо сейчас! Ведь теперь квартиры в престижных столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» можно купить в длительную рассрочку на 100 месяцев и без первоначального взноса.

Условия настолько уникальны, что в это трудно сразу поверить. Только вдумайтесь: первоначальный взнос не требуется, а ежемесячно вы будете оплачивать ровно 1% стоимости своей квартиры! За 100 месяцев – 100%!

Таким образом, на выплату всей стоимости квартиры отводится 8 лет и 4 месяца – срок рассрочки более чем приемлемый!

И не удивительно, что новым инструментом спешат воспользоваться очень многие семьи – и для покупки собственного престижного жилья, и для удачного инвестирования.

Комплекс «Маяк Минска» буквально за несколько лет преобразил район у Национальной библиотеки. Он построен по соседству с обширной лесопарковой зоной, что уже подразумевает особый уровень комфорта. Но главное, впервые в белорусской столице он возводился по принципу «город в городе». Это значит, что все необходимое для счастливой и комфортной жизни у его жителей – рядом, в шаговой доступности.

Здесь отличное транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро «Восток», рядом – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Здесь отличное транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро «Восток», рядом – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Здесь отличное транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро «Восток», рядом – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.

Школа.

Школа.

Детский сад.

Детский сад.

Важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси «Дана Молл». Еще одно место активной городской жизни – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо с мультимедийным фонтаном «Дана Танец».

Торгово-развлекательный центр «Дана Молл».

Торгово-развлекательный центр «Дана Молл».

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо.

Мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска.

Мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска.

Комплекс «Маяк Минска» очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения, а также возведен бизнес-центр «Дана Центр».

Бизнес-центр «Дана Центр».

Бизнес-центр «Дана Центр».

В комплексе «Маяк Минска» в рассрочку на 100 месяцев можно приобрести квартиры в домах «Микеланджело», «Гоген» и «Рафаэль». Это жилье премиум-класса в уже готовых зданиях! Покупателям не нужно ждать окончания строительства – можно просто осмотреть свою будущую квартиру, приобрести ее и сразу же приступать к ремонту, а вскоре – и к заселению!

В доме «Микеланджело», который состоит из двух секций, переменная этажность — от 9 до 13 этажей. Его отличительная особенность — открытые террасы с изумительными видами!

Дом «Микеланджело».

Дом «Микеланджело».

Фасад, который обращен к Национальной библиотеке, полностью выполнен с панорамным остеклением и имеет наклонную геометрию – верхние этажи будто нависают над нижними. Это обеспечивает наилучшую обзорность и одновременно приватность жилого пространства.

Фасад дома «Микеланджело» полностью выполнен с панорамным остеклением.

Фасад дома «Микеланджело» полностью выполнен с панорамным остеклением.

Светлое лобби с отделкой под белый мрамор и пурпурный с золотом декор стен, а также красивые светильники напоминают дворцовый стиль музеев, в которых хранятся полотна великого мастера.

Лобби дома «Микеланджело».

Лобби дома «Микеланджело».

Санитарная комната с пеленальным столиком.

Санитарная комната с пеленальным столиком.

На первых этажах дома размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно спуститься прямо на лифте.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело».

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело».

Этот дом – подлинный Клондайк для тех, кто думает об удачном вложении средств! Бизнесвумен Татьяна Богданович, например, сначала приобрела в доме «Микеланджело» коммерческие помещения – в торговом центре класса люкс. А сейчас решила инвестировать и в квартиру в этом же доме.

– Я очень довольна сделкой. Ранее приобрела в «Микеланджело» пять коммерческих помещений, на которые быстро нашлись арендаторы. Что не удивительно – просторные, с высокими потолками и с окнами, выходящими прямо на Национальную библиотеку, они очень нравятся как клиентам, так и владельцам бизнеса! Теперь решила, что нужно инвестировать и в покупку квартиры в этом доме. Тем более, что предоставляется очень удобная и выгодна рассрочка на 100 месяцев без первого взноса. Моя новая квартира – в престижном месте, в полностью готовом доме с прекрасной отделкой лобби, с торговым центром и паркингом. «Отличная инвестиция!» – считает Татьяна Богданович.

Дома «Гоген» и «Рафаэль» высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Их объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.

Дома «Гоген» и «Рафаэль».

Дома «Гоген» и «Рафаэль».

Дизайнерского лобби.

Дизайнерского лобби.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Квартиры свободной планировки, панорамное остекление и застекленные лоджии – это не только много света и солнца, но и чудесный вид, который открывается из окон. Очень стильные здания!

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы.

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы.

Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов уже построен детский сад!

Детский сад построен прямо во дворе домов.

Детский сад построен прямо во дворе домов.

