Каждый месяц – 1% от цены! Купите вашу новую престижную квартиру в центре Минска в рассрочку на 100 месяцев!

А могут ли все осуществить эту мечту? Конечно, да, и в одних из лучших районов Минска!

Решайте свой квартирный вопрос прямо сейчас! Ведь теперь квартиры в престижных столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» можно купить в длительную рассрочку на 100 месяцев и без первоначального взноса.

Условия настолько уникальны, что в это трудно сразу поверить. Только вдумайтесь: первоначальный взнос не требуется, а ежемесячно вы будете оплачивать ровно 1% стоимости своей квартиры! За 100 месяцев – 100%!

Таким образом, на выплату всей стоимости квартиры отводится 8 лет и 4 месяца – срок рассрочки более чем приемлемый!

И не удивительно, что новым инструментом спешат воспользоваться очень многие семьи – и для покупки собственного престижного жилья, и для удачного инвестирования.

Комплекс «Маяк Минска» буквально за несколько лет преобразил район у Национальной библиотеки. Он построен по соседству с обширной лесопарковой зоной, что уже подразумевает особый уровень комфорта. Но главное, впервые в белорусской столице он возводился по принципу «город в городе». Это значит, что все необходимое для счастливой и комфортной жизни у его жителей – рядом, в шаговой доступности.

Здесь отличное транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро «Восток», рядом – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Здесь отличное транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро «Восток», рядом – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.

Школа.

Детский сад.

Важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси «Дана Молл». Еще одно место активной городской жизни – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо с мультимедийным фонтаном «Дана Танец».

Торгово-развлекательный центр «Дана Молл».

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо.

Мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска.

Комплекс «Маяк Минска» очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения, а также возведен бизнес-центр «Дана Центр».

Бизнес-центр «Дана Центр».

В комплексе «Маяк Минска» в рассрочку на 100 месяцев можно приобрести квартиры в домах «Микеланджело», «Гоген» и «Рафаэль». Это жилье премиум-класса в уже готовых зданиях! Покупателям не нужно ждать окончания строительства – можно просто осмотреть свою будущую квартиру, приобрести ее и сразу же приступать к ремонту, а вскоре – и к заселению!

В доме «Микеланджело», который состоит из двух секций, переменная этажность — от 9 до 13 этажей. Его отличительная особенность — открытые террасы с изумительными видами!

Дом «Микеланджело».

Фасад, который обращен к Национальной библиотеке, полностью выполнен с панорамным остеклением и имеет наклонную геометрию – верхние этажи будто нависают над нижними. Это обеспечивает наилучшую обзорность и одновременно приватность жилого пространства.

Фасад дома «Микеланджело» полностью выполнен с панорамным остеклением.

Светлое лобби с отделкой под белый мрамор и пурпурный с золотом декор стен, а также красивые светильники напоминают дворцовый стиль музеев, в которых хранятся полотна великого мастера.

Лобби дома «Микеланджело».

Санитарная комната с пеленальным столиком.

На первых этажах дома размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно спуститься прямо на лифте.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело».

Этот дом – подлинный Клондайк для тех, кто думает об удачном вложении средств! Бизнесвумен Татьяна Богданович, например, сначала приобрела в доме «Микеланджело» коммерческие помещения – в торговом центре класса люкс. А сейчас решила инвестировать и в квартиру в этом же доме.

– Я очень довольна сделкой. Ранее приобрела в «Микеланджело» пять коммерческих помещений, на которые быстро нашлись арендаторы. Что не удивительно – просторные, с высокими потолками и с окнами, выходящими прямо на Национальную библиотеку, они очень нравятся как клиентам, так и владельцам бизнеса! Теперь решила, что нужно инвестировать и в покупку квартиры в этом доме. Тем более, что предоставляется очень удобная и выгодна рассрочка на 100 месяцев без первого взноса. Моя новая квартира – в престижном месте, в полностью готовом доме с прекрасной отделкой лобби, с торговым центром и паркингом. «Отличная инвестиция!» – считает Татьяна Богданович.

Дома «Гоген» и «Рафаэль» высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Их объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.

Дома «Гоген» и «Рафаэль».

Дизайнерского лобби.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Квартиры свободной планировки, панорамное остекление и застекленные лоджии – это не только много света и солнца, но и чудесный вид, который открывается из окон. Очень стильные здания!

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы.

Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов уже построен детский сад!

Детский сад построен прямо во дворе домов.

Детская площадка.

