Белорусский астролог о новом ретроградном периоде: «Финансовая ситуация начнет стабилизироваться в середине лета»

С середины мая ретроградными станут сразу три планеты одновременно: с 11 мая - Сатурн, с 13 мая - Венера, а с 14 мая - Юпитер. Причем ретроградными они останутся достаточно долго - от полутора до пяти месяцев.

Во время ретроградности планета словно двигается в обратном направлении. Конечно, планета не меняет своей траектории, однако из-за разниц в скорости движения с нашей планетой визуально ее движение кажется обратным. Каждая планета имеет свои сферы влияния: от финансов и отношений, до образования и власти. В период ретроградности именно в этих сферах возникают затруднения и сложности, зарождаются перемены.

Сейчас сразу две планеты, которые оказывают влияние на государственном уровне, вместе окажутся ретроградными в одном знаке зодиака.

- Это очень мощный транзит, соединение Сатурна с Юпитером в одном знаке бывает раз в 60 лет. Сейчас поворотное время как для человека, так и для целых стран. Но надо понимать, что этот период принесет сразу много всего: и плохого и хорошего. А чего больше - зависит от нас, - говорит ведический астролог Наталья Придня.

- Кроме того, Юпитер находится в знаке Козерога, крайне слабом для себя положении. Последний раз такой период был в кризисном 2008 году. Тогда во многих странах был финансовый кризис. Ведь Юпитер отвечает за финансы. По прогнозам на этот год астрологи видели нарастающий кризис.

Астролог рассказала «Комсомолке», как пережить этот непростой период.

Сатурн (с 11 мая по 29 сентября): «Волны протестов и ограничения свободы»

В астрологии Сатурн считается самой жесткой планетой, его называют Владыкой кармы. Во время ретроградного Сатурна целые народы могут терпеть неудобства и ограничения прав и свобод. Какая-то часть населения может прийти к выводу о конце демократии.

- В некоторых странах уже начинаются протестные движения. Они уже начались, потому что перед тем, как стать ретроградной, планета становится стационарной, что дает ее самые негативные проявления, - объясняет Наталья Придня. - Во многих странах начинаются послабления карантина. Ретроградный Сатурн пойдет, и со временем эти послабления могут ограничить для безопасности граждан. Но многие это могут воспринять негативно.

Также он будет заставлять задумываться о перестройке каких-то социальных институтов, если для этого есть необходимость. Но может принести и позитив: позволит предвидеть события, принимать правильные решения, но только после долгих обдумываний.

На личном плане он заставит заниматься переосмыслением.

- Заставит пересмотреть свое отношение к государству, работе, дисциплине, ответственности, отношениями с пожилыми родственниками. Заставит доделать не завершенное в работе, - поясняет астролог. - В это время не стоит покупать недвижимость, особенно ту, которая находится в стадии строительства. К слову, об этом говорят все три ретроградные планеты, поэтому стоит отнестись к этому совету внимательно. Также стоит воздержаться от быстрого принятия решений - все они должны быть взвешенными и обдуманными.

Сатурн даст энергии и трудоголизма для завершения начатых проектов. Он любит терпение и трудолюбие, а вот жалобы на жизнь категорически не приемлет.

В ближайшие несколько месяцев особенно важно быть терпеливым и трудолюбивым

Юпитер (с 14 мая по 14 сентября): «Финансовый кризис и проблемы образования»

Юпитер, в противоположность Сатурну, считается одной из самых благоприятных планет.

- Есть маленький нюанс, который не позволяет ему стабилизировать образование и банковскую сферу, - это то, что он находится в Козероге, знаке его ослабления. Поэтому он не может проявить все свои позитивные качества, - поясняет астролог. - Ретроградность Юпитера в Козероге говорит о мировом финансовом кризисе. Его астрологи уже видели по прогнозам.

Между тем во время ретроградности Юпитер выйдет из неблагоприятного для себя знака и уйдет в знак Стрельца, это произойдет в середине лета.

- Вполне возможно, в это время финансовым системам станет немножечко полегче. Тогда курсы перестанут скакать, а ситуация с нефтью может стабилизироваться. На личном же уровне это может означать приток денег, - рассказывает Наталья.

Ретроградный Юпитер дает проблемы с образованием, расшатывает отношения с представителями старшего поколения, создает ощущение неудачливости, а также провоцирует депрессивные настроения.

- В этот период нужно проявлять много терпения в отношении детей, быть внимательным с крупными покупками, перепроверять документы. Также Юпитер вынудит пересмотреть расходы и более рационально относиться к финансам, отдавать долги и ожидать их возврата, - советует собеседница.