Детская площадка.

Детская площадка.

Для молодых родителей в комплексе «Маяк Минска» плюсов множество, от игровых площадок и развлечений в «Дана Молл» до ярких праздников на бульваре Пикассо. Но детский сад буквально во дворе – пожалуй, главный аргумент!

– Район нравится уже давно. «Маяк Минска» нам интересен, потому что здесь есть и детские сады, и самая современная школа. Все прямо в квартале находится. У нас есть ребенок, поэтому и искали такое место, где все готово – можно приезжать и жить. И торговый центр рядом. Очень хорошие условия! – считает минчанин Виктор Гордин, который решил перевезти свою семью в новый комплекс.

Его супруга Юлия только «за»:

– Работа близко. Торговый центра, библиотека. Да и просто сам район приятен – он новый, красивый, с приятными людьми. А детский сад – просто во дворе!

Виктор и Юлия Гордины.

Виктор и Юлия Гордины.

К слову, свободными в комплексе «Маяк Минска» осталось всего несколько десятков квартир, и это последняя возможность приобрести здесь уже готовое жилье напрямую от застройщика. Теперь – в рассрочку на 100 месяцев без первого взноса!

Очень интересен и экологичный элитный жилой комплекс «Парк Челюскинцев», который обладает всеми преимуществами престижного комплекса комфорт-класса в самом центре города.

Комплекс «Парк Челюскинцев».

Комплекс «Парк Челюскинцев».

Комплекс начал строиться всего несколько лет назад на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ парка имени Челюскинцев. Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится у самых границ огромного паркового массива в центре города.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится у самых границ огромного паркового массива в центре города.

Комплекс строится с выходом на главный проспект столицы. Рядом – сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Неподалеку, через парк, расположены спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» с несколькими бассейнами и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом.

В комплексе «Парк Челюскинцев» квартиры можно приобрести в двух домах, строительство которых вышло на финишную прямую.

В доме №1, срок сдачи которого февраль 2021 года, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте.

Дом №1.

Дом №1.

Лобби дома №1.

Лобби дома №1.

Еще одно удобное решение — в здание будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией.

В этом доме можно приобрести и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

В доме №2, который сдается в ноябре нынешнего года, первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. Здесь можно купить и квартиры с открытыми террасами!

Дом №2.

Дом №2.

Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем – дом с видом на парк обладает всеми атрибутами жилья премиум-класса!

Лобби дома №2.

Лобби дома №2.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

В комплексе есть и дом, который только что сдан в эксплуатацию. Здание в 25 этажей построено в глубине, у самого края огромного парка, и виды из окон отсюда открываются просто восхитительные. Дом построен полностью на средства застройщика, без долевого участия покупателей, и вот-вот поступит в продажу. Этого момента с нетерпением ожидают многие потенциальные покупатели, которые отлично знают, что такое готовое жилье элитного уровня в таком престижном месте!

Новая акция, которая позволила вдвое, до 100 месяцев, увеличить срок рассрочки в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» – результат огромных инвестиций со стороны застройщика. И весомый ответ на просьбы покупателей сделать покупку квартир в этих престижных комплексах более доступной!

Рассрочка на 100 месяцев – это не только доступно для многих семей, но и менее хлопотно! Без процентов, без поручителей, без сбора различных справок о заработке и с места работы – рассрочка позволяет приобрести квартиру быстро, на самых выгодных условиях и без лишних забот. Покупателю не придется проходить процедуру скоринга – оценки его платежеспособности. Для оформления договора достаточно предъявить паспорт! И по сути, вашим первым взносом в стоимость вашей квартиры станет первый ежемесячный платеж – их останется уже 99!

Что такое 100 месяцев рассрочки? Это 8 лет и четыре месяца! Срок вполне достаточный для многих семей, чтобы равными долями ежемесячно расплатиться за свою новенькую квартиру в престижных комплексах в центре Минска!

К слову, если покупатель готов оплатить первый взнос в размере 10%, 20%, 30% и более, ему будет предоставлена скидка от цены рассрочки на сайте. Снизится цена от стоимости квартиры в рассрочку и при желании использовать условия рассрочки меньше чем за 100 месяцев.

Выбирайте вашу квартиру и покупайте ее на условиях, которые нравятся именно вам!

Тем, кто готов при покупке в рассрочку выплатить от 30% стоимости квартиры – «Платежные каникулы» на шесть месяцев! И первый ежемесячный взнос вы уплатите только через полгода – успеете накопить на предстоящий ремонт.

Кроме того, при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит 4 тысячи рублей! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

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В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 («Дана Молл», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Один процент стоимости в месяц – и через 100 месяцев квартира ваша!

ООО «Эмирейтс Блю Скай», УНП 191061449.

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