Для молодых родителей в комплексе «Маяк Минска» плюсов множество, от игровых площадок и развлечений в «Дана Молл» до ярких праздников на бульваре Пикассо. Но детский сад буквально во дворе – пожалуй, главный аргумент!

– Район нравится уже давно. «Маяк Минска» нам интересен, потому что здесь есть и детские сады, и самая современная школа. Все прямо в квартале находится. У нас есть ребенок, поэтому и искали такое место, где все готово – можно приезжать и жить. И торговый центр рядом. Очень хорошие условия! – считает минчанин Виктор Гордин, который решил перевезти свою семью в новый комплекс.

Его супруга Юлия только «за»:

– Работа близко. Торговый центра, библиотека. Да и просто сам район приятен – он новый, красивый, с приятными людьми. А детский сад – просто во дворе!

Виктор и Юлия Гордины.

К слову, свободными в комплексе «Маяк Минска» осталось всего несколько десятков квартир, и это последняя возможность приобрести здесь уже готовое жилье напрямую от застройщика. Теперь – в рассрочку на 100 месяцев без первого взноса!

Очень интересен и экологичный элитный жилой комплекс «Парк Челюскинцев», который обладает всеми преимуществами престижного комплекса комфорт-класса в самом центре города.

Комплекс «Парк Челюскинцев».

Комплекс начал строиться всего несколько лет назад на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ парка имени Челюскинцев. Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится у самых границ огромного паркового массива в центре города.

Комплекс строится с выходом на главный проспект столицы. Рядом – сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Неподалеку, через парк, расположены спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» с несколькими бассейнами и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом.

В комплексе «Парк Челюскинцев» квартиры можно приобрести в двух домах, строительство которых вышло на финишную прямую.

В доме №1, срок сдачи которого февраль 2021 года, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте.

Дом №1.

Лобби дома №1.

Еще одно удобное решение — в здание будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией.

В этом доме можно приобрести и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

В доме №2, который сдается в ноябре нынешнего года, первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. Здесь можно купить и квартиры с открытыми террасами!

Дом №2.

Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем – дом с видом на парк обладает всеми атрибутами жилья премиум-класса!

Лобби дома №2.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

В комплексе есть и дом, который только что сдан в эксплуатацию. Здание в 25 этажей построено в глубине, у самого края огромного парка, и виды из окон отсюда открываются просто восхитительные. Дом построен полностью на средства застройщика, без долевого участия покупателей, и вот-вот поступит в продажу. Этого момента с нетерпением ожидают многие потенциальные покупатели, которые отлично знают, что такое готовое жилье элитного уровня в таком престижном месте!

Новая акция, которая позволила вдвое, до 100 месяцев, увеличить срок рассрочки в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» – результат огромных инвестиций со стороны застройщика. И весомый ответ на просьбы покупателей сделать покупку квартир в этих престижных комплексах более доступной!

Рассрочка на 100 месяцев – это не только доступно для многих семей, но и менее хлопотно! Без процентов, без поручителей, без сбора различных справок о заработке и с места работы – рассрочка позволяет приобрести квартиру быстро, на самых выгодных условиях и без лишних забот. Покупателю не придется проходить процедуру скоринга – оценки его платежеспособности. Для оформления договора достаточно предъявить паспорт! И по сути, вашим первым взносом в стоимость вашей квартиры станет первый ежемесячный платеж – их останется уже 99!

Что такое 100 месяцев рассрочки? Это 8 лет и четыре месяца! Срок вполне достаточный для многих семей, чтобы равными долями ежемесячно расплатиться за свою новенькую квартиру в престижных комплексах в центре Минска!

К слову, если покупатель готов оплатить первый взнос в размере 10%, 20%, 30% и более, ему будет предоставлена скидка от цены рассрочки на сайте. Снизится цена от стоимости квартиры в рассрочку и при желании использовать условия рассрочки меньше чем за 100 месяцев.

Выбирайте вашу квартиру и покупайте ее на условиях, которые нравятся именно вам!

Тем, кто готов при покупке в рассрочку выплатить от 30% стоимости квартиры – «Платежные каникулы» на шесть месяцев! И первый ежемесячный взнос вы уплатите только через полгода – успеете накопить на предстоящий ремонт.

Кроме того, при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит 4 тысячи рублей! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

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Офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 («Дана Молл», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Один процент стоимости в месяц – и через 100 месяцев квартира ваша!

ООО «Эмирейтс Блю Скай», УНП 191061449.