В этот период крайне важно воздержаться от любого обмана, так как он может обернуться крайне неблагоприятными последствиями. Если же сказать правду никак нельзя, то просто стараться молчать.

Поскольку Юпитер в натальной карте женщин означает мужа, женщины в этот период могут испытывать недовольство своей второй половиной, волноваться за своих.

- Женщинам надо быть спокойнее и понимать, что все эти сложности временные. Не стоит доводить ситуацию до критической точки, - рекомендует Наталья.

Также Юпитер может стимулировать к духовному развитию и переосмыслению места в жизни, а также подогреть интерес к эзотерическим знаниям: астрологии, нумерологии и так далее.

Венера (с 13 мая по 25 июня): «Возвращение партнеров из прошлого и отказ от смены имиджа»

Венера - богиня любви, которая покровительствует разного рода удовольствиям.

- Венера находится в знаке Тельца, это очень сильное положение. Он такой же земной, как Сатурн и Юпитер. Получается, что Сатурн даст урок терпения и трудолюбия, а Венера и Юпитер, находясь в ретроградности, помогут не остаться без финансов. Это значит, что планеты не допустят никакого дефолта, сильного падения на биржах, потому что они находятся в земных знаках, которые поддерживают наше материальное существование, - поясняет астролог.

Ретро-Венера может заставить чувствовать неудовлетворенность тем, что у нас есть. Для тех, у кого есть пара, она может спровоцировать недовольство партнером, для одиночек может взвинтить планку требований до небывалых высот. Также она может привести к холодности или, наоборот, к чрезмерной любвеобильности. Чтобы не наломать дров, астролог советует, прежде чем действовать ясно понять как для вас будет лучше: с этим мужчиной или без него.

- Чаще всего Венера проверяет искренность отношений и чистоту отношений. Порой в этот период всплывают незаконченные отношения из прошлого. Если мы на моральном плане не отдали партнеру то, что должны, то сейчас как раз время это завершить. Речь идет о невысказанных словах, извинениях, каких-то эмоциональных долгах. Все их нужно сейчас вернуть, - говорит Наталья. - А еще в этот период не стоит покупать предметы роскоши, так как после завершения ретроградности мы можем в покупке сильно разочароваться или обнаружить дефект, - говорит собеседница.

В это время не стоит делать пластические операции, резко менять свой имидж, наносить татуаж, если до этого вы никогда не делали. Для всего этого лучше подождать середины лета. Энергию полезно направить на дом: сделать ремонт, купить мебель, обновить интерьер. Также хорошо начинать учиться петь, танцевать, рисовать и так далее.

Небесные тела в ближайшее время предрекают финансовый кризис и ограничения свобод

Где найти силы, чтобы пережить этот непростой период?

Астролог рассказала, что поможет восполнить ресурс для того, чтобы быть терпеливым и активным.

Обратиться к природе. Можно посадить дома цветы или травы, выходить на прогулки в парк или к озеру. Во время прогулки не стоит разговаривать по телефону и в нем зависать. Хорошо помогает медитативная практика обнимания деревьев. Она позволит существенно снизить тревожность и очиститься от негативных эмоций других людей, с которыми нам приходится общаться. Можно ходить босиком. Также благотворно подействуют работы на приусадебном участке.

Принимать солевой душ. После обычного душа выливать на себя солевой раствор. Его можно сделать из расчета 100 граммов на три литра воды. Это поможет очиститься от чужого негатива.

Заниматься духовными практиками. Чтобы в течение дня чувствовать себя лучше, можно начинать утро с пранаямы (комплекса дыхательных упражнений) или комплекса асан йоги Сурья Намаскар. Читать молитвы или мантры, дать обет отказа от кофе или сладкого на благо семьи.

Ограничивать информационный шум. Дозированно читать новости, сократить время, которое вы проводите в социальных сетях. Вместо этого читать книги или изучать что-то интересное и полезное.

Проводить время в уединении. Крайне необходимо проводить время наедине с собой. У каждого члена семьи должно быть место, где он в течение часа-двух может делать то, что он хочет, и никто ему не должен в этом мешать.

Что такое ведическая астрология?

Ведическая астрология, или Джойтиш, зародилась в Индии около 3000 лет назад. Одно из основных ее отличий в том, что она уделяет большое внимание положению Луны в знаке, нежели положению Солнца, как западная. Из-за разницы взглядов на чтение звезд западный гороскоп может не совпадать с ведическим.

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