2020-05-13T12:45:46+03:00
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КП Беларусь

«Увы, у нас в семье коронавирус...» Рита Дакота сообщила о болезни бывшего мужа Влада Соколовского

Сама певица из Беларуси и ее дочь Мия сдали тесты. По словам Риты, из-за белорусского паспорта ей пришлось переплатить за них около 500 долларов
Эвика ОТТО
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Рита Дакота сообщила о болезни бывшего мужа Влада Соколовского. Фото: Инстаграм Риты ДакотыРита Дакота сообщила о болезни бывшего мужа Влада Соколовского. Фото: Инстаграм Риты Дакоты
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- Увы, у нас в семье коронавирус... Миин папа слег с COVID-19. Оба теста пришли положительные. Высокая температура, ломота в теле, потеря обоняния - и все остальные традиционные симптомы «короны», - написала в своем Инстаграме Рита Дакота.

Певица рассказала, что с бывшим мужем Владом Соколовским они виделись последний раз больше 10 дней назад. Поэтому Дакота попросила не паниковать своих подписчиков: все эти дни она, Мия и няня дочки чувствуют себя хорошо. Но на всякий случай тест решили сделать. Правда, артистка с белорусскими корнями и паспортом столкнулась с трудностями прохождения теста в России.

- Единственный супернеприятный момент. Я и наша няня Алла - белоруски. И к нам сутки не хотели выезжать. Кое-как нашли в самой дорогущей платной клинике тесты: российский паспорт у нас или нет. Заплатили почти 30 тысяч российских рублей (около 500 долларов - Авт.)… Вот тебе и Союзное государство, вот тебе и отсутствие границ, - огорчилась Рита.

Певица из Беларуси и ее дочь Мия сдали тест на COVID-19 как контакты первого уровня. Фото: Инстаграм Риты Дакоты

Певица из Беларуси и ее дочь Мия сдали тест на COVID-19 как контакты первого уровня. Фото: Инстаграм Риты Дакоты

Дакота сообщила, что 13 мая узнает результат своего теста. Но и в его ожидании певица не особо самоизолировалась: Рита снимает сторис, как ходит в гости на кофе к соседям, работает на съемках вместе со своим новым бойфрендом Федором Белогаем.

- Берегите себя и своих близких, друзья. Но не паникуйте, никакого конца света нет: Влад уже отлично чувствует себя и залипает дома в сериалы, - успокоила Дакота подписчиков.

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